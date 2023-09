MS-Patientin nach monatelangem Warten mit neuem Auto wieder mobil

Von: Elke Robert

Per Knopfdruck fährt die hintere Türe beiseite und der Rollstuhl kippt fahrbereit nach draußen: Rosi Geiger ist überglücklich, dass sie mit ihrem neuen Wagen nun wieder mobil ist. Umgebaut hat das Fahrzeug Heinrich Graf aus Peißenberg. Mit dem neuen, umgebauten Auto ist der Umstieg auf den Rollstuhl ein Kinderspiel © PRIVAT

Rosi Geiger strahlt: Die MS-Patientin konnte jetzt ihr auf Handbetrieb umgebautes Auto in Empfang nehmen und ist wieder mobil. Sieben Monate Zitterpartie hat sie hinter sich, die Apfeldorferin ist nach wie vor entsetzt, wie viele bürokratische Hürden zu bewältigen waren. Hilfe hatte sie dann aber doch.

Schongau – Ein klitzekleiner Haken fehlt noch in der Geschichte von Rosi Geiger: der Zuschuss für den behindertengerecht umgebauten Skoda Fabia von der Rentenversicherung. „Der ist aber ja zugesagt, das sollte nun kein Problem mehr sein.“ Genau um diesen Betrag – allein der Umbau des Autos kostet rund 18 000 Euro – hatte sie lange gebangt und war am Ende so verzweifelt, dass sie sich an die Heimatzeitung gewandt hatte (wir berichteten).

Viel Unterstützung seitens des Peißenbergers Heinrich Graf

Nun hat die Zitterpartie ein Ende: „Nach sieben Monaten Kampf mit Behörden und Versicherungen war es jetzt endlich soweit: Ich konnte mein Auto in Peißenberg abholen“, erzählt die 54-jährige Apfeldorferin. Besonders dankbar ist sie Heinrich Graf, „ohne ihn hätte ich es nicht geschafft“, ist sich Rosi Geiger sicher. Der Chef einer Firma, die sich auf den Umbau von behindertengerechten Fahrzeugen spezialisiert hat, habe viel Erfahrung und engagiere sich weit über seinen Aufgabenbereich hinaus.

TÜV-Prüfer Günther Hain sei sehr nett gewesen

Sehr nett sei auch TÜV-Prüfer Günther Hain gewesen, der es möglich gemacht habe, auf unkomplizierte Weise den Nachweis zu machen, dass sie diesen Wagen überhaupt fahren darf, er kennt die Probleme und Hürden der Patienten nur zu gut (siehe Infobox unten). Hain sei wie Graf ein Praktiker. „Bei den Behörden setzt sich keiner mit Dir ins Auto rein, die legen dir nur Steine in den Weg, und zwar so lange, bis man aufgibt“, ärgert sie sich noch immer. Sogar Verzögerungstaktik hatte sie den Behörden vorgeworfen. Vor allem mit der Führerscheinstelle im Landratsamt Landsberg hatte sie unangenehme Erfahrungen gemacht, sei vom dortigen Leiter geradezu herabwürdigend behandelt worden, statt Unterstützung zu bekommen. „Dabei geht es doch nur darum, dass Leute mit meiner Erkrankung noch am Berufsleben teilnehmen können und an der Gesellschaft.“

Seit 20 Jahren hat Rosi Geiger Multiple Sklerose

Seit 20 Jahren hat Rosi Geiger Multiple Sklerose und ist mittlerweile immer mehr auf den Rollstuhl angewiesen. Dadurch wurde auch die Benutzung des Autos immer beschwerlicher: Vorsichtig am Wagen entlanghangeln bis zur Heckklappe, mühsam den Rollstuhl herauszerren, diesen nach unten abkippen lassen. Kritisch wurde es oft bei Nässe: „Man muss sich ja festhalten am Auto und rutscht dann ab, auch den Kofferraum muss man irgendwie aufbekommen“, beschreibt sie es. Obendrein benötigte sie Hilfe beim Einladen des Rollstuhls, musste immer jemanden bitten, auch nicht angenehm, angewiesen zu sein. „Aber allein war das nicht mehr möglich.“

