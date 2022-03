Willkommensrabatt zur Übernahme der West-Apotheke in Schongau

Mit der Übernahme der West-Apotheke wächst der Familien-Verbund mit Marien- und Kreuz-Apotheke und ist so noch flexibler und stärker vernetzt. © West-Apotheke Schongau

Die West-Apotheke gehört seit 1. März zum Verbund mit Marien-Apotheke und Kreuz-Apotheke. Als kleines Willkommensgeschenk gibt es einen Rabattgutschein.

Dass die West-Apotheke seit Anfang März zum Familien-Verbund mit der Marien-Apotheke und Kreuz-Apotheke gehört, freut Apothekerin Johanna Flitsch-Hirschvogel besonders. „Mit der West-Apotheke in unserem Apo-Verbund können wir unseren Kunden jetzt noch mehr Service und Leistungen anbieten, da wir noch flexibler und stärker vernetzt sind als bisher“, sagt die erfahrene Apothekerin.

West-Apotheke zum 1. März mitsamt des Teams übernommen

Die Filialleitung der West-Apotheke hat zum 1. März Apotheker Markus Waldvogel übernommen und auch er freut sich über diese neue und interessante Herausforderung.

„Wir sind happy, dass dieses tolle Team der West-Apotheke mit den freundlichen und kompetenten Mitarbeitern komplett von uns übernommen werden darf.“

Der Filialleiter möchte mit seinem Team viele neue und frische Ideen des Apo-Verbundes umsetzen. So kann die West-Apotheke im Laufe der nächsten Wochen, bis der Betrieb sukzessive umgestellt ist, auch den beliebten kostenlosen Botendienst bis weit über die Schongauer Stadtgrenzen hinaus anbieten. „Dafür sind in unseren drei Apotheken drei Fahrzeuge im Einsatz und das bis weit über die Schongauer Stadtgrenzen hinaus. Wir fahren beispielsweise bis Burggen, Bernbeuren, Apfeldorf, Peiting und Birkland“, sagt Apotheker Markus Waldvogel. Auch die täglich mehrmalige Belieferung der Apotheke mit gewünschten Medikamenten und Produkten ist ein neuer Service durch den Verbund.

10 % Rabatt-Gutschein und Willkommensgeschenk in der West-Apotheke

Durch den Apotheken-Verbund genießen Kunden der West-Apotheke auch die Sortimentserweiterung inklusive Payback-Punktesystem. Zum größeren Angebot gehören die in der Marien-Apotheke und Kreuz-Apotheke sehr geschätzten Kosmetik-Serien, die kompetent und beratungsintensiv angeboten werden. Gerne kann man sich mit Pröbchen für zu Hause versorgen, um die Produkte hautnah kennenzulernen. „Unser Personal ist auf alle Produkte optimal geschult“, sagt Johanna Flitsch-Hirschvogel. Ab sofort erhalten alle Kundinnen und Kunden in der West-Apotheke zudem einen 10 %-Rabatt-Gutschein, der beim nächsten Einkauf (außer auf Rezepte) eingelöst werden kann. Freuen darf sich auch jeder über ein kleines Willkommensgeschenk. Vorbeischauen lohnt sich auf jeden Fall!

Der Apo-Verbund überzeugt seit Jahrzehnten durch Fachkompetenz und familiären Zusammenhalt

Zum bewährten Sortiment der drei Apotheken gehören auch Mikronährstoffe, spagyrische Mischungen, individuelle Mischungen vom Heilpraktiker oder Arzt auf Rezept, ätherische Öle in Spitzenqualität, Pflegeprodukte und Naturkosmetik namhafter Hersteller, offene Tees sowie der altbewährte Schwedenbitter u.v.m.

Seit fast 40 Jahren der Apotheker des Vertrauens

„Als wir 1984 die Marien-Apotheke in Schongau übernommen haben, war das für uns eine wunderbare Aufgabe, der wir mit viel Herzblut in den fast 40 Jahren nachgegangen sind. Umso mehr freue ich mich, dass wir jetzt die dritte Apotheke im Verbund übernehmen und als Familie in all den Jahren immer zusammengehalten haben“, sagt Klaus Flitsch, der in seinem starken Familien-Verbund den Erfolg seiner Apotheken in Schongau sieht. Im regionalen Online-Shop des Apo-Verbundes können Kunden unter www.schongau-apo.de einkaufen und den kostenlosen Lieferservice nutzen!

Gabriela Königbauer

Kontakt

West-Apotheke

Burggener Straße 13

86956 Schongau

Tel. 08861/4761

Marien-Apotheke

Münzstraße 13

86956 Schongau

Tel. 08861/7306

Kreuz-Apotheke

Marienplatz 2

86956 Schongau

Tel. 08861/4483