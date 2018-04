Gutes Omen für den Bernbeurer Georgiritt am 29. April

Glaubt man den Erzählungen der älteren Vereinsmitglieder, könnte das schlechte Wetter mit leichtem Schneefall an der Jahresversammlung des Georgirittvereins Bernbeuren wiederum ein gutes Zeichen für den Georgiritt am 29. April sein.

Bernbeuren – Denn das Wetter am Ritt soll statistisch gesehen schon oft das Gegenteil dessen bei der Versammlung gewesen sein.

Vorsitzender Max Sprenzel begrüßte jetzt rund 70 Mitglieder auf dem Auerberg. Schriftführer Martin Greisel und Kassier Helmut Müller ließen das Jahr Revue passieren, wobei zu den größeren Ausgaben die Versicherungen sowie heuer die Reparatur des St. Georgs-Sattels gehörten.

Besonderen Dank sprach Sprenzel allen Reitern, der Fanfarengruppe, Grundstückseigentümern, Feuerwehren, Musikkapellen, dem Roten Kreuz und sonstigen Mitwirkenden und Helfern aus: „Die Entscheidung zur Durchführung des Ritts ist im vergangenen Jahr besonders schwergefallen“ und daher bin ich umso dankbarer, dass dabei das ganze Gremium demokratisch mitwirke und alle so gut zusammenarbeiten würden“, so Sprenzel.

Bürgermeister Martin Hinterbrandner führte anschließend die Neuwahlen durch. Für die nächsten drei Jahre änderte sich hierbei nicht viel, und der Verein kann mit einer generationengemischten Vorstandschaft weiter für das Brauchtum am Auerberg einstehen. Max Sprenzel als Vorsitzender und Franz Seelos als sein Stellvertreter können auf die Mithilfe von Schriftführer Martin Greisel, Kassier Helmut Müller und die Ausschussmitglieder Franz Greisel, Thomas Hipp und neu Andreas Müller zählen. Zum erweiterten Ausschuss gehören weiterhin Georg Kleber und Sebastian Erhart. Nicht mehr zur Wahl stellte sich Georg Seelos.

Pfarrer Joachim Schnitzer gab in der Versammlung bekannt, dass er Franziskanerpater Michael Hubatsch aus Füssen für die Predigt beim Festgottesdienst am diesjährigen Georgiritt gewinnen konnte. Völlig überrascht wurde der Bernbeurer Geistliche dann mit einem Spendenscheck in Höhe von 1000 Euro, den ihm der Georgirittverein für die Renovierung der Auerbergkirche überreichte.

Sollte der Georgiritt hauer aufgrund schlechten Wetters abgesagt werden müssen, wird die Messe stattdessen in der Pfarrkirche in Bernbeuren gefeiert. Eine schnellere Bekanntgabe über die Homepage des Vereins werde angestrebt, so der Vorsitzende. Da die Auerbergkirche bis dahin noch nicht fertig renoviert sein wird, bedeutet das auch für den Umritt mit den Pferden, dass diese nicht bis hoch zur Kirche ziehen können.

