3. Auerberg Klassik: Historische Motorräder in Bernbeuren zu sehen

Von: Elena Siegl

Teilen

Über 200 Fahrer mit historischen Motorrädern starten heuer bei der „Auerberg Klassik“. © Sven Wedemeyer/Veranstalter

Über 200 historische Motorräder sind am Wochenende in Bernbeuren zu sehen bei der dritten Auflage der „Auerberg Klassik“. Tausende Besucher werden erwartet.

Bernbeuren – Dass historischer Motorsport und Nachhaltigkeit sich nicht ausschließen müssen, dafür wollen die Veranstalter der „Auerberg Klassik“ ein Zeichen setzen. Die Oldtimer, die am Samstag und Sonntag in Bernbeuren unterwegs sind, werden ebenso wie Teamfahrzeuge mit synthetisch hergestelltem Rennbenzin, sogenannten klimaneutralen E-Fuels, betankt, erklärt Vorstand Hermann Köpf. Diese würden im Vergleich zu herkömmlichen Kraftstoffen bis zu 90 Prozent der CO2-Emissionen reduzieren.

Über 300 Anmeldungen haben die Veranstalter erreicht, 215 Fahrer aus sieben Nationen dürfen mit ihren Motorrädern und Seitenwagen an den Start gehen. „Bei der Auswahl der Teilnehmer geht es uns darum, den Zuschauern einen interessanten Mix aus Lokalhelden sowie historische Rennmaschinen aus ganz Europa zu bieten“, erklärt Rennleiter Christian Natzeder.

Auerberg Klassik: Gleichmäßigkeit ist gefragt

Statt Geschwindigkeit ist bei den Teilnehmern vor allem Gleichmäßigkeit gefragt: Die Fahrer mit der geringsten Zeitdifferenz der absolvierten Wertungsläufe landen nämlich auf dem Treppchen. Zu sehen sind Motorräder bis zum Baujahr 1979.

Örtliche Vereine bieten bei der Veranstaltung Essen und Getränke an – serviert in nachhaltigem, wiederverwendbarem Geschirr. Darüber hinaus gibt es ein buntes Rahmenprogramm: Historische Motorräder aus Museen werden ausgestellt, regionale Motorradhändler laden zu Probefahrten ein und Kinder können auf elektrischen Minimotorrädern erste Fahrversuche wagen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter.)

Auerberg Klassik: Best-Dressed-Wettbewerb

Auch einen „Best Dressed Wettbewerb“ gibt es wieder: Besucher, die in stilechter Vintage-Bekleidung kommen, können nicht nur gewinnen, sondern erhalten auch ermäßigten Eintritt. Zum ersten Mal gibt es heuer im „Salon Auerberg“ außerdem die Möglichkeit, sich schminken und frisieren zu lassen. Am Samstagabend ab 20.30 Uhr treten in der Auerberghalle die Band „Steel Cats“ sowie der Rock’n’Roll Club Peiting auf.

Los geht die „Auerberg Klassik“ am Samstag um 9 Uhr mit einem Besichtigungslauf und einem anschließenden Trainingslauf. Die Wertungsläufe beginnen um 14 Uhr. Am Sonntag gehen die Rennfahrer ab 10 Uhr an den Start. Um 17 Uhr folgt die Siegerehrung. Der Eintritt für Erwachsene beträgt pro Tag acht Euro (fürs Wochenende 13 Euro), Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre zahlen 6 Euro (Wochenendticket 10 Euro).

Ausstellung im Museum

Historische Fotos wie dieses gibt es bei der Ausstellung zu sehen. © Auerbergmuseum Bernbeuren

Filmabend und Ausstellung im Dorfmuseum Bernbeuren Anlässlich der Auerberg Klassik am Wochenende hat das Dorfmuseum Bernbeuren (Mühlenstraße 9) ein besonders Programm auf die Beine gestellt. So werden am Freitag, 9. September, sowie am Sonntag, 11. September, alte Filme über die legendären Auerbergrennen aus den Jahren 1967 bis 1987 gezeigt. Beginn ist jeweils um 20 Uhr im Museum. Zudem gibt es an den Renntagen eine Ausstellung passend zum Event. Gezeigt werden unter anderem historische Fotos und Plakate sowie weitere Erinnerungsstücke. Weitere Infos zum Museum gibt es unter www.auerbergmuseum.de.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Schongau finden Sie auf Merkur.de/Schongau.