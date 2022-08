Fingerhakler vom Gau Auerberg weiter ungeschlagen und mit Deutschen Meister-Titeln

Einer der erfolgreichen Fingerhakler vom Gau Auerberg bei der Deutschen Meisterschaft in der Tiefstollenhalle in Peißenberg: Willibald Hipp (oben links) gewann in der Junioren-Klasse. © Grieser/Gau Auerberg

Insgesamt 159 Fingerhakler haben sich bei der 61. Deutschen Meisterschaft beteiligt, die kürzlich in Peißenberg stattgefunden hat. In der Jugendklasse glänzten dabei wie so oft die Hakler vom Auerberg: Bis auf Platz vier wurden alle Punkteplätze von den Auerberghaklern belegt (alle Ergebnisse siehe Kasten). Neuhakler Manuel Mangold wurde sogar Deutscher Meister, gefolgt von Dominik Greisel auf dem zweiten Platz.

Bernbeuren/Peißenberg - Auch in der Juniorenklasse konnte der Gau Auerberg mit Willibald Hipp einen Meister zu feiern. In der Altersklasse 2 zeigte der Vizemeister Magnus Eierstock und der Drittplatzierte Hans-Peter Reichart, dass sie noch nicht zum alten Eisen gehören und brachten neun Punkte für die Teamwertung. Hubert Greisel holte sich in der Altersklasse 1 leicht den Vizemeistertitel und konnte somit fünf Punkte erhakeln. Beim Leichtgewicht kam Josef Waibel auf den vierten Platz und holte somit drei Punkte für den Gau.

Nach der Halbschwerklasse wurde es für den Gau Auerberg nochmal spannend: Mit dem dritten Platz von Magnus Reichart hatte die Mannschaft nur einen geringen Vorsprung zum Ammergau. Die Schwergewichtsklasse brachte jedoch die entscheidenden Punkte zum grandiosen Sieg: In dieser Klasse dominierten die Hakler Markus Geisenhof, Philipp Schuster und Maximilian Socher vom Gau Auerberg. Mit 60 Punkte gewann der Gau Auerberg mit 17 Punkte Vorsprung vor dem Ammergau.

Trotz sommerlichen Temperaturen behielten die Hakler einen kühlen Kopf und sorgten für einen spannenden Wettkampf.

Die Ergebnisse der Deutschen Fingerhakler-Meisterschaft:

Jugend (bis 18 Jahre): 1. Manuel Mangold (Auerberg), 2. Dominik Greisel (Auerberg), 3. Simon Schnitzer (Auerberg), 4. Leonhard Reßler (Ammergau), 5. Tobias Epp (Auerberg), 6. Luis Kögel (Auerberg).

Junioren (bis 21 Jahre): 1. Willibad Hipp (Auerberg), 2. Thomas Post (Werdenfels), 3. Helmut Uronseder (Isargau), 4. Josef Ostler (Werdenfels), 5. Quirin Schmid (Werdenfels), 6. Franz Klock (Auerberg).

Altersklasse 2: 1. Ferdinand Seitz (Altmühltal), 2. Magnus Eierstock (Auerberg), 3. Hans Peter Reichart (Auerberg), 4. Josef Huber (Chiemgau), 5. Alois Paulus (Bayrischer Wald), 6. Anton Weiß (Schlierachgau).

Altersklasse 1 leicht: 1. Hansjörg Ressler (Ammergau), 2. Hubert Greisel (Auerberg), 3. Alois Ressler (Ammergau), 4. Franz Werner (Ammergau), 5. Peter Fleckenstein (Spessart), 6. Georg Hanawitsch (Werdenfels).

Altersklasse 1 schwer: 1. Anton Bader (Ammergau), 2. Gerhard Sturm (Ammergau), 3. Thomas Schaur (Werdenfels), 4. Lenz Gschwendtner (Schlierachgau), 5. Hans Ranner (Schlierachgau), 6. Hubert Untermaier (Chiemgau).

Leichtgewicht: 1. Josef Danner (Isargau), 2. Andreas Sturm (Ammergau), 3. Hans Willibald (lsargau), 4. Josef Waibl (Auerberg), 5. Ferdinand Bachl (Bayrischer Wald), 6. Emil Raithmeier (Bayrischer Wald).

Mittelgewicht: 1. Josef Brandhofer (Isargau), 2. Alexander Arnold (Ammergau), 3. Markus Weber (Schlierachgau), 4. Christoph Erdt (Ammergau), 5. Jakob Gerg (Isargau), 6. Anian Eberhardt (Schlierachgau).

Halbschwergewicht: 1. Josef Utzschneider (Werdenfels), 2. Korbinian Fischer (Werdenfels), 3. Magnus Reichart (Auerberg), 4. Christian Holl (Ammergau), 5. Felix Völker (Spessart), 6. Doni Gerg (Isargau).

Schwergewicht: 1. Markus Geisenhof (Auerberg), 2. Philipp Schuster (Auerberg), 3. Michael Grasegger (Werdenfels), 4. Maximilian Socher (Auerberg), 5. Georg Rauchenberger (lsargau), 6. Alexander Stegüch (Spessart).

Gesamtwertung: 1. Auerberg 60 Punkte, 2. Ammergau 43, 3. Werdenfels 30, 4. Isargau 25, 5. Schlierachgau 11, 6. Altmühltal 6, 7. Spessart 5, 8. Bayrischer Wald 5, 9. Chiemgau 3.

Erläuterung: Für einen Klassensieg gibt es sechs Punkte, der Zweite erhält fünf, der Sechste noch einen Punkt.