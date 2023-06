Bernbeurens Bürgermeister Karl Schleich im Interview: „Jetzt ist der ideale Zeitpunkt für so ein Amt“

Von: Theresa Kuchler

Teilen

Karl Schleich ist seit rund drei Jahren Bürgermeister von Bernbeuren. Im Interview zieht er über die erste Hälfte seiner Amtszeit Bilanz und spricht darüber, wie sich sein Leben seit der Wahl verändert hat.

Bernbeuren – Am 1. Mai war Halbzeit: Seit drei Jahren sind die Bürgermeister nun im Amt, drei weitere Jahre liegen noch vor ihnen. Wir wollten von den 2020 erstmals ins Amt gewählten Rathauschefs wissen, wie sie sich eingelebt haben, welche Erfahrungen sie gemacht haben und was sich in ihrem Privatleben geändert hat. Heute Karl Schleich (Bernbeuren).

Herr Schleich, warum wollten Sie Bürgermeister von Bernbeuren werden?

In Bernbeuren gab’s und gibt’s viele Probleme, die ich anpacken wollte. Zum einen stand dringend die Sanierung der Trinkwasserversorgung an. Das Wasser musste zur damaligen Zeit bekanntlich gechlort werden, weil die Qualität nicht mehr in Ordnung war. Und dann noch das Thema Schnitzerstadel.

Haben Sie den Eindruck, dass Sie hier vorangekommen sind?

Ja, auf jeden Fall. Die Sanierung der Trinkwasserversorgung läuft gut, auch wenn wir nicht so weit sind, wie wir sein sollten. Der Zeitplan hat sich verzögert, weil der Ukraine-Krieg zu Lieferengpässen geführt hat. Aber die Chlorung konnte durch unsere Sofortmaßnahmen zeitnah beendet werden, und seither ist die Wasserqualität gut. Aktuell wird die Technik der Anlage saniert. Die hat ihre Nutzungsdauer seit Jahren erreicht und musste dringend saniert werden. Im Prinzip können wir froh sein, dass es so lange gut ging.

Und in Sachen Schnitzerstadel?

Auch da hat sich viel getan –schneller als gedacht, um ehrlich zu sein. Das ist ja ein Riesen-Projekt. Es geht gut voran, seit das Landesamt für Denkmalpflege zusammen mit dem zuständigen Planer auf die Gemeinde zugekommen ist und wir uns gemeinsam der Sache angenommen haben. Wir konnten Fördermittel generieren und einen Betreiber für den Nahversorger finden, der zwischen Sommer und Herbst 2025 öffnen will.

Das würden Sie also als Ihre Erfolge verbuchen. Was ist dagegen nicht so gut gelaufen?

Was sich schneller hätte entwickeln können, ist das Baugebiet an der Pfeifferstraße. Das zieht sich sehr lange hin. Da sind verschiedene Faktoren ausschlaggebend: zum einen Corona. Man muss bedenken, dass die gesamte Amtszeit durch Corona geprägt war. Das hat die Verfahrensprozesse unglaublich verzögert – sowohl bei den Ämtern als auch bei den ganzen Fachplanern. Ständig war jemand in Quarantäne, sodass Dinge liegen blieben, oder die Leute so überlastet waren, dass das alles länger gedauert hat.

Mit Corona hatten Sie und Ihre Amtskollegen keinen leichten Start.

Ja, das stimmt. Im Rückblick vergisst man oft, dass in den vergangenen zweieinhalb Jahren alles von der Pandemie geprägt war. Im Grunde sind wir da gut durchgekommen. Dafür gibt es inzwischen Lieferengpässe und Kostensteigerungen, die sich seit dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs entwickelt haben, und die einige Projekte bremsen.

Die eine Krise wurde also durch die nächste abgelöst?

Krise ist für mich und alle anderen, die seit drei Jahren im Amt sind, der Normalzustand. Wir kennen’s quasi nicht anders.

Wie hat sich Ihr Privatleben verändert, seit Sie Bürgermeister sind?

Das hat sich sehr stark verändert, weil ich eigentlich kein Privatleben mehr habe (lacht).

Also sind Sie 24 Stunden am Tag im Einsatz?

Im Prinzip schon. Es gibt große Aufgaben zu bewältigen, und permanent kommt etwas Neues dazu, das man aufarbeiten muss. Dinge, die in der Vergangenheit nicht optimal ausgeführt wurden oder die aus irgendeinem Grund liegen geblieben sind. Das ploppt so peu à peu hoch und muss bearbeitet werden.

Wie viel Zeit verbringen Sie im Rathaus?

Das ist schwer zu sagen. Ich bin jeden Tag von morgens bis abends da, hinzukommen die Außen- und Abendtermine, auch am Wochenende. Hier in Bernbeuren gibt es die spezielle Situation mit dem Gemeinde-Netzwerk „Auerbergland“. Da ist der Bernbeurener Bürgermeister automatisch der Vorsitzende. Dazu kommen die ganzen Gremien: Abwasserzweckverband, Tourismusverband Pfaffenwinkel, etc. – in der Summe einfach tausend Dinge, an die man überhaupt nicht denkt, bevor man für so ein Amt kandidiert.

Was sagt Ihre Familie dazu, wenn Sie so wenig zuhause sind?

Meine Kinder sind beide aus dem Haus. Ich könnte mir das Amt überhaupt nicht vorstellen, wenn ich noch kleinere Kinder hätte. Das würde zwangsläufig bedeuten, dass jemand familiär zu kurz kommt. Aber meine Kinder sind beide im Studium und der Ausbildung und bereits ausgezogen. Jetzt ist also der ideale Zeitpunkt, um so ein Amt auszuüben.

Wollen Sie in drei Jahren noch mal kandidieren?

Das entscheide ich dann, wenn es so weit ist. Momentan mache ich mir da keine Gedanken drüber.