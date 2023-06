Erste Aufträge vergeben: Mehrzweckhallen-Sanierung in Apfeldorf kann starten

Von: Manuela Schmid

Die Sanierungsarbeiten an der Apfeldorfer Mehrzweckhalle können bald starten. © Schmid

Mit dem Vorhaben „Dorfgemeinschaftshaus“ starten in Apfeldorf in Kürze die Arbeiten für ein Großprojekt. Die ersten Aufträge sind jetzt an die Firmen vergeben worden.

Apfeldorf – Nach einer langen und ausgiebigen Planungsphase setzt die Gemeinde Apfeldorf nun den Umbau und die Sanierung der Mehrzweckhalle in die Tat um. Der genaue Zeitpunkt des Baubeginns steht noch nicht fest: Die Gemeinde arbeitet dazu noch einen Bauzeitenplan aus.

In der jüngsten Gemeinderatssitzung vergab der Gemeinderat die ersten drei Aufträge an die Firmen, die bei den beschränkten Ausschreibungen die günstigsten Angebote vorgelegt hatten. Insgesamt vergab das Ratsgremium somit Aufträge über rund zwei Millionen Euro. Insgesamt wird das Projekt voraussichtlich auf rund acht Millionen Euro kommen.

Da die Gemeinde Apfeldorf jedoch mit sehr hohen Zuschüssen rechnet, wird der Eigenanteil der Gemeinde wesentlich geringer ausfallen: Bürgermeister Gerhard Schmid hofft, dass die Gemeinde für die komplette Maßnahme am Ende nur rund zwei Millionen Euro selbst zahlen müsse.

Auch neue Heizung und neue Lüftung

Die Maßnahme umfasst umfangreiche Arbeiten: Zum einen soll das Gebäude energetisch auf den neuesten Stand gebracht werden. Auch eine neue Heizung und eine neue Lüftung sind vorgesehen. Die Schulturnhalle wird dabei saniert und die Küche erneuert.

Die Landjugend, die Blaskapelle und der Trachtenverein bekommen neue Räumlichkeiten. Für den Theaterverein sind eigene Lagermöglichkeiten vorgesehen. Außerdem wird auf das ganze Gebäude ein Veranstaltungsraum aufgestockt.

Der Gemeinderat hat nun in der jüngsten Sitzung zum einen die Abbruch- und Erdbauarbeiten, zum anderen die Baumeisterarbeiten und die Holzbauarbeiten vergeben. Die Abbruch- und Erdbauarbeiten gingen an die ortsansässige Firma Kölbl, die mit 193 555 Euro das günstigste Angebot vorgelegt hatte. Das andere Angebot, das noch vorlag, war mit 393 568 Euro gleich doppelt so teuer. Es waren nur zwei Angebote eingegangen, obwohl 25 Firmen angeschrieben worden waren.

Das teuerste Angebot war doppelt so hoch

Die Baumeisterarbeiten übernimmt die Firma HBW Höfle & Wohlrab Bau GmbH aus Thannhausen zum Angebotspreis von 1,07 Millionen Euro. Es lagen insgesamt sechs Angebote vor. Die ersten beiden Angebote lagen nicht weit auseinander: Der Unterschied betrug lediglich rund 2000 Euro. Das teuerste Angebot war dagegen gleich doppelt so hoch. Die Kostenschätzung war bei 1,3 Millionen Euro gelegen.

Für die Holzbauarbeiten ging der Zuschlag an die Firma Hubert Schmid aus Marktoberdorf, die dafür 781 733 Euro verlangt. Es lagen insgesamt fünf Angebote für die Holzbauarbeiten vor, das teuerste davon lag bei 1,34 Millionen Euro.

Zu fast gleichem Preis deutlich mehr an Leistung

Was die Investitionskosten für die Gesamtmaßnahme der Sanierung und des Umbaus der Mehrzweckhalle betrifft, erläuterte Bürgermeister Gerhard Schmid gegenüber unserer Zeitung: „Wenn wir die Halle nur saniert hätten, hätte es fast genauso viel gekostet.“ Denn eine reine Sanierung wäre nach Angaben des Gemeindechefs schon auf mehr als drei Millionen Euro gekommen – abzüglich der Fördergelder immer noch auf rund zwei Millionen Euro. Somit wäre der Gemeindeanteil bei beiden Optionen – reine Sanierung beziehungsweise Sanierung mit Umbau und Erweiterung wie jetzt geplant – etwa gleich hoch, so die Berechnungen des Bürgermeisters.

