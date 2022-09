Frontalzusammenstoß bei Bernbeuren - 58-Jähriger mit schwersten Verletzungen in Klinik geflogen

Von: Elena Siegl

Zu einem schweren Unfall kam es Dienstagfrüh bei Bernbeuren. © Hans-Helmut Herold

Ein Autofahrer kam am Dienstag in den frühen Morgenstunden bei Bernbeuren in den Gegenverkehr. Ein Mann wurde beim Frontalzusammenstoß sehr schwer verletzt.

Bernbeuren - Zu einem schweren Unfall kam es Dienstagfrüh bei Bernbeuren. Wie die Polizei Schongau berichtet, war ein 34-jähriger Mann aus Bernbeuren gegen 5.25 Uhr mit seinem Pkw auf der Kreisstraße WM 3 von Burggen in Richtung Bernbeuren unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache sei er mit seinem Fahrzeug unmittelbar vor Beginn einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort kam es zum Frontalzusammenstoß mit dem Pkw eines 58-jährigen Bernbeureners.

Dieser wurde im Pkw eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Der 58-Jährige erlitt laut Polizei schwerste Verletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der 34-Jährige wurde leicht verletzt.

Frontalzusammenstoß bei Bernbeuren: Circa 25.000 Euro Sachschaden

Zur Klärung der Unfallursache wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft ein Gutachter mit der Erstellung eines unfallanalytischen Gutachtens beauftragt, heißt es im Polizeibericht. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf ca. 25.000 Euro.

