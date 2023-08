Bernbeuren: Kneippen und Entspannen jetzt wieder mitten im Ort

Die sanierte Kneippanlage in Bernbeuren: Während die einen im Schatten einen Kuchen genossen, suchten die anderen Abkühlung am und im Tretbecken. Dabei wurde vorbildlich im Storchengang gekneippt. Anwohner haben ein Auge drauf © Zillenbiehler

In Bernbeuren erstrahlt die Kneipp-Anlage in neuem Glanz: Die Sanierung der Anlage im Bernbeurer Ortskern hat rund 29 000 Euro gekostet.

Bernbeuren – Ein kleines Schild an der Auerbergstraße in Bernbeuren weist den Weg zu einem nun wieder einladenden und der Entspannung dienenden Plätzchen: der Kneippanlage der Gemeinde. Mitte der 1970er Jahre gebaut, war das Bauwerk in die Jahre gekommen.

Ein Glücksfall war daher das vom Freistaat ausgerufenen Sonderförderprogramm für Investitionen in die Errichtung, Erweiterung, Instandsetzung, den Umbau und die Modernisierung von öffentlich zugänglichen Kneippanlagen anlässlich des 200. Geburtstag von Sebastian Kneipp im Jahr 2021. Die Gemeinde Bernbeuren ergatterte noch die wichtige Förderzusage, denn ohne den Zuschuss in Höhe von 18 000 Euro hätte sie sich diese Investition nicht leisten können. „Letztendlich ist die Sanierung auf 29 000 Euro gekommen“, fasste Bürgermeister Karl Schleich die Maßnahme bei der offiziellen Wiedereröffnung zusammen.

Dazu zählten aber nicht nur die Renovierungsarbeiten am Tretbecken, sondern auch die behindertengerechte Neugestaltung des Armbeckens sowie die Erneuerung und Abdichtung des Zählerschachts samt neuer Zähleruhr und besserer Steuerungsmöglichkeit des Wasserzuflusses. Der Zaun entlang des Bachs wurde ausgewechselt und eine weitere, wetterbeständige Sitzgruppe angeschafft.

Hinweisschild zum richtigen Kneippen

Auf einem Schild gibt es Tipps, wie korrekt „gekneippt“ wird: Der Körper, besonders die Arme und Füße, müssen zu Beginn warm sein. Dann geht es im Storchengang durch das mit Natursteinen umrandete Becken, bis ein starker Kältereiz einsetzt.

Auf der Tafel des Kneippbundes ist zudem zu lesen, dass Armbad und Wassertreten ihre Wirkung gegenseitig aufheben und daher mindestens zwei Stunden zwischen den beiden Anwendungen liegen müssen. Das Kneippen soll das Immunsystem stärken, den Stoffwechsel aktivieren und den Kreislauf stabilisieren.

Rathauschef Schleich konnte von früher über eine ähnliche Methode berichten, als sein Vater die Geschwister und ihn im Winter vor dem Zubettgehen mit hinausgenommen hatte und alle barfuß einige Meter im Schnee gelaufen sind. „Das gab richtig warme Füße im Bett, und man konnte gut einschlafen.“

Buntes Rahmenprogramm

Das Bücherei-Team bot bei der Wiedereröffnung Kaffee und Kuchen sowie für die Kinder bunte Glitzer-Tattoos an. Aus dem Medienbestand lagen zum Stöbern zahlreiche Bücher und Zeitschriften über Naturmedizin, heilpraktische Methoden und zur Kneipptherapie aus. Gemeinsam wurden auch verschiedene, mitgebrachte Heilkräuter aus dem Garten und der Region besprochen. Zudem plant das Bücherei-Team im kommenden Frühjahr mit einer Gesundheits- und Kräuterpädagogin einen Vortrag an der Kneippanlage, um den Ort wieder mehr ins Bewusstsein der Bernbeurer zu rufen.

Schleich bedankte sich bei den Nachbarn und Ehrenamtlichen, die bei der Pflege und den Mäharbeiten ein Auge auf die Anlage haben – insbesondere Henry Hager, Silvia und Philipp Morasch sowie Björn Steyer. Die Gemeinde hofft, dass die Kneipp-Anlage wieder zu einem beliebten Treff- und Erholungsort wird – neu hergerichtet, mit Feuerstelle zum Grillen und mit Schatten von alten Bäumen.

KATHRIN ZILLENBIEHLER