„Biesl-Bazi“ sollte Krieg kritisieren - Künstler reagiert nach Vandalismus mit neuer Installation

Aufs Übelste beschmiert wurde der „Biesl-Bazi“, der am Ortsrand von Apfeldorf auf einen russischen Panzer bieselte. © Rosi Geiger

Frech und bewusst provozierend stand der sogenannte Biesl-Bazi am Ortsrand von Apfeldorf und bieselte symbolisch auf einen Panzer mit russischer Flagge hernieder. Doch die Installation wurde beschmiert.

Apfeldorf - Der Apfeldorfer Künstler Markus Wagnerarbeitet sehr gerne mit Holz, hat schon mehrere Ausstellungen präsentiert oder sich als Schnitzer von Perchtenmasken einen Namen gemacht. Seine künstlerische Ader auszuleben, ist für den Familienvater neben seinem Beruf als Geschichtslehrer an der Fachoberschule in Weilheim ein willkommener Ausgleich, und die Lechrainer kommen immer wieder in den Genuss seiner ideenreichen Arbeiten.

Den Ukrainekrieg kommentierte er auf seine Weise: bayerisch, schelmisch und doch aussagekräftig. Ein überlebensgroßer Bursch in Lederhosen stand plötzlich in Apfeldorf zwischen Maibaum und Wertstoffhof und bieselte trotzig auf einen russischen Panzer. Vor wenigen Tagen haben unbekannte Täter die Installation des Künstlers auf das Übelste beschmiert.

„Diesen Vandalismus einfach so hinzunehmen und den primitiven Chaoten das Feld zu überlassen, kommt gar nicht in Frage“ sagte sich der Lehrer und tauschte den hölzernen Burschen durch vier Buchstaben aus. „Pfui“ ist jetzt bei dem Panzer zu lesen, was der Betrachter sowohl auf den Ukrainekrieg, als auch auf die Schmiererei an der vorherigen Holzfigur beziehen kann. „Ich wollte mit meinen Mitteln ein Zeichen setzen gegen das Vorgehen des kriegstreibenden und wahnsinnigen russischen Präsidenten Putin“, berichtet Markus Wagner.

Den hölzernen Burschen hat der Künstler Markus Wagner kurzerhand mit den vier Buchstaben „Pfui“ ersetzt. © Rosi Geiger

„Auch wenn davon auszugehen ist, dass auch dieses Zeichen vermutlich nicht lange Bestand hat, so ist doch das Einstehen für unsere Werte und den Mut, klar Position zu beziehen, den abermaligen Arbeitsaufwand wert“, ergänzt Wagner. Der Biesl-Bazi ist übrigens mittlerweile in Sicherheit gebracht worden und wird restauriert. Wie es mit ihm weitergeht, ist noch ungewiss.

ROSI GEIGER