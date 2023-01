Apfeldorfer Waldkindergarten kann vielleicht schon im Mai starten

Passende Fläche am Egelsee

Schon ab Mai dieses Jahres könnte in Apfeldorf der geplante Waldkindergarten starten. Das Projekt soll nahe des Egelsees in Richtung Birkland realisiert werden.

Apfeldorf – Wie berichtet, ist der gemeindliche Kindergarten „Lechstrolche Apfeldorf“ voll, es sind nicht mehr ausreichend Betreuungsplätze vorhanden. Deshalb sucht die Gemeinde schon seit einiger Zeit nach Alternativen.

Geplant ist bereits ein zweites Kindergarten-Gebäude, das nahe des bestehenden Kindergartens entstehen und auch für die Ganztagesbetreuung von Grundschülern dienen soll (wir berichteten). Die Gemeinde stellt dafür gerade einen Bebauungsplan auf.

Pädagogin und Betreuer sind gefunden

Als weitere Maßnahme zur Schaffung von mehr Kindergartenplätzen soll ein Waldkindergarten eingerichtet werden. Die Gemeinde hatte schon seit geraumer Zeit nach geeignetem Personal gesucht. Mittlerweile hat die Kommune eine geeignete Waldpädagogin und eine weitere Betreuungsperson gefunden, die die Gruppe übernehmen werden.

Somit muss die Gemeinde nur noch eine Schutzhütte errichten, in der die Kinder bei Wind und Wetter spielen können. Der Gemeinderat stimmte zu, dass in der Nähe des Egelsees in Richtung Birkland eine solche Hütte errichtet werden soll. Damit steht dem Start des Waldkindergartens nun nichts mehr im Wege.

Gemeinde will gut ausgestattete Holzhütte

Am Bau der Hütte soll sich auch der gemeindliche Bauhof beteiligen. Nach den Vorstellungen der Gemeinde sollte es eine gut ausgestattete Holzhütte „mit allem Drum und Dran“ werden. Also mit Stühlen, Tischen, einem Ofen und natürlich auch mit Fenstern. Die Kosten stehen noch nicht genau fest.

In der Waldkindergartengruppe können voraussichtlich bis zu 15 Buben und Mädchen betreut werden. Weitere Betreuungsplätze werden dann später in dem geplanten neuen Kindergartengebäude im Ort geschaffen werden.

