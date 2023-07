„Wie im Wilden Westen“ - Mann lässt Hund kurz im Auto und wird mit wütender Menschenmenge konfrontiert

Von: Christoph Peters

Teilen

Dieter Weinfurtner mit Hund „Lord“ und dem Auto, in dem er das Tier kurz zurückgelassen hatte. © Bartl

Dieter Weinfurtner wollte nur schnell einen Steckerlfisch am Fischerfest in Bernbeuren holen, doch der Ausflug geriet für den 78-Jährigen zum Horrortrip.

Bernbeuren – Noch Tage später klingt Dieter Weinfurtner ganz aufgeregt am Telefon. Der Schock vom Wochenende, er ist dem 78-jährigen Saulgruber, der früher lange Zeit als Allgemeinmediziner in Schongau gearbeitet hat, deutlich anzumerken.

Dabei hatte am Sonntag alles ganz harmlos begonnen. Nur schnell einen Steckerlfisch habe er sich mittags beim Fischerfest in Bernbeuren holen wollen, erzählt Weinfurtner. Von der beliebten Veranstaltung hatte er aus der Zeitung erfahren. Also packte der 78-Jährige seinen Hund „Lord“ ins Auto und fuhr zum Haslacher See. Als er um 11.45 Uhr dort ankam, seien allerdings gerade alle fertigen Fische verkauft gewesen. „Man hat mir gesagt, dass ich in einer Dreiviertelstunde wiederkommen soll.“

Um die Wartezeit zu überbrücken, sei er auf den Auerberg gefahren und mit seinem Hund dort spazieren gegangen. Pünktlich um 12.30 Uhr steuerte Weinfurtner wieder den Parkplatz am Haslacher See an. Weil er nur kurz seinen bezahlten Steckerlfisch abholen wollte, ließ der 78-Jährige seinen Hund im Auto. Trotz der großen Hitze an dem Tag sah Weinfurtner darin kein Problem, schließlich sei der Wagen auf der Fahrt klimatisiert gewesen. „Ich habe außerdem die Fensterscheiben halb runter gemacht und nicht abgesperrt.“ Doch der kurze Gang dauerte länger als gedacht. Weil der Steckerlfisch noch nicht ganz fertig war, musste der Saulgruber am Ausgabestand zehn Minuten warten.

Hund im Auto zurückgelassen: Menschen blockieren anschließend Weg und wollen Mann nicht wegfahren lassen

Schließlich hielt Weinfurtner den ersehnten Fisch in den Händen und ging zum Auto zurück – nicht ahnend, welcher Menschenauflauf ihn dort erwarten sollte. Zwischen 20 und 30 Leute seien um seinen Smart herumgestanden, berichtet der Arzt. Sie hatten die Autotüren geöffnet, um seinem Vierbeiner Wasser zu geben. Dazu müsse man wissen, dass sein Hund aus einer rumänischen Tötungsstation stamme panische Angst habe, alleingelassen zu werden. „Er bellt und winselt dann immer.“ Dies habe wohl die Leute irrtümlich annehmen lassen, er tue dies wegen der Hitze, glaubt der 78-Jährige.

Als er wegfahren wollte, eskalierte die Lage. Die Menge habe sich vor und hinter seinen Wagen gestellt und verhindert, dass er die Tür schließe. Jemand habe die Polizei verständigt. „Die wollten, dass ich bestraft werde.“ Damit nicht genug: Ihm seien Prügel angedroht worden, ein Mann habe gesagt, er schlage ihn krankenhausreif. „Das kann man sich gar nicht vorstellen. Das war wie im Wilden Westen.“ Erst ein Polizist, der privat vor Ort war und dazu gekommen sei, habe die Leute beruhigen können.

Schongauer Polizei bestätigt Anruf wegen eingesperrtem Hund

Bei der Schongauer Polizei bestätigt man, dass in der Tat ein entsprechender Anruf vom Seefest eingegangen sei. Nachdem Beamte einer anderen Dienststelle den Streit haben schlichten können, sei keine Streife mehr losgeschickt worden, sagt der stellvertretende PI-Leiter Toni Müller. Generell komme es öfters vor, dass besorgte Bürger die Polizei alarmieren, wenn ein Hund bei hohen Temperaturen wie am Sonntag im Auto gelassen werde. Man versuche dann immer, möglichst schnell den Halter zu verständigen. Schließlich wisse man nicht, ob der Besitzer nur kurz weg sei. Für das Tier könne eine solche Situation schnell üble Folgen haben, weiß Müller.

Dass die Leute in Bernbeuren dem Hund helfen wollten, kann Müller daher verstehen. Jedoch Schläge androhen, „das geht gar nicht“, macht Müller klar. Sollte dies zutreffen, „wären wir beim Tatbestand einer Bedrohung und das ist strafbar“.

Nur am Rande mitbekommen, was sich da am Parkplatz abspielte, hat Dominik Rustler. Er ist Vorstand des Fischereivereins Bernbeuren. Der Polizeibeamte, der den Streit geschlichtet habe, sei ein Vereinsmitglied. Dieser habe sich um die Sache gekümmert, als jemand am Fischerfest nachgefragt habe, wem der Hund gehöre.

Weinfurtner jedenfalls war heilfroh, als er dank der Hilfe des Polizisten endlich nach Hause fahren konnte. „Ich hätte nie gedacht, dass man Tierliebe so übertreiben kann und lieber den Besitzer schädigt.“