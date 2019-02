„Da wurde Schindluder getrieben“

Der Kanal in der Hauptstraße in Apfeldorf ist in schlechtem Zustand. Es gibt jedoch eine Möglichkeit, wie die Gemeinde bei der Sanierung relativ billig davon kommt.

Apfeldorf – Ingenieur Buchner brachte bei seinem Besuch keine besonders guten Nachrichten für die Apfeldorfer mit – und auch ein wenig Schelte. Bei der Untersuchung kam zwar heraus, dass der obere Bereich – also zwischen dem alten Raiffeisen-Lagerhaus und dem Schelmengraben – relativ leicht zu machen sei: hier könne man die Schäden per Roboter beseitigen. „Der Rest bis zur Kurve unten aber ist schlichtweg eine Katastrophe“, sagte Buchner. Zum Teil durch falsche Dimensionierung, zum Teil durch Raubbau. Im Bereich des Lagerhauses sei eine Rohrreduzierung von 600 Millimeter auf 500 Millimeter eingebaut. Sprich: Die Abflussleistung wird an der Stelle von rund 900 auf 600 Liter pro Sekunde gedrosselt. Hier bestehe Handlungsbedarf, nachdem die Apfeldorfer ohnehin erhebliche Probleme bei Starkregen haben.

Dann führte Buchner ganze 21 nicht sachgerecht durchgeführte Abzweige bei Hausanschlüssen auf und belegte dies auch mit Fotos. „Da wurde einfach Schindluder getrieben“, sagte er. Zum Teil habe man das Kanalrohr einfach aufgeschlagen und das eigene Rohr reingesteckt. Dann aber teilweise bemerkt, dass man den Abzweig gar nicht braucht. Und das Loch im Anschluss einfach mit einer Eisenplatte oder Beton wieder verschlossen. Das Problem: So entstanden im Rohr Versatz und Hindernisse – was unter anderem zu Rückstau führt. Buchner: „Hydraulisch ist das eine Katastrophe, das zieht sich bis runter zur Kurve.“ Zu allem Ärger konnten die Kameras bei der Untersuchung eine feine Rissstruktur dokumentieren, die sich zum Teil durch die Rohrsegmente durchzieht. „Das ist statisch bedenklich“, sagte Buchner.

+ Hier wurde gemurkst: Die Aufnahme zeigt einen unsachgemäß ausgeführten Abzweig im Kanal. © Mergel

Apfeldorf: Hausanschlüsse sollen kritisch überprüft werden

Doch die Gemeinde, so Buchner, könnte so billig wie nie davon kommen, wenn dies in Abstimmung mit der Straßensanierung durch Straßenbauamt geschehe: Denn die Hauptstraße ist Teil der Staatsstraße. Im Rahmen dessen schätze er die Kosten für die Gemeinde auf 147 000 Euro brutto. „Die Frage, ob wir das machen, stellt sich wohl gar nicht“, sagte der zweite Bürgermeister Gerhard Schmid. In der Diskussion im Gremium kristallisierte sich heraus, dass man künftig auch die Hausanschlüsse kritisch überprüfen wolle, um dem Starkregenproblem zu begegnen. Und das auch in Neubaugebieten.

Hier, so Buchner, könnten Rückhalteschächte eine gute Lösung sein, die das Tagwasser gedrosselt abgäben. Peter Strommer forderte, dass dies aber dann auch tatsächlich von Sachverständigen überprüft werden müsse: „Wir wissen bis heute nicht, ob das im Esele wirklich so gemacht wurde, wenn da privat ein Schacht gebaut wurde.“ Heinrich Keller gab jedoch zu bedenken, dass das dann aus Gleichheitsgründen für das ganze Dorf gelten müsse.

VON KLAUS MERGEL