Bernbeurener Finanzen erholen sich leicht – Für Investitionen geht es an die Rücklagen

Von: Theresa Kuchler

Die Sanierung der Trinkwasseranlage in Bernbeuren ist eine der Investitionen, für die die Gemeinde 2023 viel Geld ausgibt. © Hans-Helmut Herold

Die Bernbeurener Haushaltskasse hat sich finanziell weitgehend von der Corona-Zeit erholt, doch die anstehenden Investitionen kosten der Gemeinde viel Geld.

Bernbeuren – Deutlich mehr Geld als gedacht konnte die Gemeinde Bernbeuren im vergangenen Jahr auf die Seite legen: Mit rund 1,2 Millionen Euro, die vom Verwaltungs- in den Vermögenshaushalt flossen, war das Ergebnis fast dreimal so hoch wie angesetzt. Gut 939 000 Euro stehen damit dieses Jahr als Rücklagen zur Verfügung.

Zu verdanken ist das vor allem den Einnahmen aus der Gewerbesteuer, die 2022 auf ein Rekordhoch von knapp über 867 000 Euro gestiegen sind. „Das stellt vorerst aber einen einmaligen Effekt dar“, erklärte Kämmerin Marie Burg, die dem Bernbeurener Gemeinderat in der jüngsten Sitzung den Haushalt für das laufende Jahr vorstellte.

Erholung nach Pandemie: Gewerbesteuer sorgt für Plus im Bernbeurener Haushalt

Das dicke Plus sei nämlich auf die Gewerbesteuer-Nachveranlagungen der Pandemiejahre zurückzuführen. Für dieses Jahr rechnet Burg mit rund 850 000 Euro, die ortsansässige Betriebe in die Gemeindekasse spülen. Auch bei der Einkommenssteuer (1,5 Millionen Euro) mache sich die „vollständige Erholung nach Corona“ bemerkbar, sagte Burg.

Doch den Einnahmen stehen hohe Ausgaben gegenüber: Den größten Posten macht mit über 1,5 Millionen Euro die Kreisumlage aus, die die Gemeinde an den Landkreis zahlen muss. Für die Betriebskostenzuschüsse an den Kindergarten fallen erstmals mehr als eine Million Euro an.

Nicht ganz so viel Geld wie im Vorjahr muss Bernbeuren heuer in den Dorfladen „S’Lädele“ stecken. Trotz gestiegener Energie- und Personalkosten – die im übrigen alle Betriebsausgaben in die Höhe schnellen lassen – sei das Defizit leicht gesunken, erklärte die Kämmerin. Waren es 2022 noch knapp 50 000 Euro, muss die Gemeinde dieses Jahr rund 40 000 Euro zuschießen. Nächstes Jahr soll das Defizit nochmal sinken. Der Grund sind die reduzierten Öffnungszeiten, mit denen sich Personal einsparen lässt.

Sanierung der Trinkwasserversorgung und Schnitzer-Stadel schlagen zu Buche

Beim Blick auf die Investitionen tauchen Posten auf, die eigentlich schon abgehakt sein sollten. Etwa die Sanierung der Trinkwasserversorgung. Hier sei man 2022 nicht so weit vorangekommen wie gedacht, sagte Burg. In die Trinkwasser-Anlage fließen mit der Erneuerung der hydrotechnischen Ausrüstung sowie der neuen Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik (EMSR-Technik) somit in diesem Jahr rund 1,1 Millionen Euro. 2024 und 2025 fallen weitere hohe Summen für die Hochbehälter-Sanierung an, sodass die Gemeinde insgesamt 2,6 Millionen Euro in das Projekt steckt.

Dass diese Investitionen mehr als nötig sind, daran ließ Bürgermeister Karl Schleich keinen Zweifel. Erst vor Kurzem sei an der Anlage ein veraltetes Relais kaputtgegangen, sagte er. Da die neue Technik schon da war, „mussten wir nur zehn Tage überbrücken. Da haben wir Glück gehabt.“

Als weiteres „Riesen-Ding“ bezeichnete Schleich die Sanierung des Schnitzer-Stadels, in den im Jahr 2025 bekanntlich ein Nahversorger ziehen soll – und der die Gemeinde viel Geld kostet. Heuer fallen für die Planungskosten 80 000 Euro an, in den nächsten beiden Jahren kommen jeweils über eine halbe Million Euro für den Umbau dazu.

„Das können wir nur dank der hohen Fördermittel stemmen“, sagte der Bernbeurer Rathauschef. Insgesamt gibt es Zuschüsse in Höhe von rund 2,5 Millionen Euro. Zudem will man sich kommendes Jahr 700 000 Euro bei der Bank leihen, um den Umbau finanzieren zu können.

Gemeinde muss 2023 keinen Kredit aufnehmen - Dafür geht es an Rücklagen

Dieses Jahr muss die verschuldete Gemeinde (Schuldenstand 3,6 Millionen Euro) keine neuen Kredite aufnehmen. Stattdessen geht sie an die Rücklagen, von denen am Jahresende voraussichtlich nur noch knapp 51 000 Euro übrig bleiben. Laut Burg entspricht das der Mindestrücklage. Nur wenn die Gemeinde 2023 den geplanten „Verbesserungsbeitrag“ erhebt, mit dem die Bürger die Trinkwasseranlagen-Sanierung mitbezahlen sollen, kann die Finanzreserve noch einmal aufgestockt werden.

Alles in allem schließt der Gesamthaushalt mit rund 7,8 Millionen Euro. Der Gemeinderat hat das Zahlenwerk einstimmig und ohne Diskussion beschlossen.