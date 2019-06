Auerbergler hakeln sich auf Platz zwei

Zwei wichtige Titel haben sich die Bernbeurer Fingerhakler im vergangenen Jahr geholt. Bei den alpenländischen Meisterschaften mussten sie jetzt der Konkurrenz den Vortritt überlassen.

Bernbeuren/Antdorf – Ärgerlich für die Auerberg-Fingerhakler: Auch bei der 42. Auflage der Titelkämpfe in Antdorf hat es für sie nicht ganz für den obersten Podestplatz gereicht. Hinter Gastgeber Ammergau landeten die Mannen vom Auerberg auf Platz zwei. „Es lief zum Teil durchwachsen“, bekannte Hubert Greisel, der Chef der Auerbergler, der selbst auch im Einsatz war und in der Altersklasse 1 (75 bis 85 Kilogramm) einen guten zweiten Platz belegte.

„Damit bin ich sehr zufrieden“, bilanzierte Greisel, der sich im Endkampf Hansjörg Reßler, dem Vorsitzenden der Ammergauer, geschlagen geben musste. „Er hatte aber ganz schön zu kämpfen“, meinte er zum Duell gegen seinen Dauerrivalen.

Bernbeurer Fingerhakler freuen sich über Doppelsieg in der Juniorenklasse

In der mit 21 Haklern stark besetzten Juniorenklasse durften sich die Bernbeurer jedoch über einen Doppelsieg von Max Jocher und Hermann Hiltensberger freuen. Im Leichtgewicht holte Andreas Baur mit Rang drei einen weiteren Podestplatz. Position zwei und drei im Schwergewicht hinter dem unangefochtenen Dominator Josef Utzschneider vom Gau Werdenfels erkämpften sich Markus Geisenhof und Franz Schuster.

Das Stockerl knapp verpassten dagegen Willibald Hipp als Vierter in der Jugend, Engelbert Schmölz als Fünfter in der neu eingeführten Altersklasse 1 bis 75 Kilogramm sowie Bernhard Enzensberger (Altersklasse 1 bis 85) und Hermann Dreher (Senioren II), die jeweils Sechster wurden. Platz sechs war auch die letzte Position, für die es Punkte gab.

Fingerhakler liefern sich blutigen Wettkampf

Um die Platzierungen wurde in Antdorf in insgesamt zehn verschiedenen Klassen hart gekämpft. Zu leiden hatten dabei vor allem die Mittelfinger. Die Hakler waren aber hart im nehmen: Wenn die Haut an dem einen Finger zu sehr in Mitleidenschaft gezogen war, wurde mit dem anderen weitergezogen. Auch Blutspritzer am Kampftisch blieben dabei nicht aus, die vom Kampfrichter aber fachmännisch mit Desinfektionsmittel beseitigt wurden, während sich die Sanitäter um die lädierten Finger kümmerten. „Das gehört dazu“, war aus dem Kreis der zähen Teilnehmer zu hören, die sich vor dem Weg auf die Bühne akribisch vorbereiteten.

Zum Warmmachen nutzten sie Gewichte, Expander oder einem Teamkollegen als Sparringspartner. Beim Duell am Kampftisch dauerte es dann oft nur einen kurzen Augenblick, bis einer der Hakler über den Tisch gezogen wurde oder den Lederring aus dem Finger rutschen ließ. Bei zwei Niederlagen war der Wettbewerb, der im Modus Doppel-K.O. ausgetragen wurde, dann vorbei.

Bernbeurer Fingerhakler landen auf Platz zwei

Insgesamt nahmen bei der stark besetzten alpenländischen Meisterschaft 151 Hakler aus Bayern und Österreich teil. Die Auerbergler, die insgesamt mit 28 Mann antraten, sammelten zusammen 36 Punkte. Das reichte nicht ganz, um dem Ammergau, der auf 43 Punkte kam, Rang eins streitig zu machen. Position drei eroberten sich die Werdenfelser mit 33 Zählern.

+ Jubel für Platz zwei: Auerberg-Hakler Hubert Greisel (li.) musste sich in der Altersklasse 1 nur Hansjörg Reßler vom Ammergau geschlagen geben. © Halmel

Insgesamt 700 Zuschauer, die ihre Favoriten lautstark unterstützten, sorgten bei der Meisterschaft für einen stimmungsvollen Rahmen. „Mit der Besucherzahl sind wir sehr zufrieden“, urteilte Florian Böhm, der Chef der ausrichtenden Ortsgruppe Antdorf-Eberfing, der mit zehn Helfern für einen reibungslosen Ablauf der Traditionsveranstaltung sorgte.

