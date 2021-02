Bernbeuren: Bauland für Einheimische rückt näher - noch sind Bewerbungen möglich

Ein gutes Jahr müssen die Bernbeurer wohl noch warten, bis das ersehnte Neubaugebiet an der Pfeifferstraße entsteht. Die Gemeinde vergibt 20 Parzellen an Einheimische, sie können sich noch bewerben. Jetzt wurden schon mal die Ingenieurleistungen für die Erschließung vergeben.

Bernbeuren – Die Tagesordnung des Gemeinderates hatte es jüngst verraten, dass es an der Pfeifferstraße endlich ein Stück weit vorangeht. Die Ingenieurleistungen für die Erschließung des Neubaugebiets wurden vergeben. Laut Bürgermeister Karl Schleich an ein Ingenieurbüro in Landsberg. Die Auftragssumme liegt bei rund 42 000 Euro. Die Ingenieure dürften jetzt vor allem ein großes Augenmerk auf den Boden des Geländes und die Wasserströme im Untergrund legen. Denn der Grönenbach ist sehr nah.

Der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan war noch in die Amtszeit von _Schleichs Vorgänger Martin Hinterbrandner gefallen: Gerade noch rechtzeitig vor dem 31. Dezember 2019 hatte ihn der Gemeinderat gefällt. Nur bis zu diesem Termin war es für Kommunen in Bayern noch möglich, im beschleunigten sogenannten „13-b-Verfahren“ Außenbereichsflächen für die Wohnnutzung bebaubar zu machen. Dazu waren dann keine Ausgleichsflächen notwendig, hieß es damals.

Hinterbrandner hatte im Dezember 2019 von sieben bis acht Bauwerbern aus Bernbeuren gesprochen, die auf der Warteliste für ein Einheimischenmodell standen. Die aktuelle Liste kann nach Auskunft von Nachfolger Schleich durchaus noch erweitert werden: „Wir sind noch nicht voll.“ 20 Parzellen mit je 650 Quadratmetern sind an der Pfeifferstraße im Angebot. Insgesamt wird laut Schleich eine Fläche von 14 000 Quadratmetern überplant.

Die Auswahl der Bewerber erfolgt nach dem in Bernbeuren gültigen Einheimischenmodell. Dieses gibt es in der Gemeinde schon seit 30 Jahren, 2014 wurde es an die Vorgaben der EU angepasst. Wie in anderen Gemeinden auch werden die Interessenten darin anhand eines Punktesystems bewertet und letztlich ausgewählt.

Wann genau die bauwilligen Einheimischen am Grönenbach in Bernbeuren loslegen können, steht noch nicht genau fest. Bürgermeister Karl Schleich hofft auf das Frühjahr 2022.