Infoabend zum Bernbeurener Schnitzerstadel: Geplante Auffahrt lässt hitzige Debatte entbrennen

Von: Andreas Jäger

Teilen

So soll der Schnitzerstadel nach Fertigstellung des Umbaus ab 2025 aussehen. © Andreas Jäger

An einem Info-Abend zu den Umbauplänen des Schnitzerstadels in Bernbeuren äußerten einige Anwesende ihren Unmut über die geplante Auffahrt. Architekt und Bürgermeister bekräftigten jedoch, dass die Skepsis unbegründet sei.

Bernbeuren – Tante-Emma-Laden der Zukunft: So kann man das Konzept des geplanten Nahkauf-Supermarktes im Bernbeurer Schnitzerstadel beschreiben. Gerd Nieth, der künftige Betreiber, stellte am vergangenen Montagabend in einer Infoveranstaltung seine konkreten Pläne vor.

Nieth möchte den Bernbeurern auf einer Ladenfläche von rund 700 Quadratmetern ein breit gefächertes Sortiment mit circa 12 000 Artikeln anbieten. Auch ein Metzger und Bäcker mit dazugehörigem Café sind Teil des Konzepts. Ebenfalls wird eine Poststelle im Geschäft integriert sein.

Supermarkt-Betreiber garantiert: „Faire Preise für alle Produkte“

Der Nahkauf soll nach aktuellen Plänen montags bis samstags von 7 bis 19 Uhr geöffnet haben, bei entsprechender Nachfrage wäre auch eine Verlängerung der Öffnungszeiten bis 20 Uhr denkbar. „Faire Preise für alle Produkte“, garantierte der Supermarkt-Betreiber den Bernbeurern und kündigte an, dass der Nahkauf-Markt auch die Landwirte vor Ort fördere, indem er regionale Produkte in sein Sortiment aufnehme.

Für das gesamte Bauprojekt mit Kosten von rund 3,6 Millionen Euro erhält die Gemeinde Bernbeuren eine Förderung in Höhe von 2,5 Millionen Euro. Die Gemeinde muss somit also nur gut eine Million zum Projekt beisteuern. Sowohl Gerd Nieth als auch Bürgermeister Karl Schleich sind sich relativ sicher, dass der Betreiber diese Kosten bis zum Ende des Zehn-Jahres-Vertrags an die Gemeinde zurückgezahlt haben wird.

Bürgermeister Karl Schleich (l.) und der künftige Nahkauf-Betreiber Gerd Nieth standen Rede und Antwort. © Andreas Jäger

Als Nieth den anwesenden Bürgern die Möglichkeit bot, Fragen zu stellen, kristallisierte sich relativ schnell heraus, was einige Bernbeurer am Konzept stört: die Lage des Supermarktes im ersten Stock und die damit verbundene Auffahrt. „Das liegt hauptsächlich daran, dass wir den Eingang zum Markt auf der Rückseite des Gebäudes haben möchten, da es vorn kaum Parkmöglichkeiten gibt“, erklärte Nieth. So sei dann alles zusammen, und die Kunden müssten keine allzu langen Wege vom Parkplatz in den Markt zurücklegen.

Architekt Haimerl: „Steigung der Auffahrt werden Sie kaum merken“

Im unteren Teil des Schnitzerstadels plant Nieth, 250 bis 300 Quadratmeter als Lager zu nutzen. Die restliche Fläche der insgesamt 500 Quadratmeter könne dann anderweitig verplant werden. Beide Etagen sollen über einen Lasten- und Personenaufzug miteinander verbunden werden. Schließlich schaltete sich auch Bürgermeister Schleich in die Diskussion ein und stellte klar, dass das derzeitige Konzept zudem das einzige sei, das der Denkmalschutz unterstütze.

Das besänftigte einige Besucher noch nicht wirklich: Sie zeigten sich nach wie vor nicht überzeugt von der geplanten Auffahrt zum Supermarkt. „Zu Ihrer Beruhigung kann ich sagen, dass die Steigung wirklich nur sehr gering ist, die werden Sie kaum merken. Auf einer Länge von 50 Metern wird es lediglich 2,50 Meter in die Höhe gehen, das ist eine Steigung von gerade einmal fünf Prozent“, erklärte der anwesende Architekt des Bauprojekts, Peter Haimerl. Das stelle sogar für Menschen mit Gehbehinderung keinerlei Probleme dar.

Architekt Peter Haimerl informierte. © Andreas Jäger

„Diese ewige Diskussion mit der Auffahrt muss wirklich aufhören, dadurch wird das Projekt schon seit Jahren verzögert“, sagte Schleich. So setze man die Zukunft Bernbeurens aufs Spiel, da der Markt nachhaltig Einkommen generiere und auch die Grundstückswerte durch die höhere Attraktivität des Ortes steigen würden.

(Unser Schongau-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Schleichs Wunsch wurde allerdings nicht erhört, sodass die Debatte um die Auffahrt einen großen Teil der Veranstaltung einnahm. Architekt Haimerl verdeutlichte mehrmals: „Wir bauen Ihnen nicht einen zweiten Mount Everest nach Bernbeuren, sondern wir sprechen lediglich von einer ganz normalen Steigung, wie sie in vielen Teilen Ihres Ortes üblich ist.“

Versöhnliches Ende blieb aus - Bürger appelliert: „Wir sollten diese läppischen Diskussionen sein lassen“

Einer der anwesenden Bürger stellte zudem die Frage in den Raum, ob die geplanten 50 Parkplätze nicht zu viel seien: „Muss man dem Auto im Jahr 2022 wirklich noch so viel Raum geben?“ Haimerl zeigte sich ein wenig irritiert über diese Forderung und meinte, grundsätzlich könne man auch weniger Parkplätze bauen. „Aber bisher hieß es immer: Wir brauchen unbedingt genügend Parkmöglichkeiten“, sagte der Architekt.

„Natürlich brauchen wir die“, bekräftigte Nieth. „Sie dürfen den Durchreiseverkehr nicht vergessen. Diese Leute sollen das Geld ja in Bernbeuren lassen und nicht in der nächsten Ortschaft.“ Ein versöhnliches Ende zwischen Befürwortern und Gegnern des Bauprojekts blieb aus, den meisten Applaus des Abends erhielt allerdings ein Bürger, der appellierte: „Wir sollten diese läppischen Diskussionen endlich einmal sein lassen.“

Alle News und Geschichten aus Schongau sind auf unserer Facebook-Seite zu finden.