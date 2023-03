Langes Ringen um Baumhäuser am Haslacher See: Hat die Attraktion doch noch Zukunft?

Von: Theresa Kuchler

Teilen

Bauherr Michael Schilling träumt davon, Urlauber und Abenteuerlustige in Baumhäusern am Haslacher See übernachten zu lassen. (Symbolbild) © dpa/Sebastian Kahnert

Lange war es still um das Baumhausprojekt in Bernbeuren. Die Regierung von Oberbayern hatte sich gegen das Vorhaben ausgesprochen und die Pläne gebremst. Doch nun rückt Michael Schillings Traum vom Übernachten in den Wipfeln der Bäume wieder in greifbare Nähe.

Bernbeuren – Dass Landschaftsarchitektin Stephanie Fuß das letzte Mal im Bernbeurener Gemeinderat zu Besuch war, ist schon eine ganze Weile her. „Genau ein Jahr“, wie die Ingenieurin vom Architekturbüro Daurer und Hasse in der jüngsten Sitzung feststellte. Damals präsentierte sie die Details zu den Baum-Stelzenhäusern, die Michael Schilling am Ufer des Haslacher Sees bauen will.

Weit oben in den Wipfeln der Bäume möchte der Bauherr besondere Übernachtungsmöglichkeiten für Urlauber und Abenteuerlustige schaffen. Die drei bis vier Stelzenhäuser sollen in einen nachhaltigen „Wald der Zukunft“ eingebettet werden. Ein innovatives Projekt, das auf breites positives Echo stieß – und dessen Verwirklichung dennoch auf der Kippe stand.

Baumhäuser am Haslacher See: Regierung äußerte Vorbehalte

Wie berichtet, hatte die Regierung von Oberbayern Vorbehalte gegen die Baumhaus-Pläne geäußert. Denn die Fläche, die sich Schilling für sein Vorhaben ausgesucht hat, liegt im Außenbereich der Gemeinde. Damit sie bebaut werden darf, hätte ein Bebauungsplan aufgestellt werden müssen – und genau das sah die Regierung kritisch. Der Bereich liegt zu weit vom Ortskern entfernt, als dass er laut Landesentwicklungsplan als Siedlungsfläche ausgewiesen werden kann.

Obwohl sich die Gemeinde, das Landratsamt und Schilling mit aller Kraft für das Vorhaben einsetzten, schien es, als ließe sich die Regierung von Oberbayern in ihrer Meinung nicht mehr umstimmen. Es fanden Ortstermine und Gespräche statt, bis vor wenigen Wochen haben die Beteiligten über das Projekt debattiert. „Erst im Januar wurde das Ergebnis der Abstimmungen zwischen Landratsamt und Regierung bekannt“, sagte Fuß.

Fläche darf nicht als „Sondergebiet“ ausgewiesen werden

Das Ergebnis: Das Baumhaus-Projekt kann verwirklicht werden, wenn das Areal einen anderen Namen trägt. Wie die Landschaftsarchitektin erklärte, dürfe die Ausweisung des Bereichs nicht mehr unter dem Begriff „Sondergebiet“ laufen, sondern soll „private Grünfläche für den Zweck einer Zelt- und Freizeitwiese“ heißen. Die Bedingung sei, dass nur eine eng begrenzte und zweckgebundene Bebauung stattfindet.

(Unser Schongau-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Auf Schillings ursprüngliche Pläne wirkt sich dieser Kompromiss nicht wirklich aus. Auf der maximal zu bebauenden Grundfläche von 200 Quadratmetern sind weiterhin vier Baum-Stelzenhäuser geplant. Wie Bürgermeister Karl Schleich erläuterte, sei der aktuelle Stand, dass davon drei Häuser gebaut werden. Außerdem soll ein Schuppen errichtet werden, der als Abstell- und Lagerraum genutzt wird. Einzig das von der Kreisstraße aus gesehen erste Baumhaus muss um 1,50 Meter nach hinten gerückt werden. Andernfalls ließen sich die 45 Meter, die die Häuser aus Lärmschutzgründen von der Straße entfernt liegen müssen, nicht einhalten.

Pläne werden erneut ausgelegt – Beteiligten sind zuversichtlich

Nach einer Anmerkung des Wasserwirtschaftsamts ist darüber hinaus vorgesehen, dass entlang des Türkenbachs ein fünf Meter breiter Schutzstreifen eingerichtet wird, der Überschwemmungen ausgleicht. Außerdem soll die Zufahrt für die Feuerwehr größer ausfallen: Der Geh- und Radweg, der bis zum letzten Baumhaus führt, wird wegen des Brandschutzes auf drei Meter verbreitert. Damit kommen die Planer einer Forderung des Landratsamts nach.

Die Räte stimmten einhellig für die Änderungen und beschlossen die erneute Auslegung der Baumhaus-Projekt-Pläne. Schleich und Fuß zeigten sich zuversichtlich, dass das Vorhaben nun auf der Zielgeraden ist. „In fünf Wochen sollten wir Satzungsbeschluss haben“, sagte der Bürgermeister zufrieden.

Die Heimatzeitungen im Landkreis Weilheim-Schongau sind unter „merkur_wm_sog“ auf Instagram vertreten.