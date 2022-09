Apfeldorf: Der „Goldene Apfel“ öffnet wieder

Von: Manuela Schmid

Der „Goldene Apfel“ öffnet wieder: Im Bild der neue Pächter Florian Nagy (M.) mit zwei seiner Teammitglieder, Koch Justus Becker (re.) und „Kaltmamsell“ Helena Kopetz. © Schmid

Die Apfeldorfer dürfen sich freuen: Die traditionsreiche Gaststätte „Goldener Apfel“ öffnet wieder ihre Pforten. Florian Nagy und sein „Rota“-Team übernehmen das Gasthaus am Kirchplatz.

Apfeldorf – Besitzer Albert Meilhaus verkündete die gute Nachricht. „Es ist uns gelungen, einen kompetenten und würdigen Nachfolge-Pächter für den ,Goldenen Apfel’ zu finden“, sagt er. Und der neue Pächter legt auch schon gleich los: Im September werden mehrere Thementage stattfinden – der erste bereits am heutigen Samstag. Im Oktober geht es dann mit dem regulären Betrieb los.

Wie berichtet, hatten die früheren Pächter Julian Resch und Anna-Maria Baumgartner im Januar den „Goldenen Apfel“ aufgegeben, da sie in Kinsau ihre eigene Gaststätte aufgemacht haben.

Florian Nagy, Julia Ebert, Justus Becker

Das neue Team im „Goldenen Apfel“ rund um Florian Nagy, Köchin Julia Ebert und Koch Justus Becker hatte sich zuvor in Beuerberg im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen einen Namen gemacht: Im ehemaligen Salesianerinnen-Kloster, das seit 2016 von der Erzdiözese München-Freising als Museum betrieben wird, bot es unter anderem ihre ganz speziellen Feuerring-Events an, bei denen die Speisen an einem Feuerring zubereitet werden. Da das Kloster wegen Umbaus nun auf längere Zeit geschlossen bleibt, ging die „Rota“-Crew auf Herbergssuche und fand eine neue Heimat in Apfeldorf.

„Auf der Speisekarte werden Wirtshaus-Klassiker zu finden sein, aber vom Standard die beste Version“, beschreibt Julia Ebert die Planung. Die 34-jährige Berliner Köchin und ehemalige Chefköchin des Neuköllner Restaurants „Café Botanico“ freut sich schon auf ihre neue Aufgabe in Apfeldorf.

Angebote für Ausflügler ebenso wie für Feste und Feiern

An vier Tagen der Woche, von Donnerstag bis Sonntag, will das „Rota“-Team tagsüber ein kulinarisches Angebot für Ausflügler und Radfahrer schaffen, darüber hinaus aber auch erste Adresse für Anlässe wie Taufen, Geburtstagsrunden oder Hochzeitsfeiern sein. Oder für diejenigen, die nicht daheim kochen wollen. „Auch regelmäßige Stammtische, Vereinstreffen oder Schafkopfrunden werden wir herzlich willkommen heißen“, erklärt Nagy.

Die Gäste sollen sich auf besondere Genusserlebnisse im Stil der „Slow-Food-Bewegung“ freuen und auf Speisen, die sich an den Jahreszeiten und den regionalen Ressourcen orientieren. Dem Team ist es wichtig, regionale Produkte zu verwenden, bei denen es auch ganz genau weiß, von welchem Produzenten sie stammen.

Themen- und Heimatabende

Jeden ersten Donnerstag im Monat plant das Team einen Heimatabend mit regionalen Stammtisch-Schmankerln, musikalisch umrahmt von hiesigen wie auch internationalen Musikern.

Die Renovierungsarbeiten im Gasthaus sind noch nicht abgeschlossen, um den Betrieb voll aufzunehmen. Dennoch will die „Rota“-Crew am heutigen Samstagabend schon mal mit einem Freiluft-Feuerring-Dinner die Türen im „Goldenen Apfel“ öffnen. „Wir kochen draußen, gespeist wird bei schlechtem Wetter in unseren Gaststuben“, erklärt Nagy (für den Eröffnungsabend wird um Reservierung unter 0151/7197 2383 gebeten).

Bevor der reguläre Betrieb aufgenommen wird, sollen noch einzelne Thementage stattfinden. So lädt die „Rota-Crew“ für Sonntag, 4. September ab 11 Uhr zu einem „Ringfest“ mit Feuerring-Spezialitäten ein. Und am 8. September soll es den ersten Heimatabend geben.

Ab Oktober soll die Gaststätte von Donnerstag bis Sonntag immer von 10 bis 19.30 Uhr geöffnet haben (warme Küche von 11.30 Uhr bis 15.30 Uhr, danach Kaffee, hausgemachte Kuchen und Torten). Abends hat die Gaststätte nur bei den Heimatabenden und zu den geplanten Feuerring-Events (am Freitag, Samstag oder Sonntag) geöffnet (jeweils ab 19.30 Uhr).

