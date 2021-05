Auf schneeglattem Gelände: Wanderer stürzt über 150 Meter in die Tiefe - Hubschrauber im Einsatz

Es ist nicht nur die Menge an Schnee in höheren Lagen, welche um diese Jahreszeit gerne unterschätzt wird, sondern auch die Qualität. Morgens ist die Oberfläche gefroren und damit eisglatt und am Nachmittag sulzig und damit instabil. Deshalb empfiehlt es sich, nicht zu spät unterwegs zu sein und für steilere Passagen Grödeln dabei zu haben.