Der Umstieg auf den Rollstuhl ist nun ein Kinderspiel

Mit dem neuen, umgebauten Fahrzeug ist das alles nun ein Kinderspiel, und Rosi Geiger ist wieder komplett mobil. Die hintere Türe auf der Fahrerseite fährt auf Knopfdruck zurück, der Rollstuhl hinterm Fahrersitz klappt dann von allein heraus. Direkt vom Fahrersitz aus kann sie ganz leicht hinüberrutschen auf die Sitzfläche des Rollstuhls, müsste hierzu nicht einmal mehr aufstehen. „Das ist schon gut durchdacht, das schafft auch jemand mit einer Querschnittlähmung“, ist Rosi Geiger überzeugt. Ihr bleibe dann nur noch, händisch die Fußstützen einzuhängen, das gehe aber ganz leicht.

Automatischen Verladehilfe für den Rollstuhl große Erleichterung

Neben der automatischen Verladehilfe für den Rollstuhl ist das neue Automatikauto außerdem umgebaut auf Handbetrieb, zum Gasgeben und Bremsen braucht die MS-Kranke damit ihre Füße nicht mehr, kann alles vom Lenkrad aus bedienen. Am Wochenende hat Rosi Geiger bereits mit ihren beiden Töchtern eine Probefahrt gemacht, die ziemlich gestaunt hätten. Auch die Fahrt ins Büro funktioniert nun leichter. Die Apfeldorferin arbeitet bei der Sparkasse Oberland in der Reichlinger Geschäftsstelle. Seitens des Arbeitgebers erfahre sie im Übrigen tolle Unterstützung. Seit Juli ist der Zugang in ihr Büro über eine Rampe barrierefrei möglich, „die Verantwortlichen haben das sofort genehmigt“.

Auch TÜV-Gutachter kennt die vielen Hürden: „Wer ein Handicap hat, fällt in der Gesellschaft hinten runter“ Neben dem Fahrzeug, das für den ersten Umbau ab Werk, für den weiteren in Peißenberg eine TÜV-Abnahme brauchte, musste Rosi Geiger selbst ein „kraftfahrtechnisches Eignungsgutachten“ ablegen. Hierfür ist beim TÜV Oberbayern für die drei Landkreise Weilheim-Schongau, Landsberg und Starnberg Günther Hain zuständig. Zwischen 20 und 30 Personen im Jahr machen bei ihm einen Termin, berichtet er. Darunter seien derzeit viele in einer ähnlichen Lage wie Rosi Geiger, aber auch Menschen, die einen Betriebsunfall erlitten oder einen Verkehrsunfall hatten, von der Amputation bis zur Querschnittlähmung sei alles dabei. „Den Wunsch, wieder Motorrad zu fahren, kann man nicht erfüllen, aber im PKW-Bereich ist von der Technik her fast alles möglich“, so Hain. Je nach Art der Beeinträchtigung, dauert die Begutachtung bis zu einer Stunde, manchmal reiche auch eine Runde um den Block. „Wer ein Handicap hat, fällt in der Gesellschaft hinten runter, gerade ein Fahrzeug wieder selbst führen zu können, ist enorm wichtig für das Privat- wie auch das Berufsleben“, weiß er und erzählt, dass es den Betroffenen regelmäßig ein Lächeln ins Gesicht zaubert, wenn er das Okay geben kann. Dass es viele Hürden zu überwinden gibt, bestätigt Hain. Und er kennt auch das Problem mit den Führerscheinstellen, die einzuschalten sind, wenn sich am Führerschein etwas ändert. „Je nachdem, wie häufig eine Führerscheinstelle mit dem Thema zu tun hat, geht das reibungslos oder es zieht sich hin.“ Elke Robert

