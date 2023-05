Baumhäuser in Bernbeuren: Projekt wird mit 132.000 Euro gefördert

Von: Theresa Kuchler

Am künftigen Standort der Baumhäuser: (v. l.) Elisabeth Gutmann (Geschäftsführerin LAG AL-P), Markus Baur („Leader“-Bewilligungsstelle), Bauherr Michael Schilling, Kirsten Hosse (LAG AL-P) und Bürgermeister Karl Schleich. © LAG AL-P

Knapp 132 000 Euro schießt die „Leader“-Förderung der LAG Auerbergland-Pfaffenwinkel dem Baumhaus-Projekt zu, das Michael Schilling am Haslacher See umsetzen will. Auch sonst kann sich der Bernbeurener über viel Unterstützung freuen.

Bernbeuren – Zur Förderbescheidübergabe haben sich Michael Schilling, Bernbeurens Bürgermeister Karl Schleich, Vertreter der Lokalen Aktionsgruppe Auerbergland-Pfaffenwinkel (LAG AL-P) und Markus Baur von der „Leader“-Bewilligungsstelle am Haslacher See getroffen. Hier, zwischen Wald und Wiese, will Schilling bekanntlich drei Baumhäuser für Urlauber bauen, eingebettet in ein nachhaltiges Forst-Konzept mit klimaresistenten Bäumen und Waldlehrpfad. Ein förderwürdiges Projekt, wie die Verantwortlichen bei der lokalen Aktionsgruppe finden.

Sie haben beschlossen, Schillings Vorhaben mit dem „Leader“-Programm zu unterstützen, mit dem die EU Aktionen zur Entwicklung des ländlichen Raums fördert. Knapp 132 000 Euro Zuschuss bekommt Schilling für die Umsetzung seiner Baumhaus-Idee. Markus Baur von der Bewilligungsstelle am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Kempten überreichte Schilling den Förderbescheid und lobte den ganzheitlichen Ansatz des Projekts, das neben dem Tourismus auch Mensch und Natur im Blick habe.

Baumhaus-Projekt in Bernbeuren: Fördermittel wurden im August 2022 bewilligt

Das Geld stammt aus dem „Leader“-Topf der vergangenen Förderperiode von 2014 bis 2022. Damit ist das Baumhaus-Projekt das letzte Vorhaben, das noch Geld aus diesem Zeitraum bekommt, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Von Schillings Idee hat die lokale Aktionsgruppe erstmals im September 2021 gehört. Im August darauf wurden die Fördermittel bewilligt. Die Aktionsgruppe beschreibt das Projekt als Möglichkeit für einen sanften Tourismus, die Sensibilisierung für den fortschreitenden Klimawandel sowie ein Beispiel für unversiegeltes Bauen mit natürlichen Ressourcen.

Doch – wie mehrfach berichtet – war es ein langer Weg, bis für die geplanten Baumhäuser auch ein entsprechender Bebauungsplan verabschiedet werden konnte. Erst seit wenigen Wochen ist das Verfahren beschlossene Sache.

„Leader“-Zuschuss deckt fast 30 Prozent der förderfähigen Kosten

Verglichen damit ging es mit der Übergabe des „Leader“-Förderbescheids jetzt recht schnell – zur Erleichterung des Projekt-Trägers. Fast 30 Prozent seiner förderfähigen Kosten könnten damit gedeckt werden, erklärt Schilling auf Nachfrage unserer Zeitung. Dazu gehören etwa Summen für den Bau und die Innenausstattung der Baumhäuser, aber auch Geld, das für die Öffentlichkeitsarbeit anfällt.

Wohnzimmerkonzert zur Eröffnung geplant Wenn alles nach Plan läuft, können die ersten Gäste im Winter in den Baumhäusern übernachten. Und dafür plant Michael Schilling schon heute so etwas wie eine Einweihungsfeier: ein Wohnzimmerkonzert, das am 19. Januar 2024 in der Bernbeurener Käsküche stattfindet, die er betreibt. Auftreten wird die Münchner Soul-Musikerin Ami Warning.

Sie stellte ihren Song „Fliegen“ für das „Wald ist Zukunft“-Projektvideo zur Verfügung. „Das Lied hat mich während des ganzen Prozesses begleitet“, sagt der Bernbeurener. „Bei Höhen und Tiefen.“ Er sei sehr glücklich darüber, dass ihm die Sängerin bereits für ein Konzert zugesagt hat. Begleiten wird sie ihr Vater Wally. „Die beiden spielen ein Duett“, sagt Schilling. Solange es noch Karten gibt, sind sie bis 11. Juni auf startnext.com/waldistzukunft erhältlich.

Weitere Unterstützung konnte sich Schilling über Online-Crowdfunding sichern: Eine Seite im Internet, über die ihn Interessierte für das Projekt Geld spenden können und im Gegenzug beispielsweise Baumhaus-Übernachtungen, Baumpartnerschaften oder T-Shirts bekommen.

Diese Aktion läuft seit Anfang Mai und endet am 11. Juni. Mit der Resonanz ist Schilling schon zufrieden. „Mein Minimalziel habe ich erreicht“, verrät er. So habe er bereits über 30 Unterstützer finden können und viele Artikel seien bereits verkauft.