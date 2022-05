„Backstube mit Herz“ neu in Schwabniederhofen

Teilen

Die beiden Bäckermeister Michael Grimm (rechts) und Tobias Herz führen mit viel Herzblut ihr Unternehmen. © „Backstube mit Herz“

Modern & nachhaltig gebaut präsentiert sich die neue Backstube mit Produktionshalle sowie Mitarbeiterwohnungen der „Backstube mit Herz“ in Schwabniederhofen nach nur 1,5 Jahren Bauzeit.

„Wir sind mit dem Neubau sehr zufrieden und freuen uns auf erfolgreiches Gelingen aller Aufgaben und Projekte in unserer neuen Produktionsstätte“, sagt Tobias Herz. Auf rund 450 Quadratmetern werden hier Brot, Brezen, Semmeln, Kuchen, Torten und Kleingebäck in gewohnter Qualität gebacken und kreiert“, verspricht der Bäckermeister, der zusammen mit Bäckermeister Michael Grimm, den er 2007 in der Meisterschule kennengelernt hat, das renommierte Unternehmen „Backstube mit Herz“ führt. Mit allen ausführenden Handwerksbetrieben und Gewerken, die auf der Baustelle engagiert waren, war man voll und ganz zufrieden. „Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen für die reibungslose und erfolgreiche Zusammenarbeit während der gesamten Bauphase bedanken“, sagt Tobias Herz.

Durch eine Photovoltaik-Wärmerückgewinnung und Backöfen, die ausschließlich mit Pellets beheizt werden, präsentiert sich die neue Produktionsstätte bei allen Herstellungsprozessen CO-neutral, nachhaltig und damit umweltschonend. „Das ist uns sehr wichtig“, sagt Tobias Herz. So sind im Gebäude auch fünf Mitarbeiterwohnungen und zwei weitere Wohnungen erschaffen worden.

Backstube mit Herz: Lieferfahrzeuge in die Filialen

Täglich werden die Lieferfahrzeuge am frühen Morgen mit den frischen Backwaren befüllt und in die Filialen des Unternehmens gefahren, wo die erfahrenen und freundlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Ware in Empfang nehmen und in den Auslagen der Geschäfte für die Kundinnen und Kunden bereithalten.

Ein Backwagen der „Backstube mit Herz“ steht zudem täglich in Bernbeuren sowie jeden Freitag am „Grünen Markt“ in Schongau. Auf Wunsch werden Kunden auch gerne in einem Umkreis von rund 10 Kilometern beliefert!

Wie wird Brot mit Herz eigentlich gebacken? „Indem wir überlegen, was Brot ist, woraus es besteht. Wie man Brot bäckt. Was sicher reinkommt und auf keinen Fall reinkommen darf. Chemischen Blödsinn lassen wir weg, brauchen wir nicht, wollen wir nicht“, verspricht Bäckermeister Tobias Herz. Gebacken werden hier täglich frische und qualitativ hochwertige Produkte aus den besten Getreidesorten. Und zwar vom traditionellen Mischbrot über knackige Semmeln bis hin zu ausgefallenen Kuchen.

Impressionen: „Backstube mit Herz“ Fotostrecke ansehen

Caféhaus in Altenstadt

Hier und in allen Filialen finden Sie ein breit gefächertes Sortiment von täglich frischen Backwaren aus der hauseigenen Backstube. Saftige Kuchen, krosse Semmeln und vollmundige Brote erhalten Sie im Caféhaus ebenso wie feinste Torten. Darüber hinaus saisonal wechselndes Traditionsgebäck sowie regelmäßig neue Brotvariationen – und das seit über einem Jahrzehnt!

Fachlich kompetentes und freundliches Team

Alle Mitarbeiter und Fachverkäuferinnen sind qualifizierte und erfahrene Fachkräfte aus dem Bäckerhandwerk, die auch die Auszubildenden der „Backstube mit Herz“ kompetent anleiten und ihnen alle wichtigen Fachkenntnisse vermitteln. Mit nachhaltigen Herstellungsprozessen und viel Leidenschaft für das Handwerk.

So sind die beiden Bäckermeister Tobias Herz und Michael Grimm auf der Suche nach Verstärkung für das Team. „Egal, ob Sie in der Backstube mit anpacken möchten oder sich für den Verkauf von Backwaren interessieren: Auf unserer Webseite finden Sie laufend neue Stellenangebote für unsere Bäckereien. Wenn Sie sich mit Engagement und Begeisterung für den Erfolg unseres Unternehmens einsetzen möchten, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung! Auch Initiativbewerbungen sind bei uns jederzeit willkommen“, sagt Tobias Herz.

Werden Sie jetzt „Retter“ in der „Backstube mit Herz“!

Wer sich konkret interessiert, im tollen Team der „Backstube mit Herz“ dabei zu sein, hat die Möglichkeit, sich auf diese Jobs zu bewerben:

Werden Sie Retter des Morgens & bringen Sie Glück auf alle Tische. Bewerben Sie sich jetzt und sichern Sie sich eine Stelle als Bäckereifachverkäufer/in Vollzeit/Teilzeit sowie einen Ausbildungsplatz als Bäckereifachverkäufer/in in der „Backstube mit Herz“ in Schongau .

sowie einen in der „Backstube mit Herz“ . Werden Sie Held der Nacht & backen Sie sich Ihre Zukunft! Bewerben Sie sich jetzt und sichern Sie sich einen Ausbildungsplatz als Bäcker/in .

. Werden Sie Held der Nacht & Retter des Morgens. Bewerben Sie sich jetzt und sichern Sie sich Ihre Stelle als Bäcker/in in Vollzeit/Teilzeit sowie die Stelle als „Semmel-Pilot/in“.

sowie Nach dem Abi noch ein bisschen Geld verdienen? Dann sind Sie hier genau richtig! Bewerben Sie sich jetzt und sichern Sie sich eine Stelle als Verkäufer/in auf 450 €-Basis.

Überzeugt?

Dann schicken Sie der „Backstube mit Herz“ eine kreative Nachricht über die

Webseite: www.backstube-mit-herz.de

Per Mail: info@backstube-mit-herz-gmbh.de

Oder auch gerne über Whatsapp: 015207359703

Backstube, Café & Bäckerei-Filialen:

Schwabniederhofen, Backstube neu: Burgstraße 9

Altenstadt: Bäckerei & Café – Burglachbergstraße 13

Schongau – Friedrich-Ebert-Straße 8

Bidingen – Peter-Dörfler-Platz 5

Schongau (Altstadt) – Christophstraße 26

Hohenfurch – Hauptstraße 32

„Backstube mit Herz“ © „Backstube mit Herz“

Kontakt:

Backstube mit Herz

Bäckerei & Konditorei

Telefon 08861-900343

E-Mail: info@backstube-mit-herz-gmbH.de

www.backstube-mit-herz.de

Gabriela Königbauer