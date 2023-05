Zum 150-jährigen Bestehen: Apfeldorfer Feuerwehr feierte am Wochenende groß

Feier und Fahrzeugweihe

Die Apfeldorfer Feuerwehr feierte ihr 150-Jähriges am Wochenende groß mit Zelt-Festen und Fahrzeugweihe. Als Geschenk gab es ein neues Fahnenband.

Apfeldorf – Die Festredner blickten gerne zurück auf die Zeit um 1873, als der deutsch-französische Krieg gerade beendet war, König Ludwig regierte und bei der Apfeldorfer Feuerwehr mit der Trompete zum Einsatz geblasen wurde. Es gab viele anerkennende Worte, welchen Wandel die Feuerwehr in den 150 Jahren gemeistert hat und die Apfeldorfer Floriansjünger ließen sich auch gebührend feiern.

Knapp 60 Aktive, darunter acht Frauen, zählt die Apfeldorfer Feuerwehr und Kommandant Dominik Bauer zeigte sich besonders stolz über die vielen Jugendlichen in den Reihen. Auch die Führungsriege im Feuerwehrverein ist sehr jung besetzt und so wollte man dieses besondere Jubiläum nicht in kleiner Runde verstreichen lassen. Neben der Mehrzweckhalle wurde ein großes Zelt aufgestellt, das mit alten Feuerwehrgerätschaften und Utensilien auch interessant geschmückt war.

Feuerwehrfest in Apfeldorf: Das ganze Wochenende wurde gefeiert

Los ging es am Freitagabend mit einer „Blaulichtparty“, auf der 400 Menschen feierten. Die „Pfaffenwinkler“ lockten mit ihrer hervorragenden Blasmusik am Samstag schon über 500 Besucher ins Zelt, einige schwangen das Tanzbein oder feierten bei der Stimmungsrunde auf den Tischen kräftig mit.

+ Den Segen gibt es von Diakon Franz Bauer für das neue Fahrzeug HLF20. © Rosi Geiger

Am Sonntagmorgen strahlte die Sonne, als sich 17 Feuerwehren sowie die Apfeldorfer Ortsvereine zur Festmesse am Kirchenparkplatz versammelten. Pater Janusch Wollnie wurde von Franz Bauer, dem Diakon für das Feuerwehrwesen im Landkreis Landsberg attestiert. „Ihr habt es 150 Jahre lang geschafft, die wichtigen Aufgaben der Feuerwehr zu bewerkstelligen“ lobte Franz Bauer die Apfeldorfer Floriansjünger. „Dieses Engagement für den Nächsten ist die handwerkliche Verkündigung des Wort Gottes“, stellte der Diakon weiter in seiner treffenden Predigt fest, die jeden aktiven Feuerwehrler berührte. Zum Abschluss weihten die beiden Geistlichen das neue Apfeldorfer Feuerwehrfahrzeug HLF20 und der Schirmherr, Altbürgermeister Georg Epple, heftete ein Fahnenband an die Feuerwehrfahne.

17 Feuerwehren ziehen in einem langen Festzug zum Bierzelt

Angeführt von der Trachtenkapelle zogen die 17 Feuerwehren von Thaining bis Peiting in einem langen Festzug zum Bierzelt. Ausreißer war die Feuerwehr Harthausen aus dem Landkreis München, worüber sich viele Zuschauer am Straßenrand wunderten. Bürgermeister Gerhard Schmid löste in seinem Grußwort das Rätsel auf. Harthausen hat das baugleiche Feuerwehrfahrzeug wie Apfeldorf, durch eine gemeinsame Bestellung wurde ein günstiger Preis erzielt.

+ Der Schirmherr, Altbürgermeister Georg Epple, darf ein Fahnenband an die Feuerwehrfahne anheften. © Rosi Geiger

Kreisbrandinspektor Alfons Düringer, Rüdiger Sobotta vom Feuerwehr-Bezirksverband und zahlreiche Festredner beglückwünschten die Apfeldorfer Feuerwehr zu ihrem schönen Fest. Die politischen Vertreter Bezirksrat Josef Loy und Landtagsabgeordneter Alex Dorow sangen sogar ein Geburtstagsständchen. Während es am Freigelände einiges zum Erkunden rund um das Feuerwehrwesen gab, genossen viele im Bierzelt die Atmosphäre mit Blasmusik und guten Gesprächen. Von Rosi Geiger