Apfeldorfer stellen Maibaum auf - Scherzbolde machen sich über Verspätung lustig

Von: Manuela Schmid

Mittels Stangen stemmten die Apfeldorfer ganz traditionsgemäß ihren Maibaum in die Höhe. © Manuela Schmid

Seit dem Wochenende stehen jetzt endlich alle Maibäume im Schongauer Land: In Apfeldorf wurde am Samstag das Aufstellen noch nachgeholt, nachdem es am 1. Mai wegen Dauerregens abgesagt worden war. Scherzbolde nahmen die Verspätung aufs Korn.

Apfeldorf - Mit Muskelkraft brachten die starken Helfer das weiß-blaue Prachtstück – wie es die Tradition verlangt – mit Stangen in die Höhe, unter den Augen der zahlreich erschienenen Zuschauer. Begleitet wurde das Maibaumaufstellen von der Apfeldorfer Trachtenkapelle. Im Anschluss wurde in der Mehrzweckhalle gefeiert.

Wie sich jetzt gezeigt hat, erfüllte die Terminverschiebung ihren Zweck: Denn das traditionelle Maibaumaufstellen des Trachtenvereins konnte nun bei angenehmen Temperaturen und trockenem Wetter vonstatten gehen – und es war nicht nötig, auf einen Kran auszuweichen, wie in einigen anderen Gemeinden am Wochenende zuvor.

„Wenn nicht ihr, dann wir“: Mit einem plumpen „Ersatz-Maibaum“ machten sich Scherzbolde darüber lustig, dass der Termin fürs Aufstellen verschoben worden war. © Manuela Schmid

Gerade aus Sicherheitsgründen war es bestimmt richtig, für das Aufstellen des Baumes per Hand aufs nächste Wochenende auszuweichen, anstatt traditionsgemäß am 1. Mai festzuhalten.

Doch diese Einschätzung teilte offenbar nicht jeder: Unbekannte Scherzbolde hatten noch früh am Morgen den Apfeldorfern heimlich einen eher unschönen Holzstamm als „Maibaum-Ersatz“ in die Halterung geklemmt. Darauf zu lesen die Aufschrift: „Wenn nicht ihr, dann wir.“

