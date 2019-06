Angst vor Rettenbach-Szenario ,An der Rees’

Die Anwohner im Baugebiet „An der Rees“ in Reichling sind besorgt: Sie leben direkt an einer Gasleitung – und fürchten daher ein Unglück, wie es jüngst in Rettenbach geschah. Leider ist die Sorge der Reichlinger nicht ganz unbegründet, wie sich jetzt herausstellte.

Reichling –Fakt ist: Die Gasleitung, die mitten durchs Baugebiet „An der Rees“ geht, ähnelt der Leitung von Rettenbach. Dies wurde in der jüngsten Gemeinderatssitzung bekannt. In Rettenbach war, wie berichtet, Gas in das Wohnhaus eingeströmt, was eine Explosion und den Einsturz des Gebäudes zur Folge hatte, bei dem ein Vater und seine Tochter ums Leben gekommen waren und die Mutter lebensgefährlich verletzt wurde.

Am Unglücksort sei ein Flüssiggastank mit einem Volumen von 6,4 Kubikmetern verwendet worden, erklärte der Reichlinger Feuerwehrkommandant Johann Haberl in der Sitzung. Die Anlage zur Gasversorgung sei ähnlich wie die in Reichling.

Haberl hat sich in den letzten Wochen intensiv mit den Vorkommnissen in Rettenbach und der Situation vor Ort in Reichling beschäftigt. Was die Anlage in Reichling betrifft, so geht von dieser eine Gasleitung weg, die durch das Baugebiet an der Rees bis hin zur Weißenbachstraße führt. Die Konstruktion der Anlage sei ähnlich gelagert wie in Rettenbach, führte der Reichlinger Feuerwehrkommandant vor dem Gemeinderat aus.

15 Einfamilienhäuser, die an der Leitung liegen, sind in Reichling betroffen. Das Problem bei der Leitung beschreibt Haberl wie folgt: „Bei jedem Haus da draußen geht eine Leitung direkt aufs Grundstück“ – egal, ob die Eigentümer einen Gasanschluss hätten oder nicht. „Drei Häuser beziehen effektiv Gas“, weiß der Kommandant. Doch was viele nicht wissen: Zu jedem der Grundstücke führe eine Stichleitung, auch zu den zwölf Häusern ohne Gasanschluss. Die Anlage an der Rees in Reichling ist aber kein Einzelfall: „Solche Anlagen stehen überall“, betonte Horner-Spindler.

Die Gemeinde Reichling hat noch bis zum Jahr 2024 einen Vertrag: Ein früherer Ausstieg wäre wohl rechtlich nicht durchsetzbar: Dies hat die Gemeinde bereits von der Verwaltung überprüfen lassen.

Wichtig ist der Gemeinde aber jetzt vor allem, die Grundstückseigentümer zu sensibilisieren: Denn die meisten hatten keine Ahnung, dass auch zu ihrem Haus eine Stichleitung führt.

Bürgermeisterin Horner-Spindler betonte, dass die Gemeinde die Herstellerfirma bereits dazu aufgefordert habe, genaue Pläne über den Verlauf der Leitung und der Stichleitungen herauszugeben. Diese Pläne müssten unbedingt ausgegeben werden, meinte die Gemeindechefin.

Bei dem schweren Unglück in Rettenbach sei scheinbar bereits vor zwei Jahren bei Bauarbeiten eine Gasleitung verletzt worden, erläuterte Haberl. Das Gas sei ins Erdreich eingedrungen und dann irgendwie ins Gebäude gelangt: „man weiß nicht genau, wo.“

Durch sogenannte Gasströmungswächter hätte dies verhindert werden können, meinte Haberl: Doch diese seien erst ab dem Jahr 2012 Pflicht geworden. Ältere Anlagen – und dazu zähle auch die Reichlinger – hätten aber noch Bestandsschutz. Diese sogenannten Wächter würden das Ausströmen von Gas verhindern.

Die Gemeinde Reichling habe die Herstellerfirma bereits angeschrieben und um Nachrüstung der Strömungswächter gebeten, erklärte Horner-Spindler. Allerdings habe die Gemeine rechtlich gesehen keine Handhabe, da die Anlage Bestandsschutz genieße.

Mittlerweile hat die Firma neue Pläne herausgegeben, in denen an allen Stichleitungen Strömungswächter eingezeichnet sind – anders als in den alten Plänen, stellte Haberl im Gespräch mit unserer Zeitung fest. Er ist nach wie vor skeptisch – besonders aufgrund eines Vorfalls, der sich im Jahr 2011 an der Rees ereignet hatte: Damals sei aus einer beschädigten Leitung bereits Gas ausgeströmt, und dort sei eben kein Wächter vorhanden gewesen, so Haberl.

Manuela Schmid