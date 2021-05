Apfeldorf will auch Siedlungswunsch junger Familien nachkommen

Auch in der Schloßbergstraße in Apfeldorf soll nachverdichtet werden. Einwände dagegen gab es praktisch nicht.

Nachverdichtung

Mit drei Satzungsänderungen macht die Gemeinde Apfeldorf klar: Unser Dorf soll nachverdichtet werden. Der Hintergrund war der Siedlungswunsch junger Apfeldorfer, die gerne im Dorf bleiben würden.

Apfeldorf – Nachverdichtung ist das Stichwort der Stunde in Dörfern und Städten der Region: weniger mit Neubaugebieten in die Landschaft wuchern, dafür mehr Wohneinheiten in bestehenden Gebäude ermöglichen und ausgelassene Landwirtschaften neu beleben. Dass die Gemeinde Apfeldorf davon viel hält, hat sie in der Vergangenheit schon öfter signalisiert: etwa durch die Teilnahme am Interkommunalen Städtebaulichen Entwicklungskonzept (ISEK) oder angesichts der Genehmigung eines Mehrgenerationenhaus – und das gegen Einwände vom Landratsamt Landsberg.

Nachverdichtung hängt aber immer auch davon ab –und hier hat man in der Lechraingemeinde bereits Absagen erlebt –, dass Eigentümer von leer stehenden Immobilien auch mitmachen. In der jüngsten Gemeinderatssitzung konzentrierte man sich darauf, durch den Handlungsspielraum der Kommune zumindest Möglichkeiten für Nachverdichtung zu schaffen. Sprich: die rechtlichen Voraussetzungen zu bieten.

Mischgebiet soll erweitert werden

Etwa durch den „Aufstellungsbeschluss für die Änderung des Bebauungsplans“ im Klausenweg: Dieses Gebiet wurde um ein Stück Grünland erweitert. „Es geht hier um 500 Quadratmeter“, sagte Bürgermeister Gerhard Schmid in der Sitzung. Ein Mischgebiet, in dem es bereits eine Autowerkstatt und einen Bildhauer gibt. Mit der Erweiterung ergeben sich hier weitere bauliche Entwicklungsmöglichkeiten für Gewerbe oder Wohnen.

Einen Schritt weiter ist die Situation bereits in der Schloßbergstraße: Für das Baugebiet aus den 1990er Jahren mit etwa 20 Häusern wurde aktuell ein Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan gefasst; die Öffentlichkeit wurde bereits informiert. Einwände gab es praktisch nicht, Feedback kam lediglich vom Netzbetreiber LVN bezüglich dem Leitungsschutz der Kabelleitungen. „Die Leitungen tangieren die angesprochenen Bauvorhaben gar nicht, alles kein Problem“, sagte Bürgermeister Schmid.

Mehr Wohnraum im Dorf

Der Hintergrund: Die Folgegeneration der Bauherren von damals hatte mit der Gemeinde Kontakt aufgenommen. Man wolle aufstocken, mehr Wohneinheiten in den Einfamilienhäuser unterbringen – Schritte, die der alte Bebauungsplan untersagte, aber der Nachverdichtung dienen. Und auch zwei und mehr Generationen in angenehmen Miteinander leben lassen. Nicht zuletzt kann der Schritt vor allem jungen Apfeldorfer Familien Wohnraum im Dorf bieten. „Die Grundstücke sind hier recht groß, sodass die Nutzung mehrerer Wohneinheiten kein Problem darstellt“, sagte Schmid auf Nachfrage.

Eine ähnliche Situation zeigt sich am Wiesenweg. Hier wurde in der aktuellen Sitzung ein Billigungs- und Auslegungsbeschluss des Bebauungsplans gefällt. Also werden im nächsten Schritt Behörden und Öffentlichkeit informiert. Steht übrigens zeitnah auch auf der Website der Gemeinde: „Transparenz ist uns am wichtigsten“, sagte Schmid.

Im wesentlichen sollen Beschränkungen fallen, die den Kniestock begrenzen (statt 0,6 künftig 1,25 Meter) und Gestaltungsvorschriften zu Abgrabungen. Auch neue Regelungen zur Aufstellung von Tanks und für Luftwärmepumpen kommen in den Plan, Dachformen werden neu definiert. Alle drei Beschlüsse wurden in der Sitzung einstimmig gefasst – damit ist der Wille zur Nachverdichtung in Apfeldorf also eindeutig.

