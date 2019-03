Dachstuhlbrand in Apfeldorf löst Großeinsatz aus - 17-Jähriger im Krankenhaus

Der Brand im Dachstuhl einer Doppelhaushälfte in Apfeldorf hat am Samstagmittag einen Großeinsatz der Rettungskräfte ausgelöst. Ein 17-Jähriger wurde ins Krankenhaus eingeliefert.

Apfeldorf – Um kurz vor 12 Uhr ging am vergangenen Samstag der Notruf in der Einsatzzentrale ein. Der 17-jährige Bewohner des Hauses in der Rochusstraße hatte die Flammen im Dachgeschoss bemerkt und Alarm geschlagen. Er musste später mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden.

Sofort eilten Feuerwehren aus Apfeldorf, Kinsau, Rott und Schongau zum Unglücksort. Das Feuer hatte sich zu diesem Zeitpunkt noch keinen Weg nach außen gebahnt. „Aber das ganze Gebäude war bereits verraucht“, berichtete Apfeldorfs Kommandant Dominik Bauer. Zwei Atemschutztrupps machten sich sofort auf den Weg ins Innere, um den Brandherd zu löschen. Ein weiterer kontrollierte die benachbarte Doppelhaushälfte, weil sich auch dort bereits Qualm bemerkbar machte. Das Feuer habe aber zum Glück nicht übergegriffen, konnte Bauer Entwarnung geben.

Dank des schnellen Eingreifens bekamen die Feuerwehrler die Flammen im Dachgeschoss rasch unter Kontrolle. Mit Hilfe der Schongauer Drehleiter wurde anschließend ein Teil des Dachs abgedeckt. Einsatzkräfte suchten mit der Wärmebildkamera nach weiteren Brandstellen. Neben Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst waren auch Mitarbeiter des Energieversorgers vor Ort, um die über dem Haus verlaufende Stromleitung sowie die Fotovoltaikanlage auf dem Dach abzuschalten.

Insgesamt waren rund 60 Rettungskräfte der Feuerwehr im Einsatz. Um 13.30 Uhr konnten die ersten Feuerwehren den Heimweg antreten. Der Einsatz der Apfeldorfer Wehr sei gegen 16 Uhr beendet gewesen, sagte Bauer. Den Schaden am Wohnhaus beziffert die Polizei auf rund 70 000 Euro.

Brandursache noch unklar

Wodurch das Feuer ausgelöst wurde, steht noch nicht fest. Noch am Samstag übernahmen Brandfahnder des Kriminaldauerdiensts der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck die Ermittlungen zur Brandursache.

Lesen Sie auch:

Unfall auf B2: Neuer BMW kracht in Traktor mit Gülle-Anhänger - Fahrer eingeklemmt

Alle Nachrichten aus Schongau und Umgebung lesen Sie hier