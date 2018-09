Letzte Männer-Bastion im Autohaus wackelt

Bachelor-Arbeit zu Autoverkäufern

von Jörg von Rohland schließen

Sie sind an der Spitze der Politik, machen Karriere bei der Polizei und stehen in der Bundeswehr ihre Frau. Nur in eine Männerdomäne will das weibliche Geschlecht noch immer nicht so recht vordringen: Die Schongauer Faschingsprinzessin Lisa Marie Heuberger ist in ihrer Bachelor-Arbeit unter anderem der Frage nachgegangen, warum es so wenige Auto-Verkäuferinnen gibt.