2000 Euro für neuen Rasenplatz in Apfeldorf

Der Sportverein Apfeldorf wird den Rasen auf seinem Hauptplatz sanieren. Weil ein neuer Fußballrasen aber über 8000 Euro kostet, hat er die Gemeinde um Unterstützung gebeten. Über die Höhe gab es jetzt Diskussionen im Gremium.

Apfeldorf – Der Rasenplatz des Sportvereins in Apfeldorf habe diverse Schäden, sagte Bürgermeister Georg Epple in der jüngsten Gemeinderatssitzung und stellte das Ansinnen des Sportvereins vor. Und da auf dem Platz nicht nur der Vereinssport stattfinde, sondern auch der Schulsport, würde Epple eine Beteiligung der Gemeinde an der Sanierung befürworten. „Und zwar mit 25 Prozent abgerundet, also mit 2000 Euro.“

Bei solch einer Sanierung werden der komplette Rasen abgetragen, Unebenheiten ausgeglichen und das Substrat ausgetauscht. Die Entsorgung des alten Rasens ist laut Vorlage seitens des Auftraggebers zu tragen. Peter Strommer meldete sich mit dem Vorschlag zu Wort, dass man doch die Hälfte der Kosten bezahlen solle. „Das ist ein Angebot für Schule, Kindergarten und auch eine Freizeiteinrichtung der Gemeinde. Außerdem pflegen die Leute vom Verein den Platz selbst“, argumentierte Strommer.

Heinrich Keller wollte wissen, wie das denn mit der Entsorgung des alten Rasens sei: Bei 6000 Quadratmetern kämen wohl rund 54 Tonnen zusammen. „Das sollte klar sein, bevor der Dreck da liegt.“ Seiner Erinnerung nach koste ein Container rund 300 Euro – keine unerheblichen Zusatzkosten in der Summe. Manfred Epple dazu: „Das werden die sich schon überlegt haben.“

Strommer wiederum warb für mehr Großzügigkeit: „Wir haben hier beim Dorfgemeinschaftshaus über 3,7 Millionen geredet, und jetzt wird hier über 2000 Euro diskutiert.“ Robert La Rosa entgegnete, dass man das nur schwerlich vergleichen könne: „Ich bin für 25 Prozent, die Musiker bekommen auch nicht mehr“, so La Rosa. Es sei nicht klug, als Gemeinde gleich freiwillig mehr dazu zu schießen.

Gerhard Schmid befürchtete: „So schaffen wir einen Präzedenzfall“. Und auch Sven Clormann meinte: „Das ist eine reine Angelegenheit der Fußballer.“

Am Ende blieb es bei dem kleineren Zuschuss: Mit einer Gegenstimme wurde im Gemeinderat ein 25-prozentiger Anteil der Gemeinde an der Rasensanierung beschlossen.

