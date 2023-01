Bernbeuren: Altbekannte Projekte sollen vorwärtskommen und im Sommer wird gefeiert

Karl Schleich blickt optimistisch in 2023.

Vorschau auf 2023

Von Theresa Kuchler

Dieses Jahr werden in Bernbeuren altbekannte Projekte angeschoben: Neben dem Schnitzerstadel und der Wasserversorgung steht das Baugebiet „Pfeifferstraße II“ weiter ganz oben auf der Agenda. Außerdem will das Dorf ein „Riesen-Fest“ feiern.

Bernbeuren – Im Großen und Ganzen ist Karl Schleich zufrieden. In Bernbeuren habe man im vergangenen Jahr einiges geschafft, „vor allem beim Schnitzerstadel sind wir wesentlich vorangekommen“, sagt der Bürgermeister im Gespräch mit den SN. Wie berichtet, konnte sich die Gemeinde für die Sanierung des denkmalgeschützten Gebäudes, in den ein Supermarkt ziehen soll, Fördermittel in Höhe von 2,48 Millionen Euro sichern. Nun soll es schnell vorangehen.

Erst vor wenigen Tagen waren Schleich und sein Stellvertreter Josef Köpf in München, wo sie das Planungsbüro „Landherr und Wehrhahn“ mit dem Vergabeverfahren für die Architektenleistungen beauftragt haben. Der Bürgermeister rechnet damit, dass die Entwurfsplanung für den Umbau bis in drei Monaten vergeben sein wird. Im nächsten Winter solle dann der Bauplan ausgeschrieben werden, damit im Frühjahr 2024 die Arbeiten beginnen können.

Sanierung der Trinkwasseranlage in Bernbeuren „nimmt Fahrt auf“

Thema ist auch heuer wieder die Trinkwasseranlage in Bernbeuren, die dringend erneuert werden muss. Eigentlich sollte die Elektro-, Mess- und Regeltechnik schon auf den neuesten Stand gebracht worden sein. Die Lieferengpässe während der Pandemie hätten die Arbeiten allerdings verzögert, erklärt Schleich. Jetzt sind die Materialien wieder verfügbar, und die „Sanierung nimmt Fahrt auf“. Gerade ist die Technik an der Reihe, nächstes und übernächstes Jahr sollen dann die neuen Hochbehälter installiert werden.

Beim Neubaugebiet „Pfeifferstraße II“ soll es ebenfalls vorwärts gehen: Auf der freien Fläche im Süden plant die Gemeinde 24 Bauplätze, die größtenteils nach dem Einheimischenmodell vergeben werden. Die Richtlinien dafür habe man erst im vergangenen Jahr an die neuen EU-Vorgaben angepasst, erklärt Schleich.

Baugebiet Pfeifferstraße: Furcht vor Wasser laut Bürgermeister unbegründet

Mit dem Neubauprojekt wollte man eigentlich auch schon weiter sein. Der Zeitplan verzögerte sich, weil die Pläne laut Schleich recht lange beim Landratsamt gelegen sind. Inzwischen stehen die Tiefbauplanungen „kurz vor dem Abschluss“. Anschließend werden die Pläne erneut öffentlich ausgelegt.

Wie berichtet, hat das Vorhaben schon reichlich Gegenwind erfahren. Einige Anwohner der Pfeifferstraße befürchten, dass sich die Überschwemmungsgefahr für ihre Grundstücke verschärft, wenn Regenwasser von dem höher gelegenen Neubaugebiet in ihre Gärten fließt. Diese Sorge ist laut Bürgermeister Schleich unbegründet. Das Gebiet werde so erschlossen, dass „sich die Situation sogar verbessert“, verspricht er.

800 Jahre Bernbeuren: Gemeinde feiert im Sommer großes Fest

Am meisten freuen dürften sich die Bernbeurener heuer auf das zweite Juniwochenende: Von Donnerstag bis Sonntag steigt dann die 800-Jahr-Feier des Dorfes, für die schon seit knapp einem Jahr die Vorbereitungen laufen. Das tatsächliche Gründungsjubiläum der Auerberggemeinde war schon im Jahr 2021. „Wegen Corona wäre ein Fest aber nicht planbar gewesen“, so Schleich. Nun sei die Vorfreude umso größer. „Das wird ein Riesen-Fest, für das sich viele engagieren.“

