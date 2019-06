Kunstausstellung in Bernbeuren: Ausdrucksstark und ernsthaft

„Kunstausstellung auf ernste Art“: 30 Werke von Andrea Ernst sind im Auerbergmuseum in Bernbeuren zu sehen. Die Werke umspannen einen Zeitraum von 50 Jahren.

Bernbeuren– Bei Eröffnung der Ausstellung im Kiebele- Haus war Ehemann Peter Ernst für die Begrüßung der Gäste zuständig. Er wolle namens des Museumsverein die Ausstellung „Auf ernste Art“ auch auf ernste Art eröffnen, erklärte er seinen Zuhörern. Einen Ausweg aus diesem Dilemma, sei direkt und ohne Geplänkel in die Ausstellung zu führen.

Andrea Ernst (76) wohnt seit 39 Jahren in Bernbeuren. In Schongau, Füssen und Kaufbeuren war sie VHS-Kursleiterin für Akt- und Porträtzeichnen. Seit 2006 ist Ernst Mitglied in der Künstlervereinigung „Tusculum“ in Murnau. In der Ausstellung zeigt sie Bilder und Personen des familiären Umfeldes. So das Doppelporträt ihrer Eltern, das wie viele andere auch, aus ihrer Akademiezeit in der arbeitsintensiven, langwierigen Lasurtechnik gemalt ist. Diese mittelalterliche Maltechnik, erklärt Peter Ernst, sei eine Mischtechnik, die durch Übereinanderlegen mehrerer lichtdurchlässiger Farbschichten eine Tiefenwirkung und erhöhte Plastizität der Darstellung bewirkt.

Kunstausstellung in Bernbeuren: Viele Akt- und Porträtzeichnungen

In dem Elternporträt wird ein Schwerpunkt der künstlerischen Fähigkeiten von Andrea Ernst deutlich: nämlich die Lust zum Akt- und Porträtzeichnen. In den ausgestellten Porträts und Aktzeichnungen sind unterschiedliche Darstellungsmittel zu erkennen: Es sind Bleistift sowie Öl-, Pastell- und Rötelkreide er kennen; dazu Tusche mit Rohr, Feder und Pinsel aufgetragen. Sie alle besitzen eine eigene Ausdruckskraft. Die gleiche Vielfalt der Stilmittel, inklusive der Aquarellfarben, findet sich in ihren Landschaftsbildern.

Sehenswert sind sie alle, die 30 ausgestellten Bilder. Beispielsweise „Noah adieu“ in Acryl, „Die Pferde und der Rabe“ in Tusche“ und „Das Haus in Berlin“ in Aquarell. Besucherin Sonja Erlebach aus Marktoberdorf beschrieb es als „eine rundum gelungene Ausstellung.“ Andrea

Der Künstlerin bedankte sich bei der Vernissage vor allem bei den Helfern, die bei der Vorbereitung kräftig mit angepackt hatten. Für die musikalische Unterhaltung des Abends sorgten Gabriele und Rudi Wörmann aus Bernbeuren.

Öffnungszeiten der Kunstausstellung in Bernbeuren

Zu sehen ist die Ausstellung im Auerbergmuseum bis 14. Juli 2019 zu den üblichen Öffnungszeiten. Nähere Infos gibt es auf www.auerberg museum.de).

WALTER KINDLMANN

