Schwer verletzt: Betrunkener Autofahrer übersieht E-Bike

Ein stark betrunkener Autofahrer hat Samstagnacht einen E-Bikefahrer übersehen. Dieser wurde beim Zusammenprall schwer verletzt wurde.

Bernbeuren - Der Unfall ereignete sich kurz vor 1 Uhr auf der Kreisstraße von Bernbeuren in Richtung Stötten am Auerberg. Der 25-jähriger Skodafahrer aus dem westlichen Landkreis fuhr einen 67-jährigen am Fahrbahnrand stehenden E-Bikefahrer, ebenfalls aus dem westlichen Landkreis, an. Durch die Kollision erlitt der Fahrradfahrer eine schwere Beinverletzung und musste mit dem Rettungswagen ins Klinikum nach Kaufbeuren gebracht werden.

Alkoholgeruch beim Unfallfahrer

Den Beamten fiel bei der Unfallaufnahme der Alkoholgeruch des Skoda-Fahrers auf. Schon ein erster Alkotest ergab einen Wert von weit über ein Promille. Daraufhin musste sich der Autofahrer einer Blutentnahme im Krankenhaus Schongau unterziehen. Sein Führerschein wurde ihm abgenommen. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde durch die Staatsanwaltschaft München II ein Gutachter an die Unfallstelle bestellt. Die Schadenshöhe am Auto und am E-Bike wird auf rund 5000 Euro geschätzt.

Rubriklistenbild: © dpa