Apfeldorf in diesem Jahr mit einem 13-Millionen-Euro-Haushalt

Von: Manuela Schmid

Teilen

Der Umbau der Mehrzweckhalle in ein Dorfgemeinschaftshaus ist der größte Haushaltsposten. © Schmid

Es sind schon beachtliche Summen, die sich heuer im Haushalt der Gemeinde Apfeldorf wiederfinden: Der Etat hat ein Gesamtvolumen von fast 13 Millionen Euro.

Apfeldorf – Der aktuelle Apfeldorfer Haushalt kann sich sehen lassen: 9,16 Millionen Euro umfasst er im Vermögenshaushalt, 3,71 Millionen Euro im Verwaltungshaushalt. Das sind für eine kleine Gemeinde wie Apfeldorf wirklich gewaltige Summen. Aber schließlich werden heuer gleich mehrere größere Projekte in die Tat umgesetzt, die finanziert werden müssen.

Und das geht nicht ohne Neuverschuldung: Der Haushalt sieht eine Kreditaufnahme von 3,3 Millionen Euro vor. Zudem sollen heuer 3,32 Millionen Euro aus der allgemeinen Rücklage entnommen werden. „Mein Herz ist zweigeteilt“, kommentierte Bürgermeister Gerhard Schmid diese Tatsache in der jüngsten Gemeinderatssitzung.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Schongau finden Sie auf Merkur.de/Schongau.

Denn einerseits gibt die Gemeinde heuer viel Geld aus, aber es werden auch mehrere wichtige Vorhaben gleichzeitig realisiert, die nun entweder ganz oder zumindest mit Teilsummen im diesjährigen Haushalt untergebracht werden mussten. „Wir haben Ansätze für das Feuerwehrhaus, das Dorfgemeinschaftshaus, die Wasserversorgung und die Fotovoltaikanlage drin“, zählte der Bürgermeister auf. „Das sind Sachen, die schlagen zu Buche“.

Den Waldkindergarten lässt sich die Gemeinde Apfeldorf rund 538 000 Euro kosten. © Schmid

Dazu kämen noch weitere Investitionen und laufende Kosten. „Was wir heuer in Apfeldorf in Angriff nehmen, das ist sehr viel. Das schlägt sich auch im Haushalt nieder“, erklärte der Gemeindechef. „Das sind Sachen, die gemacht werden müssen“, meinte Gemeinderat Robert Frühholz zu den Investitionen in dem Zahlenwerk, das seiner Ansicht nach deswegen auch so genehmigt werden sollte.

Die hohen Summen in diesem Jahr seien lediglich auf den „Investitionsstau der letzten Jahre“ zurückzuführen, argumentierte Frühholz. Der Haushaltsentwurf, den Kämmerer Roland Simon erstellt hatte, wurde vom Gremium schließlich einstimmig genehmigt.

Eigenanteil von bis zu zweieinhalb Millionen Euro

Die größte Investition stellt das Dorfgemeinschaftshaus dar: Für den Umbau, die Aufstockung und die Sanierung der bestehenden Mehrzweckhalle kalkuliert die Gemeinde für dieses Jahr mit einem Teilbetrag von 2,85 Millionen Euro. Laut Finanzplan sind dann für 2024 weitere vier Millionen Euro für das Dorfgemeinschaftshaus vorgesehen, und für 2025 noch ein Teilbetrag von einer Million Euro. Wie berichtet, rechnet die Gemeinde nach aktueller Schätzung mit Gesamtkosten von 8,2 Millionen Euro für das Großprojekt – bei einem gemeindlichen Eigenanteil von rund zwei bis zweieinhalb Millionen Euro.

Für den Bau des neuen Feuerwehrhauses geht die Gemeinde von Gesamtkosten in Höhe von zweieinhalb bis drei Millionen Euro aus. Davon ist ein Anteil von 1,4 Millionen Euro schon für dieses Jahr im Haushalt einkalkuliert. Im nächsten Jahr 2024 muss die Gemeinde dann laut Finanzplan noch einen Betrag von 1,6 Millionen Euro für das Feuerwehrhaus berappen.

Alle News und Geschichten sind auch auf der Facebook-Seite der Schongauer Nachrichten zu finden.

Auch der neue Waldkindergarten schlägt sich heuer im Etat nieder: Die Gemeinde muss dafür 538 000 Euro aufbringen. Für die Sanierung der Wasserversorgung sind heuer 450 000 Euro in den Haushalt eingestellt. Der Finanzplan sieht für 2024 dann 1,3 Millionen Euro und für 2025 nochmals 610 000 Euro vor.

1,1 Millionen Euro sind in diesem Haushaltsjahr für den Erwerb von Beteiligungen an der geplanten Fotovoltaikanlage in Apfeldorfhausen vorgesehen. Außerdem sind im diesjährigen Etat 300 000 Euro für Tiefbauarbeiten für Radwege, 130 000 Euro für den Straßenbau allgemein und 478 000 für eine Investitionsumlage an den Abwasserzweckverband Apfeldorf-Kinsau eingeplant.

Schulden wachsen auf 7,6 Millionen Euro an

Was die Einnahmen der Gemeinde angeht, sind heuer unter anderem der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (767 800 Euro), Gewerbesteuereinnahmen (200 000 Euro) und Schlüsselzuweisungen von 379 700 Euro eingerechnet.

Die Schulden der Gemeinde werden bis zum Ende des Jahres voraussichtlich auf 7,62 Millionen Euro anwachsen. Die allgemeine Rücklage am Jahresende soll laut Haushaltsplan noch bei 2,02 Millionen Euro liegen. Was das kommende Jahr betrifft, so sieht der Finanzplan für 2024 nochmals eine Kreditaufnahme von 4,59 Millionen Euro und eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage von 1,6 Millionen Euro vor.

Die Heimatzeitungen im Landkreis Weilheim-Schongau sind unter „merkur_wm_sog“ auf Instagram vertreten.