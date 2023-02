Apfeldorf hat sich viel vorgenommen für 2023

Von: Manuela Schmid

Die Gemeinde Apfeldorf hat sich viel vorgenommen für das neue Jahr. © Stadtstiefel

Die Gemeinde Apfeldorf hat sich für das Jahr 2023 viel vorgenommen: Mehrere große Projekte stehen in den Startlöchern, vieles wird heuer noch realisiert.

Apfeldorf – Ein neues Feuerwehrhaus, eine neue Kindertagesstätte und zusätzlich ein Waldkindergarten werden errichtet, die Mehrzweckhalle wird einer Generalsanierung unterzogen, und in der Wasserversorgung sind größere Verbesserungsmaßnahmen nötig: Das sind einige Vorhaben, die die Gemeinde Apfeldorf in diesem Jahr stemmen will.

Zudem stehen in Apfeldorf noch der weitere Glasfaserausbau und das Vorhaben Photovoltaikanlage mit Bürgerbeteiligung an: Selten hatte die Lechraingemeinde gleich so viele Projekte auf einmal umzusetzen.

Als erstes kommt die Mehrzweckhalle

Möglichst zeitnah wolle die Gemeinde mit der Generalsanierung der Mehrzweckhalle beginnen, blickt Bürgermeister Gerhard Schmid auf die nächsten Monate voraus. Falls möglich, noch in diesem Halbjahr. Die Ausschreibung soll jetzt erfolgen.

Ein größeres Unterfangen wird auch die Sanierung des Ortsnetzes der gemeindlichen Wasserversorgung werden, die 2023 und 2024 erfolgen soll. Im Zuge der Sanierung werden auch ein neuer Hochbehälter sowie eine Verbundleitung nach Kinsau errichtet. Für die Maßnahme müssten die Grundstückseigentümer dann mit Verbesserungsbeiträgen rechnen, informiert Schmid gleich vorab.

Gerhard Schmid ist Apfeldorfs Bürgermeister. © Schmid

Ein vergleichsweise kleines Projekt ist der Waldkindergarten, der im Frühjahr schon an den Start gehen soll. Nahe Birkland will die Gemeinde eine Schutzhütte für eine Waldkindergartengruppe errichten.

Noch nicht so weit ist die Gemeinde mit der neuen Kindertagesstätte, die innerhalb des Dorfes neben der Grundschule gebaut werden soll. Hier ist die Gemeinde gerade im Bebauungsplanverfahren. Der Neubau ist nötig, da im Kindergarten „Lechstrolche Apfeldorf“ nicht mehr ausreichend Platz für alle Regel- und Krippenkinder ist.

Kooperation mit den Nachbarn in Kinsau

Die Gemeinde plant auch eine Kooperation mit Kinsau, was das gesetzlich geforderte Vorhalten von Betreuungsplätzen angeht. Denn ab dem Jahr 2026 gibt es einen Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung von Schulkindern.

Nicht nur im Kindergarten, sondern auch im bisherigen Feuerwehrhaus ist nicht mehr genügend Platz: Deshalb ist ein Neubau neben der Staatsstraße geplant. „Wenn es geht, wollen wir heuer noch mit dem Bau beginnen“, verkündet der Bürgermeister. Es gebe nur noch ein paar rechtliche Fragen zu klären. Sobald die geklärt sind, kann der Neubau starten. „Ich denke, dass es spätestens im Herbst so weit sein wird“, hofft Schmid.

Glasfaserausbau vorantreiben

Das neue Feuerwehrfahrzeug, das die Gemeinde im vergangenen Jahr angeschafft hat, steht schon bereit und wird in dem neuen Gebäude dann ausreichend Platz finden.

Weiter gehen kann es heuer in Apfeldorf auch mit dem Glasfaserausbau: Der Förderbescheid liegt bereits vor. Was die geplante Freiflächenphotovoltaikanlage in Apfeldorfhausen betrifft, muss sich die Gemeinde noch etwas gedulden: „Wir bekommen momentan keine Wechselrichter her“, berichtet Schmid. Er hofft aber, dass im zweiten Quartal des Jahres mit der Errichtung begonnen werden kann. Die Gemeinde wolle dann eine GmbH gründen und eine Bürgerbeteiligung ermöglichen.

Viel Vorarbeit geleistet

Es steht also so einiges an im laufenden Jahr. Schon im vergangenen Jahr beschäftigte sich der Gemeinderat intensiv mit den Vorarbeiten wie etwa den Bebauungsplänen für das neue Feuerwehrhaus und die neue Kindertagesstätte.

Der bestehende Kindergarten wurde - ebenso wie die Grundschule - letztes Jahr mit effizienten Lüftungsanlagen ausgestattet. „Außerdem haben wir die Digitalisierung der Schule massiv vorangetrieben“, betont Schmid.

Und neben all’ den Projekten und Investitionen kam dann auch noch die Krise: Die Gemeinde hat sich deshalb vorsichtshalber schon mal auf einen möglichen Blackout vorbereitet, dass sie für den Ernstfall gut gerüstet ist, und die Einwohner mit einem Informationsschreiben über die wichtigsten Vorkehrungen unterrichtet.

