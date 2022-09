3. Auerberg Klassik: Beste Fahrerlaune trotz Nebel und Nässe

Von: Elke Robert

Der sprunggewaltige Starter schickte bei jedem Durchgang alle Fahrer mit seinem Sprung auf die Strecke. © Hans-Helmut Herold

Auch wenn die Veranstalter der 3. Auerberg Klassik sich insgesamt ein etwas freundlicheres Wetter gewünscht hätten: Den Liebhabern historischer Maschinen und Gespanne war am Wochenende in Bernbeuren einiges geboten, allein die Zahlen sprechen schon für sich: 215 Starter aus sieben Nationen waren aus rund 330 Anmeldungen ausgewählt worden und gingen in den Gleichmäßigkeitswettbewerb.

Bernbeuren - Die Organisatoren rund um Vorstand Hermann Köpf hatten auf einen interessanten Mix geachtet aus Helden aus dem Umkreis und historischen Rennmaschinen aus ganz Europa. „Jede einzelne Absage ist wohlüberlegt und schmerzt, aber wir haben eben nur Kapazitäten für maximal 200 Fahrzeuge“, wie es Karl Meier, der Sprecher an der Strecke beschrieb, der die zahlreichen Zuschauer hinter den Absperrungen immer auf dem Laufenden hielt. Und vor lauter Begeisterung über die Auerberg Klassik selbst kaum zu halten ist. „Das ist beeindruckend“, so Meier. „Das ist eine Marke wie der Oldtimer Grand Prix in Schwanenstadt, da redet man das ganze Jahr drüber.“

3. Auerberg Klassik: Historische Solomaschinen und Gespanne

Vielleicht ist das so, weil die Organisatoren und das Team selbst mit Leidenschaft dabei sind. Wie Köpf. Er war wieder mit auf der Rennstrecke – mit seiner Ducati Baujahr 1979. Namen aus der Umgebung gibt es viele: Eine gute Figur machte Roland Ammersinn aus Burggen. Und auch Franz Barnsteiner aus Peiting mit seiner Tochter Leonie im Haller BMW-Gespann Baujahr 1975.

Warten bis zum Aufruf: Insgesamt 190 Solomaschinen und 25 Gespanne waren in Bernbeuren bei der 3. Auerberg Klassik gemeldet. © Hans-Helmut Herold

190 Solomaschinen und 25 Gespanne waren in sechs Klassen bis zum Baujahr 1979 am Start. Elf Fahrer waren unter 30, Jüngster unter ihnen Moritz Kornegger aus Krumbach mit 21 Jahren, der mit einer Flying Squirrel von Scott an den Start ging. Die jüngste Fahrerin Tamara Lill (25 Jahre alt aus Lauchdorf) mit einer Motobecane R34. Insgesamt 25 Teilnehmerinnen waren angemeldet. Georg Sonnauer aus Garmisch hielt den Rekord des ältesten Fahrers, er setzte sich mit 88 Jahren auf seine BMW RS 800. Mit 81 Jahren war Richard Haslach aus Seeg der zweitälteste Fahrer, aber dafür auf der ältesten Maschine, eine Triumph Sport 550 Baujahr 1922. Insgesamt scheint das Fahren mit den historischen Maschinen ein wahrer Jungbrunnen zu sein, immerhin waren acht Teilnehmer über 80 Jahre alt. Und noch einen Rekord gibt es, nämlich die weiteste Anfahrt: Bis aus dem spanischen Valencia, das sind 1670 Kilometer, waren Bruno Martin Fernandez und Salva Barres angereist, und zwar „auf Achse“, so Meier. Immerhin 1250 Kilometer hatten Nigel Challis und Paul Cardy aus Hampshire (UK) schon hinter sich.

Der Spanier Bruno Martin Fernandez fuhr mit seiner BMW Bj. 1973 von Valencia bis Bernbeuren. © Hans-Helmut Herold

Nebel, Nässe und teilweise starker Regen machten den Fahrern zu schaffen

Nebel, Nässe und teilweise starker Regen machten den Fahrern zu schaffen, die nach jedem Lauf auf der 3,2 Kilometer langen Strecke oben am Auerberg auf alle Mitstreiter warteten, um dann gemeinsam wieder ins Fahrerlager an der Auerberghalle aufzubrechen. Sowohl dort als auch in ganz Bernbeuren waren gerne Zuschauer unterwegs, um sich die Maschinen aus der Nähe anzuschauen und die vielen Oldtimer am Rande der Veranstaltung. Aber auch an der Strecke dürfen sich die Interessierten in Bernbeuren immer gerne aufstellen, aber mit gebührendem Abstand hinter einer Begrenzung. Die Feuerwehr war hierzu ebenfalls gefragt, wie auch sonst jede helfende Hand im Umkreis. Nicht zuletzt auch bei der großen Rock’n’Roll-Party am Samstagabend in der Auerberghalle.

Mit Herz und Seele dabei: Kartenverkauf ganz stilecht. Die Veranstaltung ist auch ein Event für die ganze Familie. © Hans-Helmut Herold

Zu Ende ging die 3. Auerberg Klassik am Sonntagabend, die Sieger der einzelnen Klassen lagen bis Redaktionsschluss aber noch nicht vor. Auch die Zahl der Zuschauer musste noch abgeglichen werden. Nach zwei Tagen, 16 Stunden Moderation und einer halben Dose Ricola Kräuerzucker zieht Karl Meier Bilanz: „Ich kenne sonst keinen, der das so auf die Beine stellt, das ist bis aufs Letzte ausgefeilt.“

2017 war das legendäre Bergrennen wiederbelebt worden

2017 hatte man das legendäre Bergrennen wieder aufleben lassen. Bilder des historischen Rennens von 1967 bis 87 finden sich auf der Website auerberg-klassik.de.

