Nach stundenlangem Suchen: 75-Jähriger findet seinen Kater Maczko verletzt in Schlagfalle

Gerüchte um „Katzenhasser“

Hubert Strobel hat seinen Kater Maczko vermisst. Nach Stunden fand er ihn – gefangen in einer Schlagfalle. Dass jemand das Gerät absichtlich aufgestellt hatte, um Katzen zu schaden, schließt Strobel nicht aus.

Bernbeuren – Maczko, ein einjähriger, schmaler Kater mit langem Fell und grünen Augen, tappst jeden Morgen in das Haus von Hubert Strobel und holt sich sein Frühstück ab. Doch am vergangenen Dienstag blieb der Futternapf unangetastet. „Da ist Maczko nicht gekommen“, erzählt der 75-jährige Bernbeurener.

Den ganzen Vormittag hat Strobel damit verbracht, die Nachbarschaft nach seinem Kater abzusuchen. Er schrie Maczkos Namen, fuhr die Straßen mit dem Rad ab und bat seine Nachbarn, nachzusehen, ob sie das Tier vielleicht versehentlich bei sich eingesperrt haben. Doch vergebens: Der Kater war nicht aufzufinden.

Nach stundenlangem Suchen: Bernbeurener findet Kater in brutaler Schlagfalle

Strobel sagt, er sei schon vom Schlimmsten ausgegangen: An der Hauptstraße habe er nachgeschaut, ob irgendwo Maczkos lebloser Körper liegt. „Ich wohne ja in der Nähe der Kaufbeurer Straße“, erklärt er. „Da werden viele Katzen überfahren.“

Gegen Mittag hat der Bernbeurener seinen Kater dann endlich entdeckt. Blutend und kraftlos kauerte Maczko hinter der kleinen, grauen Mauer, die Strobels Grundstück von dem seines Nachbarn trennt. Es sei Zufall gewesen, dass er das Tier dort gesehen habe, sagt der 75-Jährige. „Ich wollte eigentlich nur nochmal bei den Nachbarn nachschauen.“ Maczko hatte keinen Laut von sich gegeben. Die linke Vorderpfote des Tiers steckte in einer Schlagfalle – einem brutalen Gerät, das einer Bärenfalle ähnelt und zuschnappt, sobald jemand hineintritt. Die Polizei hat die Falle konfisziert und an die Staatsanwaltschaft weitergegeben.

Um laut zu jammern und auf sich aufmerksam zu machen, hat dem Kater wohl die Kraft gefehlt. „Der muss davor geschrien haben wie ein Ochs“, ist sich Strobel sicher, der sich sofort an die Rettung des Katers machte. Weil es sich bei der Falle um ein „uraltes, verrostetes Gerät“ handelte, wie der 75-Jährige schildert, habe er Gewalt anwenden müssen. Der Mechanismus ließ sich nicht knacken. Also holte er zwei Schraubenzieher und brach die Metallklemmen auf. Maczko war endlich befreit.

Strobel packte den verletzten Kater ins Auto und machte sich auf den Weg zur Tierärztin, die Maczko eine Spritze gab, um den Kreislauf zu stabilisieren. Danach fuhren die beiden in eine Tierarztpraxis nach Peiting, wo der Kater geröntgt und mit Schmerzmitteln behandelt wurde. Glücklicherweise hatte sich Maczko nichts gebrochen.

Gerüchte um „Katzenhasser“ in der Nachbarschaft - aber Strobel will niemanden anschuldigen

Inzwischen ist der Kater wieder daheim in Bernbeuren, gesund ist er aber noch nicht. „Die Pfote ist doppelt so dick wie normal“, sagt Strobel besorgt. Er ist noch einmal zu dem Peitinger Tierarzt gefahren. Der habe bei der Untersuchung festgestellt, dass sich die Wunde nicht entzündet habe, berichtet der Besitzer. So geht es langsam bergauf mit Maczko. „Er kann schon wieder auftreten.“

Hubert Strobel hätte nicht gedacht, dass seinem Kater so etwas angetan werden könnte. „Aber dass so etwas möglich ist, war mir nicht neu“, räumt er ein. Immerhin habe er bereits von Bekannten gehört, dass es einen „Katzenhasser“ in der Nachbarschaft geben solle. „Aber ich konnte das einfach nicht glauben.“ Im ersten Moment, als er seinen verletzen Kater sah, habe er sofort an diese Person gedacht. „Da war ich so wütend.“

Anschuldigen will er trotzdem niemanden. „Ich habe keine Beweise“, sagt der 75-Jährige. Zudem könne er nicht ausschließen, dass die Falle eigentlich gegen ein anderes Tier, beispielsweise einen Marder, gerichtet war, und Maczko versehentlich hineingetappt ist. „Es kann beides sein“, sagt Strobel. „Perfides Denken oder ganz viel Blödheit.“

