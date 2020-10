Allwetterplätze für Apfeldorfs Tennisspieler

Auf den neuen Allwetterplätzen hat es jetzt den Apfeldorfer Tennisspielern richtig Spaß gemacht, ihre Herren-Vereinsmeisterschaft auszutragen. Denn in den Monaten davor sind mit großem Einsatz das Tennisgelände saniert und der neue Belag aufgebracht worden.

Apfeldorf – Schon im vergangenen Winter waren die Apfeldorfer Tennis-Abteilungsleiter Andreas Schreiegg und Christoph Wernberger intensiv mit Kostenvoranschlägen, Anträgen und Vorbereitungen beschäftigt. Ein Sonderförderprogramm für Sportstätten stellte 55 Prozent Förderung in Aussicht, allerdings musste damit die Baumaßnahme in diesem Jahr noch abgeschlossen werden. Auch die Gemeinde Apfeldorf sagte einen Zuschuss für den Allwetterbelag zu, und so wartete man eigentlich nur noch auf die Vereins-Hauptversammlung, um das endgültige „O.k.“ zu bekommen.

Doch dann kam Corona, und die Jahreshauptversammlung fiel aus. Also mussten alle 437 Mitglieder des SV Apfeldorf schriftlich um Zustimmung gebeten werden. Es kamen 309 Zettel zurück, davon 305 mit Ja-Stimmen. „Das war eine tolle Bestätigung für uns, wir danken allen Mitgliedern für ihre Unterstützung“, sagt Schreiegg.

Bereits eine Woche später gingen die Baumaßnahmen los, der alte Tennissand wurde abgetragen, der Untergrund neu aufgebaut und die Entwässerung neu verlegt. Dann kam eine Spezialfirma, die den Allwetterbelag aufzog.

Mit Unterstützung örtlicher Firmen und viel Eigenleistung konnten die Gesamtkosten unter 80 000 Euro gehalten werden. 55 Prozent davon übernimmt das Sonderförderprogramm, 20 Prozent die Gemeinde. Das das restliche Viertel teilen sich der Hauptverein und die Tennis-Sparte.

„Der neue Platz hat die gleichen Spieleigenschaften wie ein Sandplatz“, berichtet Christoph Wernberger. „Er ist aber auch im Winter oder nass bespielbar.“

Schon seit ein paar Jahren erlebt die Sparte Tennis im SV Apfeldorf einen Aufschwung. Über 20 Kinder und Jugendliche werden trainiert, eine Juniorenmannschaft, Damen und Herren spielen in der Punktrunde. Während der Bauarbeiten und auch, wenn die Herren ihre Punktspiele austragen, dürfen die Apfeldorfer auf die Kinsauer Plätze ausweichen. „Wir haben ein gutes Verhältnis zu den Kinsauern, dafür können sie jetzt dann im Winter in Apfeldorf spielen“, bedankt sich Schreiegg für die gute Nachbarschaft.

