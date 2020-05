Ära Hinterbrandner endet in Bernbeuren versöhnlich

Versöhnliche Worte und Selbstkritik standen am Ende der Ära Hinterbrandner in Bernbeuren. Der abgewählte Bürgermeister nahm zuletzt kein Blatt vor den Mund.

Bernbeuren–Offene Worte fand Martin Hinterbrandner, übergab aber letztlich als fairer Verlierer den Stab an Nachfolger Karl Schleich.

Bevor die öffentliche Gemeinderatssitzung in der Auerberghalle losgehen konnte, war die Verwirrung erst einmal groß. Martin Hinterbrandner hatte beschlossen, den nichtöffentlichen Teil vorzuziehen. Eine Wahlperiode sollte mit einer öffentlichen Sitzung enden, meinte er gegenüber den SN. Weil nicht alle Besucher seiner Meinung waren, ging es dann doch pünktlich los.

Hinterbrandner: „Bin zu wenig Machtmensch“

Die Worte Hinterbrandners, die am Ende der Sitzung fielen, passten da irgendwie ins Bild: Er sei zu wenig Machtmensch und „zu oft zu wenig rücksichtslos“ gewesen, sagte der 50-Jährige rückblickend auf sein sechsjähriges Wirken am Auerberg. Insbesondere in der Verwaltung habe er oft „des Friedens Willens gesagt, dann machen wir es halt so“.

Die vergangenen sechs Monate, in denen Hinterbrandners politische Karriere ein jähes Ende nahm, haben ihre Spuren hinterlassen. „Aber ich merke seit drei Wochen, dass ich wieder gesund werde“, ließ er Gemeinderäte und Zuhörer wissen. Unter ihnen neben dem künftigen Bürgermeister Karl Schleich nahezu alle neu gewählten Gemeinderäte. Sie wissen jetzt, dass sich Hinterbrandner freut, „wieder Privatmensch zu werden“. Dem Gremium, das im Mai seine Arbeit aufnimmt, versicherte der 50-Jährige, dass auf dieses „kein so großer Scherbenhaufen“ zukommen werde wie befürchtet. Es müssten nur „ein paar herausgefallene Bücher wieder einsortiert“ werden, meinte Hinterbrandner zu dem politischen Sturm, der zuletzt durch Bernbeuren gefegt war.

Auf den Wahlkampf nicht näher eingegangen

Auf den Wahlkampf, der in eine Stichwahl mündete, die Hinterbrandner verpasste, ging er nicht näher ein. Dafür aber auf die gesamten sechs Jahre, die nach Meinung des 50-Jährigen sehr erfolgreich waren. „Ich werde hier heute mit erhobenem Haupt rausgehen“, erklärte er in seinem rund 20-minütigen Monolog. Den „verantwortungsbewussten Gemeinderat“ lobte er für seine „hervorragende Leistung“ mit „überdurchschnittlicher Qualität“. Hinterbrandner erinnerte unter anderem daran, dass man die Ortsdurchfahrt gestemmt habe. Er hob den Breitbandausbau hervor, der endlich vor dem Abschluss steht. Spätestens im Herbst soll die Gemeinde zu 90 Prozent mit mehr als 30 Mbit versorgt sein.

Hinterbrandner wollte alle wichtigen Projekte ansprechen und den Stand der Dinge im Protokoll stehen sehen. Am schwersten fiel es ihm dabei, beim Thema Trinkwasser die Contenance zu bewahren. „Ich habe mir vorgenommen, ganz ruhig zu bleiben“, sagte Hinterbrander mit Blick auf eine Betonteilprüfung, die zuletzt nicht hatte stattfinden können. Wie berichtet, lagen sich der Bürgermeister und der Wasserwart über die Ausführung der Erneuerung der Trinkwasseranlage in den Haaren, die seit Januar gechlort werden muss. Dem künftigen Gemeinderat legte Hinterbrandner nun nahe, die Zusammenarbeit mit dem Wasserwart zu beenden. „Was ich da schriftlich vorliegen habe, lässt mir die Haare zu Berge stehen“, erklärte Hinterbrandner. Wie in der Sitzung zu erfahren war, ist nun eine Zusammenarbeit mit Halblech angedacht.

Auch das Thema Schnitzerstadel wurde angesprochen

Ohne ihn direkt anzusprechen, hob der 50-Jährige auch den Schnitzerstadel aufs Tableau, den die Gemeinde bekanntlich zusammen mit dem Gasthof gekauft hat. Wie berichtet, will man auf dem Areal nun mit einem „kommunalen Denkmalkonzept“ doch noch einen Supermarkt verwirklichen. „Wir haben Ansprechpartner, sie warten darauf, kontaktiert zu werden“, sagte Hinterbrandner. Das sei jetzt Sache des neuen Bürgermeisters. „Ich denke, er findet offene Ohren“, meinte er mit Blick auf das Bayerische Denkmalamt und dessen Chef Professor Mathias Pfeil. Sein Nachfolger Karl Schleich werde nicht „vom Vorzimmerdrachen abgewimmelt“, ist sich Hinterbrandner sicher.

Schleich wünschte er „selbstverständlich alles Gute und eine glückliche Hand“, so Hinterbrandner. Er wolle nicht als schlechter Verlierer rausgehen, „der Karl hat meine Handynummer“. Damit könnten sich die Wogen glätten. Hinterbrandner hatte nach seiner Niederlage im ersten Wahlgang empfohlen, bei der Stichwahl einen leeren Stimmzettel abzugeben. Der Grund: Er hielt keinen der beiden Kandidaten als Bürgermeister geeignet.

Und das könnte Sie auch interessieren:

Karl Schleich gewann in Bernbeuren die Stichwahl

Und hier finden Sie weitere Berichte aus der Region