Nach KfW-Förderstopp: Traum vom Eigenheim geplatzt? Junge Oberbayerin (26) verzweifelt

Von: Rafael Sala

Wirbel um den Stopp des KfW-Förderprogramms: Zahlreiche Bauvorhaben stehen jetzt auf der Kippe. Auch das von Michaela Kuhn (26). Die Bernbeurerin ist wütend. Und verzweifelt.

Bernbeuren – Zuerst glaubte sie, nicht recht zu hören. Als Michaela Kuhn am Freitagvormittag, 21. Januar, mit ihrem Bankberater telefonierte, schien noch alles unter Dach und Fach zu sein. Sie freute sich. Besser kann eine Nachricht zum Ausklang einer Woche kaum sein: Die Finanzierung steht.

KfW-Förderstopp: Frau (26) mit Heiratsplänen und Kinderwunsch träumte von Eigenheim

Ein Baustein davon ist ein Darlehen in Höhe von 155 000 Euro mit Tilgungszuschuss. Es bestehe kein Zweifel, dass sie förderfähig sei, alle Auflagen seien erfüllt, erfuhr sie weiter. Die deutsche Förderbank „Kreditanstalt für Wiederaufbau“ (KfW), die derzeit besonders zinsgünstige Darlehen anbietet, werde ihren Antrag mit großer Wahrscheinlichkeit genehmigen. „Am Wochenende haben wir das Finanzierungsangebot noch einmal abschließend durchgelesen“, schildert die 26-Jährige. „Alles hat gepasst.“

Wütend, enttäuscht, verzweifelt: Michaela Kuhn (M.) und ihre Eltern Gertrud und Erwin Kuhn. Der sofortige Stopp des KfW-Förderprogramms lässt den Traum von einem Eigenheim der jungen Frau platzen. © Sala

Das Vorhaben: ein Eigenheim in Lechbruck auf einem Grundstück ihrer Eltern. Heiratspläne. Kinderwunsch. Es geht um große Zukunftsfragen, die junge Frau ist voller Optimismus. Doch das Geld sitzt nicht so locker in der Tasche. Die gelernte Krankenschwester und ihr Verlobter Stephan Schneider verdienen – wie Millionen andere Menschen auch – nicht so viel, um sich mit den explodierenden Grundstücks- und Immobilienpreisen ein Haus leisten, geschweige denn Baugrund erwerben zu können.

KfW-Förderstopp: Paar ist bei Bauvorhaben auf Fördergelder und Zuschüsse angewiesen

Vieles ist bei den Kuhns auf Kante genäht. Muss es sein, um sich das Leben mit all den horrenden Ausgaben überhaupt leisten zu können. Das Paar, das in Bernbeuren zur Miete lebt, ist auf staatliche Fördergelder, Zuschüsse und vor allem auch auf einen günstigen Zinssatz angewiesen. Um genau diesen Leuten zu helfen, gibt es Einrichtungen wie die KfW.

Dankbar griffen die Beiden deswegen vergangenes Jahr auf ein spezielles Förderprogramm zurück – mit einem sagenhaften Zinssatz von 0,83 Prozent. Die Abgabefrist hätte Ende Januar auslaufen sollen. Ihre Eltern Gertrud und Erwin Kuhn unterstützen sie in allen Belangen tatkräftig.

KfW-Förder-Absage trifft junge Krankenschwester hart - „War wie vom Schlag getroffen“

Drei Tage nach dem Beratungsgespräch mit der Bank, am Montag, 24. Januar, dann der Schock. Als Kuhn wieder im Geldinstitut anrief, um das Vorhaben endgültig auf den Weg zu bringen, sagte man ihr, dass die KfW auf Geheiß des Bundeswirtschaftsministeriums einen sofortigen Stopp für bestimmte Neubauanträge verfügt habe. Betroffen sind Häuser und Gebäude, die nach der Energie-Effizienzklasse EH / EG 55 eingruppiert sind.

Also auch das geplante Eigenheim von Kuhn und Schneider. Begründung: Diese energetische Einstufung habe sich längst als Baustandard durchgesetzt. Das Antragsende sei vorgezogen worden, weil die „Mittel des Programms erschöpft sind“, wie Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) erklärte. All das erfuhr sie im Laufe des Tages.

Mir war, als würde eine Welt zusammenbrechen. Unser Bauvorhaben steht jetzt auf der Kippe. Vielleicht wird nichts mehr daraus

„Mir war, als würde eine Welt zusammenbrechen. Unser Bauvorhaben steht jetzt auf der Kippe. Vielleicht wird nichts mehr daraus“, klagt sie. „Ich war wie vom Schlag getroffen, als ich das hörte.“ Das junge Paar fühlt sich im Stich gelassen. Wut macht sich breit. Und Fassungslosigkeit – darüber, dass eine staatliche Zusage einfach mir nichts, dir nichts abgewürgt wurde und ihre Zukunft jetzt deswegen auf dem Spiel steht.

KfW-Förderstopp: Standardansagen nach Beschwerde - „So kann man mit Menschen nicht umgehen“

„Obwohl der Termin erst am 28. Januar ablaufen sollte, konnten wir wenige Tage zuvor keinen Antrag mehr stellen“, schildert sie erbost. Ihr Rechtsempfinden und der Glaube an die neue Regierung seien erschüttert. „So kann man mit Menschen einfach nicht umgehen. Es geht doch um Lebenspläne, ganze Existenzen.“

Sie könne ja verstehen, wenn Förderprogramme aus Finanzierungsgründen eingestellt oder nicht wieder aufgelegt würden. Aber hier habe es ein Versprechen gegeben, der Staat sei in der Bringschuld.

Sofort hat sie bei der KfW-Förderstelle Beschwerde eingelegt, stieß jedoch immer nur auf Standardansagen. Ob online oder telefonisch – eine persönliche Nachricht war nicht zu bekommen, ein Mitarbeiter nicht zu erreichen. Zu allem Überdruss bleiben die Zwei auch noch auf den zu erwartenden Kosten sitzen. Die Energieberatung schlägt mit ca. 2000 Euro zu Buche, für die Erstellung des Bauplans fallen geschätzt 8000 Euro an. „Wer bezahlt uns das jetzt?“, fragt sie – und schickt mit bitterer Miene unausgesprochen die Antwort hinterher: keiner.

Sie will die Hoffnung nicht aufgeben: „Das muss rückgängig gemacht werden.“ Danach sieht es erst einmal nicht aus. Der Wirtschaftsminister sprach noch vor wenigen Stunden ganz offen von „Überforderung“. Er verteidigte den sofortigen Stopp. Will daran festhalten.

