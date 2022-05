Schwabniederhofen: Weg für neue Ortsdurchfahrt ist frei - Diskussion um Minikreisel

Hier gehts künftig geradeaus weiter hin zum umstrittenen Minikreisverkehr an der Oberdorf- und Burgstraße. Links steht das Designerhaus (nicht im Bild), rechts die neue Herz-Bäckerei in Schwabniederhofen. © Walter Kindlmann

Die Ortsdurchfahrt Schwabniederhofen im Teilbereich Saliterweg bis zum südlichen Ausbauende samt Minikreisverkehr am Kreuzungspunk Burg- Oberdorfstraße ist beschlossene Sache.

Schwabniederhofen – Vor 50 Jahren wurden schon einmal Maßnahmen zu einer Geschwindigkeitsreduzierung diskutiert. Umgesetzt wurde nichts. Bei der Montagssitzung des Gemeinderates hat nun Bertram Mooser aus dem gleichnamigen Ingenieurbüro in Kaufbeuren verschiedene Varianten zum Ausbau der Straße und eines Minikreisverkehr vorgestellt.

Im Mittelpunkt stand dabei die 220 Meter lange Straße vom Ortseingang in Richtung „Janser“ und der Minikreisel, der in die neue Straße am Kreuzungspunkt Burg- Oberdorfstraße mündet. Die Straße, die sich bislang vom Ortseingang durch den halben Ort bis hin zum Dorfbrunnen schlängelt, wäre dann Geschichte. Man habe nach einem Mittel gesucht, das Tempo rauszubringen, meinte der Straßenbauexperte aus Kaufbeuren. Zig Minikreisel wurden bisher gebaut, alle mit positiven Ergebnissen. Und zwar immer dort, wo ein normaler Kreisverkehr keinen Platz gehabt habe. Wie jetzt eben in Schwabniederhofen.

„Dieses Risiko gehen wir ein“

Andreas Lenker von Staatlichen Bauamt in Weilheim stimmte dem geplanten Minikreisel zu. Er sei Knotenkonform und damit an der richtigen Stelle. Auch deswegen, weil die Gemeinde für die Kosten des Minikreisels übernimmt. Sollte aufgrund hoher Unfallzahlen ein Rückbau des Minikreisverkehrs notwendig werden, wäre das auch schon geregelt. Die Gemeinde müsste die Kosten des Rückbaues Tragen. „Dieses Risiko gehen wir ein“, sagte Bürgermeister Andreas Kögl. Für anschließend weitere notwendige Maßnahmen zur Geschwindigkeitsreduzierung muss dann allerdings der Landkreis Weilheim-Schongau aufkommen.

Andreas Lenker befürchtet, dass der Kreisverkehr nicht sofort erkannt wird. Zudem werde auch der Lärm verstärkt. Bertram Mooser meinte dazu, ihm wäre ja ein normaler Kreisverkehr auch lieber, aber an dieser Stelle mangele es einfach an Platz.

Gemeinderat Helmut Horner findet, dass der Minikreisel „die sinnvollste Variant ist“. Gemeinderat Andreas Nuscheler sieht den Minikreisverkehr skeptisch. Er denke dabei an den Schwerverkehr aus dem Kieswerk. „Man sollte mit den Anliegern sprechen.“ Gemeinderat Bernhard Schöner indes meinte, er tue sich schwer, dem Vorhaben zuzustimmen. „Hat man denn die Schwabniederhofener gefragt“, wollte er wissen. Hat man. Denen habe man den Plan im Vorfeld gezeigt, meinte Kögl. Alle seien sich einig gewesen, dass die neue Straße und der Minikreisel notwendig seien.

Mehrkosten werden von Gemeinde übernommen

Die Mehrkosten zur Erweiterung der Einfahrt in den Lindenweg mit der einhergehenden Verbreiterung des Gehsteiges im Lindenweg sowie die Verkehrsinsel/Querungshilfe beim Saliterweg werden ebenfalls von der Gemeinde übernommen. Die Gemeinde wurde beauftragt, in Zusammenarbeit mit dem Ingenieurbüro Mooser zeitnah nach Eingang der Förderzusage der Regierung von Oberbayern mit Straßenbau, Gehweg, Regenwasser- und Schmutzwasserkanal sowie auch die Wasserleitung auszuschreiben. Der Zeitplan sieht vor, dass die Arbeiten spätestens am 1. Oktober 2022 beginnen. Fertigstellungstermin soll der 30. September 2023 sein.

