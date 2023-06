Apfeldorf hat mehrere Großprojekte vor der Brust

Von: Manuela Schmid

Rund 100 Apfeldorfer informierten sich bei der Bürgerversammlung über die anstehenden Großvorhaben, von denen Bürgermeister Gerhard Schmid berichtete. © Schmid

In der Gemeinde Apfeldorf tut sich einiges: Wichtige und große Vorhaben werden in die Tat umgesetzt, wie die über 100 Besucher bei der Bürgerversammlung erfuhren.

Apfeldorf – Große Vorhaben stehen auf der Apfeldorfer Agenda. Der Umbau der Mehrzweckhalle, das neue Feuerwehrhaus, der Waldkindergarten und dann noch die geplante Freiflächenfotovoltaikanlage und die Verbesserung der Wasserversorgung: Es sind gleich mehrere größere Projekte, die in der Lechrain-Gemeinde anstehen oder bereits realisiert werden.

Schon Ende Juli oder Anfang August sollen zum Beispiel die Bauarbeiten an der Mehrzweckhalle beginnen, wie Bürgermeister Gerhard Schmid bei der Versammlung bekannt gab (wir berichteten). Bis Anfang Juli soll auch der Eingabeplan für das neue Feuerwehrhaus, das gegenüber des Kleinen Hornbergs gebaut wird, fertig sein.

„Wir wollen noch in diesem Jahr einen Teil des Feuerwehrhauses ausschreiben“, informierte der Gemeindechef. Bei der Freiflächenfotovoltaikanlage, die in Apfeldorfhausen entstehen soll, rechnet die Gemeinde mit einem Baubeginn im frühen Herbst dieses Jahres. Die 14 Hektar große Anlage sei von der Straße aus nicht einsehbar, legte Schmid dar und ergänzte: „So eine Anlage macht uns ein Stück weit unabhängig.“ Der Waldkindergarten Richtung Birkland ist hingegen schon bald fertig und kann im September starten (wir berichteten).

Gerhard Schmid stellte die Projekte vor, die die Apfeldorfer in der nächsten Zeit bewegen werden. © Schmkid

Trotz der vielen Vorhaben kamen zu den Projekten selbst bei der Bürgerversammlung keine Wortmeldungen. Wohl aber zu den Beiträgen, die die Apfeldorfer für die anstehende große Sanierung der Wasserversorgung einschließlich des Baus eines neuen Hochbehälters zahlen müssen. Laut Schmid muss jeder Hauseigentümer – je nach Größe des Hauses und des Grundstückes – mit einer Belastung von 4000 bis 6000 Euro rechnen.

Dazu kam Protest von Landwirt Manfred Schertich: Dieser Betrag werde für eine große Landwirtschaft niemals reichen. Er fürchtet, dass Landwirte mit großer Stallfläche bei der Berechnung benachteiligt würden. „Man sollte Gleichheit schaffen für alle“, meinte Schertich. „Es soll für alle gerecht sein.“ Seines Erachtens sollte die Umlage pro Wasserzähler berechnet werden.

Gerechtigkeit für die Landwirte schaffen

Auch Ludwig Schamper meldete sich zu Wort: „Meines Erachtens ist der Gleichheitsgrundsatz nicht gewahrt“, setzte er sich für die Landwirte ein. Laut Schmid sei eine Umlage, bei der für jeden Wasserzähler der gleiche Betrag gezahlt werde, jedoch rechtlich nicht zulässig: „Das geht nicht, dass man das durch alle teilt“, erklärte er.

„Das ist höchstrichterlich geklärt. Das wird in allen Gemeinden gleich gemacht.“ Die Gemeinde könnte höchstens die Umlage bei den Landwirten in vier Raten einziehen, statt in zwei Raten. Um die Diskussion zu beenden, regte der Bürgermeister an: „Dann strebt doch eine Klage beim Bundesverfassungsgericht an.“

Zwei weitere Wortmeldungen betrafen parkende Autos, die für Fußgänger ein Hindernis darstellten. Zum einen wurde an der Kreuzung Moosleiten/Schloßbergstraße ein Parkverbot angeregt, da dort Kinder an den Autos vorbei laufen müssten.

Zum anderen kam die Bitte, die Parksituation am Feuerwehrhaus zu regeln, da man dort mit Kinderwagen schlecht vorbei komme. Doch mit dem Bau des neuen Feuerwehrhauses werde dieses Problem in eineinhalb bis zwei Jahren sowieso erledigt sein, meinte der Bürgermeister.

Neue Schulleiterin vorgestellt

Keine Nachfrage gab es zu dem größten anstehenden Projekt, dem Dorfgemeinschaftshaus, das die Sanierung und den Umbau der bestehenden Mehrzweckhalle umfasst. Beim dem rund 8,2 Millionen Euro teuren Vorhaben hofft die Gemeinde, mit einem Eigenanteil von zwei bis zweieinhalb Millionen Euro wegzukommen. Möglich sei dies durch Förderungen, die teilweise bei 80 bis 90 Prozent lägen.

Schmid betonte, dass sich die Gemeinde die Entscheidung für das Vorhaben nicht leicht gemacht habe: „8,2 Millionen Euro, das ist ein Wahnsinnsbetrag, da brauchen wir nicht drüber reden“, räumte er ein. Und hier seien die Außenanlagen noch nicht eingerechnet.

Aber die Gemeinde habe die Maßnahme jetzt forciert, weil sonst die hohen Zuschüsse verfallen wären. Hätte die Gemeine stattdessen die Halle nur saniert und irgendwo daneben einen Veranstaltungssaal gebaut, wäre ein Eigenanteil von rund vier Millionen Euro angefallen, rechnete Schmid vor.

Froh ist die Gemeinde, dass die Grundschule Apfeldorf-Kinsau mit Sabine Weber nun wieder eine eigene Schulleitung hat. Die neue Schulleiterin stellte sich den Anwesenden vor. Über die wichtigsten Einsätze der Apfeldorfer Feuerwehr berichtete Kommandant Dominik Bauer.