50 Jahre Schulbusfahrer mit Leib und Seele: Für Peter Völk aus Bernbeuren geht Ära zu Ende

Das war eine Freude: Schulbusfahrer Peter Völk (Mitte) wurde zum Abschied von einem kleinen Teil seiner „Buskinder“ mit einem gemalten Bild und einer kleinen Feier überrascht. © Kathrin Zillenbiehler

Mit dem Beginn der Sommerferien endete für den Bernbeurer Peter Völk nicht nur das Schuljahr, sondern auch seine Busfahrer-Ära. Über zwei Generationen hinweg hat er Schulkinder gefahren.

Bernbeuren – Begonnen hat alles im Schuljahr 1970/1971, als bei der Schulreform die Schließung der einklassigen Schulen in Sameister und Remnatsried beschlossen wurde. Ab da mussten die Kinder aus Remnatsried nach Stötten und die Schüler von beispielsweise Echerschwang nach Bernbeuren gebracht werden. Zeitweise hatte Völk auch einen Vertrag mit Rettenbach, als es dort noch eine eigene Grundschule gab.

Das Transportwesen lag gewissermaßen vorher schon in der Familie, denn sein Vater Peter Völk senior war mit der Postkutsche zwischen Bernbeuren und Schongau unterwegs, hatte gute Kontakte zur Post, und auch als später in den Jahren 1927/28 das Postauto verkehrte, übernachtete der Fahrer damals im Hause Völk. Ein Onkel riet dem Vater seinerzeit, mit Mietautos anzufangen, und vor dem Krieg besaß Völk dann bereits einen Personenwagen und einen Mercedes-Acht-Sitzer.

Peter Völk wurde das Transportwesen gewissermaßen in die Wiege gelegt

„Fahrdienste waren damals sehr gefragt, denn es gab kaum Autos, und man musste trotzdem mal auf eine Taufe, Hochzeit, Beerdigung oder auf die Bahn gebracht werden“, weiß Peter Völk von Erzählungen seines Vaters. Nach dem Krieg dagegen nahm das Interesse an Mietautos ab, bis dann eben die Schulbusfahrten nötig wurden. Aufgrund des Personenbeförderungsmonopols der Post mussten die Fahrten dort genehmigt und die Verträge mit dieser geschlossen und auch dort abgerechnet werden.

Später regelte das Landratsamt die Fahrten nach Schongau, die Gemeinde die Beförderungen zur Grundschule und der Schulverband die Zubringerfahrten für die jetzige Mittelschule Steingaden. Bereits mit zwei Bussen wurden die Fahrten in den 70er Jahren organisiert, auch Völks Schwester Sieglinde fuhr lange Zeit sozusagen im Familienbetrieb.

Seltenheitswert: Das Bild zeigt einen der ersten Einsatzpläne für Peter Völk für die Fahrt nach Echerschwang. Damals wurde noch mit der Post abgerechnet. © Kathrin Zillenbiehler

Zudem gab es ja die Landwirtschaft, und der heute 84-Jährige wundert sich noch heute, „wie das damals überhaupt alles gegangen ist“. Mit dem Blick auf die Uhr wurde in der Früh noch schnell das Futter hergerichtet oder nachmittags zwischen zwei Fudern Heu wieder eine Gruppe Kinder heimgefahren.

Völks erster VW-Bus war gelb-beige, hatte Hinterradantrieb und roch in den Wintermonaten nach Viehfutter, so erinnern sich einige Kinder von damals, die jetzt auch schon um die 50 Jahre alt sind. Das hatte aber einen ganz logischen Grund: Wegen den schneereichen Straßenverhältnissen um den Auerberg herum hatte Völk immer drei Sack Milchviehfutter im Kofferraum. Durch das Gewicht auf der hinteren Achse sei er überall hoch- und durchgekommen, denn zur Schule mussten die jungen Fahrgäste schließlich bei jedem Wetter.

Kurios: Riedhofer Kinder durften nicht mitfahren, weil sie unter Kilometergrenze wohnten

Früher waren die Vorschriften zudem lang nicht so streng. Eine Anschnallpflicht gab es zunächst nicht, es zählte das zulässige Gesamtgewicht. Georg Hiltenberger vom Kollmannshof weiß noch, wie sie früher manchmal mehr stehend als sitzend ins Dorf gefahren sind. Zusammen mit den Kindern vom Brunnhof mussten sie runter in den Riedhof laufen und konnten dort in den Bus einsteigen.

Dass es damals schon Kuriositäten bei der Beförderungsgenehmigung gab, zeigt das Beispiel der Riedhofer Kinder, die nicht mitfahren durften, weil sie unter der Kilometergrenze wohnten. Ihre Klassenkameraden stiegen nach dem bereits zurückgelegten Fußmarsch jedoch vor ihren Augen in den Bus ein.

So manches Mal ging es zeitlich knapp her - Verzögerungen mussten vermieden werden

Auf die Frage, wie viele Kinder er in der langen Zeit gefahren hat, holte Völk einen dicken Ordner mit Schülerlisten hervor. Gezählt hat er sie zwar nicht, aber es waren sehr, sehr viele. Es gab Zeiten, da ist er innerhalb einer Stunde dreimal durch den Brunnhof und den Kollmannshof gekommen, weil dort viele Kinder waren, die entweder früh nach Schongau, etwas später nach Steingaden oder die Jüngsten dann in die Grundschule mussten.

Zu dieser Route gehörten auch die entfernten Weiler Buchenberg oder Kienberg, da ging es zeitlich manchmal sehr knapp her, denn eine Verzögerung bedeutete, dass der große Bus nicht mehr erreicht wird oder sich auch die nächsten Fahrzeiten verschieben.

Busfahrer Völk hat „auch mal an der Haustüre geklingelt“ - jedes Kind kam mit

Trotz dieser engen Taktung, habe Völk immer auf „seine Kinder gewartet oder auch mal an der Haustüre geklingelt“, fasste es Sepp Wohlfahrt in einem Gedicht zusammen. Wenn man mal früher aus hatte und mit einem anderen Bus in Bernbeuren ankam, konnte man einfach bei Peter Völk klingeln, und man wurde nach Hause gefahren.

Als Dankeschön für seine langjährige Tätigkeit besuchten daher einige „Buskinder verschiedenen Alters“ den nichtsahnenden Rentner und überraschten ihn mit einem selbstgemalten Bild, einer Brotzeit und Getränken, um mit ihm das Ende seiner Ära zu feiern. Regelmäßige Gesundheitschecks ermöglichten Völk diese lange Zeit, und er möchte sie nicht missen.

Noch immer sind in seinem Handy drei verschiedene Alarmzeiten zu sehen, die ihm in der Früh signalisierten, wann er wieder zur nächsten Tour los musste. „Sehr hilfreich, wenn man nur ein paar Minuten Luft dazwischen hat, um beim Zeitunglesen nicht die Zeit zu vergessen“, sagt der Ex-Busfahrer. Zu seinen Überraschungsgästen sagte er am Schluss: „So, Leit, ich hab’ jetzt für immer Ferien.“ Und das sei ihm nach so langer Zeit des frühen Aufstehens und der immer zuverlässigen Schülerbeförderung auch mehr als vergönnt. Von Kathrin Zillenbiehler

