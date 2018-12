Mädchengarde aus Apfeldorf bereit für Fasching

Alles klar für die fünfte Jahreszeit

Schon seit vier Jahren gibt es in Apfeldorf eine Mädchengarde, die sich nun mit einem schmissigen Gardemarsch und ergänzt mit einem kleinen Showprogramm auf ihre fünfte Saison vorbereitet. Unsicher machen möchten die Mädchen dann in der fünften Jahreszeit so manchen Faschingsball, Kaffeekränzchen oder Gaudiwurm.