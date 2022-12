Wehrbeauftragte Eva Högl besucht Kaserne in Altenstadt – Soldaten üben Kritik an Bürokratie

Von: Elena Siegl

Hoher Besuch in der Franz-Josef-Strauß-Kaserne: Die Wehrbeauftragte des Bundestags, Eva Högl (2.v.l.), mit dem Leiter der Luftlande- und Lufttransportschule, Oberstleutnant Martin Holle (2. v.r.), sowie Begleitern und dem Ausbildungsleiter Absetzer, deren vollständige Namen von der Bundeswehr nicht genannt werden dürfen. © Bundeswehr/Lessentin

Die Wehrbeauftragte des deutschen Bundestags, Eva Högl, hat die Franz-Josef-Strauß-Kaserne in Altenstadt besucht und tauschte sich mit den Soldaten aus. Neben vielen positiven Eindrücken hat sie auch einige Kritikpunkte zurück nach Berlin mitgenommen.

Altenstadt – Hoher Besuch in der Luftlande- und Lufttransportschule in Altenstadts Franz-Josef-Strauß Kaserne: Die Wehrbeauftragte des deutschen Bundestags, Eva Högl, erkundigte sich vor Ort nach dem Dienstalltag und dem Wohlbefinden der Soldaten. Sie sei in Süddeutschland unterwegs gewesen, um mehrere Standorte und Dienststellen in Bayern und Baden-Württemberg zu besuchen, erklärte Presseoffizier Nico Lessentin. Im Rahmen dieser Reise kam Högl auch nach Altenstadt, wo die Politikerin vom Leiter der Luftlande- und Lufttransportschule, Oberstleutnant Martin Holle, begrüßt wurde.

Nach einer kurzen Vorstellung der Dienststelle hatten Mannschaftssoldaten, Unteroffiziere, Offiziere und Lehrgangsteilnehmende in verschiedenen Gesprächsrunden die Möglichkeit, sich mit der Wehrbeauftragten auszutauschen und ihre Anliegen zu schildern. „Ich habe viele positive Eindrücke sammeln können, werde jedoch auch einige Kritikpunkte zurück mit nach Berlin nehmen“, so Eva Högl, die seit 2020 Wehrbeauftragte ist.

Sie nimmt sozusagen als „Anwältin der Soldaten“, da sie sich für deren Belange einsetzt und zugleich Hilfsorgan des Parlaments bei der Kontrolle der Streitkräfte ist, eine besondere Stellung innerhalb des parlamentarischen Systems ein. Dabei ist sie weder Mitglied des Deutschen Bundestages, noch Beamtin.

Tätig wird die Wehrbeauftragte aus eigener Initiative oder auf Weisung des Bundestages beziehungsweise des Verteidigungsausschusses. Ihre Informationen erhält sie insbesondere durch (un)angemeldete Truppenbesuche sowie Gespräche und Meldungen, die sie aus der Bundeswehr erreichen, heißt es seitens des Bundestags.

Themen waren Vereinfachung der Beschaffung von Fallschirmsystemen oder Personalausbau

Oft angesprochen wurden beim Austausch in Altenstadt laut Bundeswehr „Bedenken vieler Soldaten über personelle, materielle und infrastrukturelle Probleme am Standort“. Die oftmals hinderliche Bürokratie, verbunden mit schleppenden Vorgängen über zahlreiche Ämter hinweg sowie die Bearbeitungsdauer, wurden demnach zum Beispiel kritisiert.

So ging es etwa um eine Vereinfachung der Beschaffung von Fallschirmsystemen oder den Personalausbau für die Luftlande- und Lufttransportschule, heißt es auf Nachfrage der Heimatzeitung. Letzterer sei vom Kommando Heer zwar bereits gebilligt – an der Umsetzung hapere es derzeit aber noch.

Aus nächster Nähe: Högl hat Fallschirmspringern zugeschaut

Oberstleutnant Martin Holle war es außerdem wichtig, beim Rundgang durch die Kaserne „auf einige sanierungsbedürftige, denkmalgeschützte Objekte, aber auch auf zukünftige Baumaßnahmen“ hinzuweisen. „Wir haben in den nächsten Jahren noch einige große Infrastrukturprojekte vor uns wie zum Beispiel den Bau eines Windtunnels und der Ausbildungshalle Lufttransport, die wir im Griff haben“, schilderte Holle. „Jedoch gibt es leider auch einige Gebäude, bei denen ein fundiertes Konzept für die Sanierung aussteht und wir uns endlich Lösungen erhoffen.“

Im Zuge ihrer Gesprächsrunde mit den Teilnehmenden des sogenannten Fallschirmspringerlehrgangs für Rundkappen in der neunten Inspektion, bot der Inspektionschef der Wehrbeauftragten an, den Fallschirmsprungdienst etwas „aktiver“ zu erleben: Högl durfte mit neun Fallschirmspringern ins „Luftfahrzeug M-28 Skytruck“ und aus dem Inneren der Maschine in etwa 450 Meter Flughöhe „die Absetzvorgänge“ beobachten.

Nachdem sie wieder sicher auf dem Heeresflugplatz Altenstadt gelandet war, zeigten Högl und ihr Team sich sichtlich begeistert über die einmalige Erfahrung. „Wir haben natürlich das große Glück, dass wir heute sowieso den lehrgangsrelevanten Fallschirmsprungdienst durchführen“, erklärte der Inspektionschef. „So konnten wir der Wehrbeauftragten die Chance bieten, einen unserer Hauptaufträge live mitzuerleben.“

