Bernbeurer Künstler versteigert ein Bild für die für Ukraine-Opfer

Bernhard Kölbls Bild „Im hinteren Lechtal“. Dieses wird derzeit für die Ukraine-Hilfe Lechbruck versteigert. © Gallmetzer

Bernhard Kölbl wuchs während des Zweiten Weltkriegs auf. Wenn irgendwo Sirenen heulen, läuft ihm noch heute ein Schauer über den Rücken. Die aktuellen Bilder aus der Ukraine gehen dem Künstler daher besonders nahe. Deshalb möchte er den Menschen, die unter Putins Angriffskrieg leiden, helfen und versteigert eines seiner Kunstwerke.

Bernbeuren – Als Junge erlebte Bernhard Kölbl, wie in Weilheim Bomben fielen. „Vier Stück ganz in der Nähe“, sagt der 86-Jährige und denkt mit Schaudern zurück. „Wir haben nächtelang in einem Erdloch geschlafen“, erinnert er sich an Tage voll Angst mit seiner Familie im Bunker. Den hatte sein Vater, der in Russland kämpfte, bei einem Fronturlaub mit Freunden gegraben.

Auch die Nachkriegszeit war nicht einfach für die damalige Jugend. Berufswünsche waren selten erfüllbar. Es ging darum, das tägliche Brot zu verdienen. Kölbls Vater war daher nicht begeistert von dem Wunsch seines Sohnes, Künstler zu werden, und redete es ihm aus. Restaurator war die nächste Idee. Eine Lehrstelle war nicht aufzutreiben. Schließlich wurde Kölbl Lehrer und arbeitete lange am Freisinger Berufsbildungszentrum.

Bernhard Kölbl lebt nahe Bernbeuren. Der Künstler versteigert eines seiner Bilder für die Ukraine-Hilfe Lechbruck. © Gallmetzer

„Ich habe mich dort wohlgefühlt. Den Beruf habe ich gerne gemacht“, sagt er. Dennoch war die Kunst immer im Hinterkopf. In den Sommerferien besuchte Kölbl Kunstkurse. Unter anderem nahm er mehrfach an der Europäischen Akademie in Trier sowie an der Sommerakademie Salzburg teil.

Dort traf er auf Leon Golub, der zu seinem künstlerischen Mentor avancierte. Bei ihm lernte er nicht nur viel über die Malerei, sondern wurde sich auch immer mehr der gesellschaftlichen Verantwortung der Kunst bewusst. Denn sein Vorbild gehörte der Friedensbewegung der 60er-Jahre an. „Er war expressiver Maler und hat die Dinge auf den Punkt gebracht“, findet Kölbl und möchte das mit seinen Werken auch selbst: „Ein Bild kann mehr ausdrücken als ein Text, und das viel drastisch und kürzer.“

Er bannt auf Papier, was ihn bewegt

Daher widmet sich Kölbl, der heute in einem Weiler hinter Bernbeuren lebt, nicht nur gefälligen Themen. „Manche Bilder sind richtig scheußlich“, spielt er auf zahlreiche seiner Szenen an, die Krieg und soziale Probleme thematisieren. Viele davon sind auf Reisen entstanden. Kölbl bannte das auf Papier, was ihn bewegte und saugte die flüchtigen Momente in sich auf.

„Manchmal bin ich mit meinem Skizzenblock in einer Nische gesessen und habe einfach nur beobachtet. Das sind alles echte Leute auf meinen Bildern.“ Vor allem seine Besuche in Afrika haben Spuren hinterlassen.

Nach seiner Pensionierung konnte der gebürtige Weilheimer seinen Kindheitstraum ausleben und sich mit 60 Jahren ganz der Kunst widmen. Dies tat er unter anderem auf einer Weltreise mit Rucksack – ohne seine Frau Helga oder andere Mitreisende. Heute bleibt Kölbl aus gesundheitlichen Gründen in der Region und liebt Landschaftsbilder, die er ausschließlich direkt beim Motiv malt. Es geht ihm nicht darum, ein perfektes Abbild zu schaffen. Er versucht, mit Farben das zum Ausdruck zu bringen, was er in diesem Moment empfindet.

Versteigerung des Segelclubs dauert noch bis Freitagabend

Wenn man Kölbl, der Mitbegründer der Murnauer Künstlervereinigung ist und 16 Jahre Vorsitzender des Gemeinschaftsateliers „Tusculum“ war, einordnen will, könnte man ihn als Neoexpressionist bezeichnen. Eigentlich möchte er aber in keine Schublade gesteckt werden. „Ich wollte meine Kunst nie irgendeinem Stil zuordnen“, erklärt er, dass er stets seine eigene Handschrift sucht bei der Entstehung seiner Werke, die fast ausschließlich mit Acrylfarben auf Leinwand entstehen.

Diese Technik wandte er auch bei seinem Bild „Im hinteren Lechtal“ an, von dem er sich nun zugunsten der Ukraine-Hilfe Lechbruck bei einer Versteigerung des Segelclubs trennen möchte. „Landschaften gefallen vielen, und man kann sie fast überall aufhängen“, findet Kölbl und machte sich sofort auf die Suche nach dem passenden Stück, als sein Seglerkamerad, der Vorstand des Clubs, auf ihn zukam.

Am gestrigen Mittwochmorgen stand das Gebot bei 1500 Euro. Doch Kölbl ist zuversichtlich, noch ein paar Euro mehr rauszuholen: „Ich habe gehört, dass es noch ein paar Interessenten gibt.“

Bernhard Kölbls Bild „Im hinteren Lechtal“ wird derzeit im Lechbrucker Rathaus ausgestellt. Dort können Gebote abgegeben werden. Außerdem kann online auf der Homepage des Segelclubs Lechbruck (https://scl-segeln.de/gemaeldeversteigerung-hilfe-fuer-ukraine/) geboten werden. Die Auktion läuft bis Freitag, 15. April, 18 Uhr.

Ursula Gallmetzer