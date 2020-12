Zehn Stufen für die Fische in der Schönach

Das ist die Fischaufstiegstreppe in der Schönach an der Sport- und Freizeitanlage in Schwabniederhofen. Bürgermeister Andreas Kögl (re.) sieht darin auch eine ökologische Aufwertung der Schönach.

Aufstiegsanlage in Schwabniederhofen als Teil der Aufwertung

Vor einem Jahr hat der Altenstadter Gemeinderat beschlossen, dass das Sport- und Freizeitgelände in Schwabniederhofen neugestaltet und damit attraktiver werden soll. In einem ersten Schritt ist nunmehr eine Fischaufstiegsanlage an der Schönach verwirklicht worden.