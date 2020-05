Bernbeuren krempelt die Ärmel hoch

Konstituierende Sitzung

von Jörg von Rohland schließen

Einen sympathisch und locker auftretenden neuen Bürgermeister erlebten die Bernbeurener in der konstituierenden Gemeinderatssitzung am Mittwoch in der Auerberghalle. Ärmel hochkrempeln und anpacken, lautete dabei Karl Schleichs Devise. Zu seinem Vize wählte der Gemeinderat Stichwahl-Gegner Josef Köpf.