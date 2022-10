Mit dem Auto vor der Polizei geflüchtet: Lügengeschichten vor Gericht entlarvt

Vor dem Amtsgericht Weilheim wurde der Fall behandelt. © Wahl-Geiger

Nachdem er wegen Zeugenbeeinflussung noch im Gerichtssaal verhaftet worden war und sein Anwalt türenknallend sein Mandat niedergelegt hatte, war ein 21-Jähriger aus dem Schongauer Land bei der Prozess-Fortsetzung wegen eines illegalen Kraftfahrzeugrennens geständiger.

Apfeldorf – Zur Erinnerung: Der junge Mann soll im Juni vergangenen Jahres ohne Fahrerlaubnis und mit zwei Passagieren vor der Polizei geflüchtet sein. Während der Verfolgungsjagd habe er seine damalige Freundin und einen weiteren Freund an unterschiedlichen Stellen aussteigen lassen und sei daraufhin mit hoher Geschwindigkeit entkommen.

Nun gab der Angeklagte direkt zu Beginn der Verhandlung zu, das Tatfahrzeug gefahren und nach seiner Flucht in Wessobrunn abgestellt zu haben. Das ursprüngliche Ziel der Fahrt sei eine Staustufe bei Kinsau gewesen, wo man es sich mit Musik habe gemütlich machen wollen. Die Polizei sei jedoch dazwischengekommen.

Zuvor Marihuana geraucht

Die 20-jährige Ex-Freundin des Beschuldigten, die sich ebenfalls in dem Fahrzeug befand, rückte ebenfalls mit der ganzen Wahrheit heraus. Über Feldwege und Straßen, die Hauptverkehrswege meidend, habe man in Altenstadt den dritten Insassen abgeholt, erzählte sie. Zuvor habe sie mit dem Beschuldigten Marihuana konsumiert.

Nachdem sie von der Polizei kontrolliert werden sollten, der 21-Jährige aber nicht anhalten wollte, habe sie ihren damaligen Freund mehrfach zum Aufgeben bewegen wollen. Schließlich ließ er sie aussteigen. Da sie der Polizei die Namen der anderen beiden mitgeteilt hatte, wurde sie massiv unter Druck gesetzt. Die beiden jungen Männer hätten einen Plan entwickelt, um sich einer drohenden Strafe zu entziehen. Deshalb habe sie ihre Aussage ändern müssen, sagte sie. So verstrickte sich das Dreiergespann immer tiefer in eine wilde Lügengeschichte.

Beteiligung erst am Ende zugestanden

Der dritte im Bunde, ein 20-Jähriger, war ebenfalls vor Gericht erschienen und beharrte darauf, nicht dabei gewesen zu sein. Nach Aussagen der Polizei und des Angeklagten sei er jedoch beim Durchqueren von Apfeldorf aus dem kurzzeitig abbremsenden Auto gesprungen und geflüchtet. Richterin Claudia von Hirschfeld machte ihm mehrfach klar, dass eine Falschaussage strafrechtliche Konsequenzen haben werde. Dennoch blieb er bei seiner Geschichte.

Erst als der Staatsanwalt ihn wissen ließ, dass dies nun „die letzte Ausfahrt“ sei und er kein Problem damit hätte, ihn als Zeugen zu vereidigen und notfalls ein Verfahren einzuleiten, lenkte er ein. „Ja ich war dabei“, gab er zu Protokoll. Verständnislose Erleichterung machte sich im Saal breit.

Staatsanwaltschaft und Richterin fassungslos

Der 20-Jährige schilderte die Geschichte weitestgehend so wie die übrigen Zeugen und gab an, im Anschluss von Apfeldorf zu Fuß nach Hause gelaufen zu sein. Zur Frage, ob er Marihuana geraucht oder mitgeführt hatte, äußerte er sich nicht.

Staatsanwaltschaft und Richterin zeigten sich fassungslos. „Glauben sie, wir machen das zum Spaß?“ Den ausgeheckten Plan bezeichnete der Staatsanwalt als „filmreife Darbietung“. Das Verhalten des Beschuldigten und seiner Kollegen sei ein negativer Höhepunkt seiner jüngeren Berufsvergangenheit und sei klar von „krimineller Energie“ geprägt.

Beschuldigter „Latent aggressiv“ und ohne Respekt vor der Polizei

Der Beschuldigte habe „null Respekt“ vor der Polizei und handle total egozentrisch, sagte auch Richterin von Hirschfeld. Auch die Jugendhilfe berichtete von einer „latenten Aggression“, die von dem jungen Mann ausgehe. Selbst der Verteidiger konnte seinem Mandanten nur wenig Positives abgewinnen und schloss sich den Aussagen des Staatsanwalts weitestgehend an. Er verwies aber darauf, dass sich der 21-Jährige geständig zeigte und mittlerweile eine Ausbildung verfolge.

Nach seinem vierwöchigen U-Haft-Aufenthalt in der JVA Stadelheim erwarten ihn nun wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens und Fahrens ohne Fahrerlaubnis sieben Monate Jugendstrafe auf Bewährung sowie eine zehnmonatige Sperre, den Erwerb einer Fahrerlaubnis betreffend. Außerdem muss er 700 Euro an den Verein „Brücke-Oberland“ überweisen und sich in zehn Seminarstunden über den richtigen Umgang mit der Polizei belehren lassen. „Sich Geschichten über mehrere juristische Instanzen auszudenken, das schaffen sie nicht“, mahnte die Richterin.

Florian Zerhoch

