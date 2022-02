Nach brutalem Überfall auf demente Nachbarin: Bernbeurer (26) muss in Haft

Von: Nina Gut

Ein Bernbeurer stand vor Gericht, nachdem er auf seine Nachbarin losgegangen war (Symbolbild). © Uli Deck / dpa

Er hatte seine demente Nachbarin geschlagen und gewürgt. Nun stand ein 26-jähriger Bernbeurer vor Gericht - und wurde zu einer längeren Haftstrafe verurteilt.

Bernbeuren – Er schlug und würgte eine demente Frau in Bernbeuren. Danach versuchte er, in einem Reitgeschäft in die Kasse zu greifen, wurde aber mit einer Reitgerte verjagt. Nun muss ein 26-jähriger Arbeitsloser aus Bernbeuren länger ins Gefängnis. Das Landgericht München II verurteilte ihn zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von fünf Jahren und zehn Monaten wegen schweren räuberischen Diebstahls, gefährlicher Körperverletzung, Sachbeschädigung und Diebstahls.

Einbezogen sind im Urteil Strafen, die er bereits am Amtsgericht in Weilheim gesammelt hatte. Wie bereits im Juni letzten Jahres vom Amtsgericht angeordnet, wird der Bernbeurer außerdem in der Entziehungsanstalt untergebracht, um seiner Alkoholsucht Herr zu werden.

Alkoholabhängigkeit und kombinierte Persönlichkeitsstörung

Laut Gutachten leider der Bernbeurer an einer Alkoholabhängigkeit sowie einer kombinierten Persönlichkeitsstörung, weshalb er Medikamente einnimmt. Dennoch trank er am Nachmittag des 26. April vorigen Jahres eine Flasche Rum, eine Flasche Rotwein und nahm fünf oder sechs Tabletten eines Medikaments gegen Epilepsie bei Hunden. Derart berauscht, ging er gegen 17 Uhr zur Nachbarin, einer leicht dementen Dame, und fragte, ob sie Alkohol für ihn habe. Obwohl sie verneinte, ging er ins Wohnzimmer und nahm sich dort eine Flasche Weiß- und eine Flasche Rotwein.

Als die Frau ihn aufforderte, die Flaschen wieder herzugeben, stellte er den Wein ab, ging zu ihr und schlug mit der Faust derart heftig auf sie ein, dass sie an den Türstock und dann zu Boden und mit dem Hinterkopf auf eine Treppenstufe fiel. Der 26-Jährige kniete sich nieder und würgte die Seniorin mit beiden Händen am Hals für etwa sechs Sekunden, so dass sie röchelte. Vom Lärm aufgeschreckt, eilte der Schwiegersohn zu Hilfe, zog den Schläger von seiner Schwiegermutter und warf ihn hinaus.

Bernbeurer will unbedingt zurück zu Weinflaschen und tritt Tür auf

Der Bernbeurer wollte allerdings unbedingt zurück zu den Weinflaschen. Deshalb hämmerte er an die Haustür, schlug deren Glasfenster mit den Händen ein und trat schließlich die Tür mit Anlauf auf. Der Mann des noch am Boden liegenden Opfers versuchte, ihn mit einem Besenstiel zu vertreiben. Der Bernbeurer ging dennoch noch ein Stück weiter, machte aber dann kehrt, schnappte sich die Weinflaschen und rannte davon.

Die Frau erlitt eine Fraktur des Oberschenkelhalses, die operiert werden musste, ein Halstrauma durch das Würgen, Riss-Quetsch-Wunden am Kopf und eine Gehirnerschütterung.

Angeklagter wütete in Reitsportgeschäft weiter

Nach diesem Überfall wütete der Angeklagte noch weiter. Er ging in ein Reitsportgeschäft, griff dort in die unversperrte Kasse und entnahm ein Bündel Geldscheine. Daraufhin schlug die Inhaberin zweimal mit einer Reitgerte nach ihm und traf ihn am Oberarm und Halsbereich, so dass sie ihm das Geld abnehmen konnte. Der Angeklagte hielt die Arme hoch, ging bedrohlich auf die Zeugin zu und sagte: „Was willst du?“. Als die Frau weiter die Gerte hochhielt und sagte: „Hau ab!“, verließ er das Geschäft.

Der 26-Jährige sperrte sich zu Hause ein, wo die Polizei die Tür eintreten musste, um ihn zu fassen. Allein konnte er sich nicht mehr auf den Beinen halten und kam ins Krankenhaus. Dort stellten die Ärzte 1,72 Promille Alkohol, außerdem Cannabinoide und Beruhigungsmittel im Blut fest. Anschließend kam er in U-Haft, dann wurde er wegen seiner psychischen Probleme vorläufig in der Psychiatrie untergebracht. Das Gericht entschied nun gegen die Unterbringung und stattdessen auf Haft und Entziehungsanstalt.

