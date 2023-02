„Solarpark Osterberg“: Bernbeurener Gemeinderat ebnet Weg für große PV-Anlage

Sonnenstrom-Erzeugung am Auerberg

Vor einem Jahr wurden in Bernbeuren die Pläne für den „Solarpark Osterberg“ bekannt. Jetzt ist das Vorhaben auf der Zielgeraden.

Bernbeuren – Viele Gemeinden in der Region arbeiten gerade fleißig an ihrer grünen Stromgewinnung und planen große Solarparks auf den Feldern. Auch in Bernbeuren will man bekanntlich mehr erneuerbare Energien nutzen: Nördlich des Auerbergs, am Osterberg, soll auf einer Fläche von zwölf Hektarn eine Freiflächen-PV-Anlage errichtet werden. Die Module, unter denen Schafe weiden dürfen, sollen jährlich 10 800 Megawattstunden Sonnenstrom für rund 2700 Haushalte erzeugen. Vor einem Jahr wurden die Pläne bekannt, nun ebnete der Gemeinderat den Weg für den Bau.

Der Betreiber des geplanten Solarparks ist die Energiebauern GmbH aus dem schwäbischen Sielenbach, ein Unternehmen, das große Solarparks plant, baut und betreut. Stefanie Iberle von der Projektentwicklung stellte dem Gemeinderat in der jüngsten Sitzung die Stellungnahmen vor, die nach der zweiten öffentlichen Auslegung des Planentwurfs zum „Solarpark Osterberg“ eingegangen waren. Wie im Herbst, als Iberle die Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung von Bürgern und Behörden vorgetragen hatte, war keine schwerwiegende Kritik an dem Vorhaben aufgetreten.

Reaktionen auf geplanten Solarpark: Strom sollte gespeichert werden

Von der Gemeinde Burggen kam der „Denkanstoß für Betreiber und Investoren“, dass der erzeugte Strom auch gespeichert werden solle. Das habe man ohnehin vor, erklärte Iberle den Räten. „Es soll einen überschaubaren Batteriespeicher geben.“

Konkret handle es sich dabei um einen Speicher in der Größe von zwei Schiffscontainern, der bei viel Sonne rund ein Drittel der Anlagenkapazität speichern kann. Auf Nachfrage von Gemeinderat Jakob Bißle erklärte Iberle, dass die Container nicht deutlich zu sehen sein werden. „Wahrscheinlich werden die Module sie ohnehin verdecken“, sagte die Projektentwicklerin. Außerdem wolle man den Speicher in der Mitte des Solarfelds platzieren, sodass er von außen nicht ins Auge fällt.

Beweidung durch Schafe – „Fläche wird Landwirtschaft nicht komplett entzogen“

Als weiteren Punkt gaben die Burggener zu bedenken, dass man durch den Solarpark wertvollen landwirtschaftlichen Boden verlieren würde – ein Punkt, den auch das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten anmerkte. Iberle wies diese Befürchtung zurück. „Die Fläche wird der Landwirtschaft nicht komplett entzogen“, sagte sie. Immerhin sei eine Beweidung durch Schafe geplant. Außerdem werde man Ausgleichsflächen schaffen, die sich in ihrer Größe am „Bedarf des Eingriffs“ orientieren.

Einige weitere Stellungnahmen, die Iberle vortrug, wurden bereits bei der frühzeitigen Beteiligung eingereicht und abgewogen. Das Gremium nahm sie zur Kenntnis. Aus der Öffentlichkeit gab es keine Anmerkungen.

Bernbeuren hofft auf 20.000 Euro Einnahmen im Jahr

Der Gemeinderat beschloss schließlich einstimmig die Änderung des Flächennutzungsplans für die Freiflächen-PV-Anlage und stellte den vorhabenbezogenen Bebauungsplan auf. Dieser werde nun mit allen Bestandteilen ausgefertigt, so Bürgermeister Karl Schleich. Er bedankte sich bei Iberle für die „vorbildliche Zusammenarbeit“ mit der Energiebauern GmbH, die diesen Herbst beziehungsweise im Frühjahr 2024 mit dem Bau beginnen will – je nach Witterung.

Wie Schleich erklärte, wird die GmbH für den „Solarpark Osterberg“ eine Firma in Bernbeuren gründen, was der Gemeinde Grundsteuer-Einnahmen bringt. Auch die Einspeisevergütung pro Kilowattstunde Sonnenstrom soll Geld in die Gemeindekasse spülen: Rund 20 000 Euro könne der Ort damit jährlich erwirtschaften, so Schleich.

